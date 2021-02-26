Мишель, «Мечта» и Мелия

В Грузии ждут председателя Европейского совета. Шарль Мишель посетит Тбилиси 28 февраля. В ходе визита глава Евросовета также посетит линию оккупации и встретится с представителями оппозиции. Противники власти ожидают, что Шарль Мишель покажет правительству Грузии «желтую карточку» и призывают Запад ввести санкции против лидеров «Грузинской мечты».

Будущее «Восточного партнерства» и борьба с пандемией COVID-19 – главные заявленные темы предстоящего визита председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Грузию, где запланированы его встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Иракием Гарибашвили и спикером парламента Арчилом Талаквадзе. Но в Тбилиси высокого гостя ждут с нетерпением не из-за этих вопросов. Противники власти надеются, что Шарль Мишель привезет если не решение внутриполитического кризиса, то сделает серьезное внушение властям страны: то, что происходит в Тбилиси, не соответствует европейским ценностям.

Поводом для таких ожиданий косвенно послужило заявление в Твиттере предшественника Мишеля на посту председателя Евросовета Дональда Туска. Последний назвал арестованного лидера «Единого национального движения» Нику Мелия другом и призвал Европу не оставлять грузинскую оппозицию в одиночестве:

«Давайте не будем забывать о нашей поддержке проевропейских и демократических сил в Украине, Беларуси и Грузии. Особую обеспокоенность вызвали недавние события в Тбилиси, арест нашего друга Ники Мелия и его коллег. Мы не можем оставить их одних в этот критический момент грузинской истории».

Впрочем, Туск является председателем «Европейской народной партии» – крупнейшей транснациональной партии ЕС, «курирующей» на европейском уровне «Единое национальное движение». Так что другой реакции от него никто не ждал. Сама же партия еще раньше выразила сожаление в связи с арестом Мелия и обвинила правительство Грузии в усугублении политического кризиса:

«Грузия могла бы стать ведущей страной в регионе, но вернулась к преследованию политических оппонентов, избирательному правосудию и инструментальной судебной системе. Внеочередные выборы и возобновление диалога между властью и оппозицией следует рассматривать как выход из ситуации».

Но партия, пусть и крупнейшая в Европарламенте, тем не менее, не исполнительный орган ЕС. Представительство Евросоюза в Грузии придерживается позиции, при которой единственным возможным выходом из ситуации является диалог. В преддверии визита главы Евросовета диппредставительство обнародовало специальное заявление:

«После ареста Никанора Мелия, председателя «Единого национального движения» – крупнейшей оппозиционной партии в Грузии, – политическая поляризация в стране, к сожалению, еще больше усилилась. Эта поляризация грозит подрывом демократии в Грузии. Евросоюз настоятельно призывает все стороны активизировать усилия по деэскалации и объединиться для поиска точек соприкосновения».

В ЕС ожидают, что правящая партия и правительство обеспечат инклюзивное руководство страной, ставя интересы грузинского народа на первое место. Но при этом Брюссель через своих представителей в Грузии дал понять: первостепенное значение имеет «справедливая, независимая и подотчетная судебная система». А Евросоюз «будет очень внимательно следить за развитием событий в этом отношении».

Такие заявления, вкупе с призывами Госдепартамента США, который тоже дал понять, что все шаги властей в направлении урегулирования кризиса или, наоборот, его усугубления, внимательно отслеживаются, дали оппозиции новые карты в руки. На сегодняшнем митинге перед зданием парламента одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе выразила благодарность тем, кто осудил действия властей Грузии в отношении Мелия:

«Я хочу поблагодарить наших международных партнеров, наших друзей, которые всегда были рядом с нами в борьбе за свободу Грузии. Наши стратегические партнеры строго предупреждают олигархический режим. И я уверена, что «гавриловы» в этом здании, а также главный «гаврилов», должны будут выслушать эти предупреждения».

По мнению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, из-за того, что власти не хотят идти на компромисс, у оппозиции остается лишь один путь – «путь уличных протестов и международного давления». По мнению политика, эти два инструмента дают шанс остановить Иванишвили:

«Я бы сказал, что такого масштаба и такой напряженной дискуссии, в том числе в отношении личных санкций против Иванишвили и его окружения, никогда не было, это беспрецедентно в новейшей истории Грузии. Да, это тоже важный инструмент. Если он узнает, в какой опасности он находится, он не пойдет до конца и не нанесет большего вреда стране. Санкции – хороший инструмент».

Впрочем, этот инструмент на данный момент существует лишь в риторике оппозиции. Ни Брюссель, ни Вашингтон не заявляли о таком варианте развития событий. Но то, что отношение западных партнеров к внутриполитическому кризису в Грузии изменилось, очевидно. Политолог Корнелий Какачия считает, что власти потеряли связь с реальностью и переиграли себя, одним необдуманным поступком потеряв поддержку международных партнеров:

«Есть впечатление, что до ареста Мелия правительство выигрывало идейно-информационную войну по результатам выборов как внутри страны, так и за ее пределами. Международное сообщество призвало оппозицию пройти в парламент, что очень не нравилось лидерам оппозиции, и мы помним их комментарии по этому поводу. Но после ареста Ники Мелия власти проиграли информационную войну на международной арене. Ситуация складывается в пользу оппозиции, что создаст серьезные проблемы для страны. И если правительство, и, в частности, премьер-министр Гарибашвили, не изменит своей жесткой риторики и отношения к оппозиции, то не будет ничего хорошего для страны».

Впрочем, политолог Амир Салуквадзе сомневается в том, что властям и оппозиции удастся найти общий язык. В Грузии, по его мнению, не понимают языка, на котором говорят западные дипломаты:

«Для меня образцом для подражания стал посол ЕС после всех нападок на него. Он тогда сказал: я не обращаю на это внимания, я люблю Грузию и у меня есть интерес, чтобы эта страна достигла цели, которая отвечает интересам всех ее граждан. Это образец политической культуры, дипломатической культуры и любви к стране. Оказалось, что он любит Грузию больше, чем, например, я. Но в контексте политической культуры, которая существует у нас, я не знаю, как возможен диалог в принципе? Кто должен заключить соглашение и положить конец разногласиям раз и навсегда? У нас за 30 лет независимости так и не научились разговаривать друг с другом и слышать друг друга».

Словно в подтверждение слов эксперта, в правящей партии продолжают настаивать: в заявлениях международных партнеров Грузии нет осуждения действий правительства страны. Там лишь призыв к диалогу, от которого, в свою очередь, отказываются не власти, а оппозиция.