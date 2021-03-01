Британский штамм уже в Грузии, вакцины пока нет

Вакцина от COVID-19 в Грузии пока не появилась. В Минздраве заявляют, что выполнили все требования, выдвинутые платформой COVAX, через которую страна должна была уже получить вакцину. В то же время из запроса, отправленного COVAX грузинским информационным агентством Interpressnews, следует совсем иное.

«В конце февраля ранние отправки (вакцины) были осуществлены в те страны, которые удовлетворяли критериям, указанным в нашей единой заявке», – такой ответ получило информационное агентство Interpressnews от платформы COVAX.

Агентство официально запросило информацию по поводу причин задержки поступления вакцины в Грузию. Относительно критериев, которые, исходя из письма, страна не выполнила, в ответе COVAX сказано:

«Все национальные регуляторы стран, участвующих (в платформе), должны предоставить авторизацию на вакцину; также все участники, чтобы получить вакцины с платформы COVAX, должны оформить контракт с производителем на предмет возмещения убытков».

В Минздраве в то же время заявили: утверждение, что Грузия в заявке не удовлетворяла критериям, выдвинутым COVAX, не соответствует действительности.

«Мы полчаса назад обратились к COVAX и попросили объяснений в связи с заявлением, которое опубликовало Interpressnews. В письмах, которые мы получили, (в частности) в письме от 22 февраля, в качестве причины отсрочки указаны дополнительные условия, выдвинутые со стороны Pfizer, – а это не связано с готовностью страны (начать вакцинацию)», – заявила замминистра Тамар Габуния.

По ее словам, с юридической и технической точки зрения страна абсолютно готова для принятия вакцины Pfizer. Впрочем, основные ожидания министерства связаны с вакциной другого производителя – AstraZeneca, закупка которой не связана с платформой COVAX. В Минздраве рассчитывают на получение около 300 тысяч доз вакцины AstraZeneca.

«Нам ничего не мешает завезти AstraZeneca. В текущие 2-3 недели будут завезены первые дозы. На этой неделе мы завершим перечисление суммы UNICEF, чтобы нам предоставили первые дозы. Думаю, к концу марта мы сможем начать вакцинацию вакциной AstraZeneca. Возможно, до этого и Pfizer подоспеет», – заявила Габуния.

Профессор Георгий Пхакадзе, эксперт по вопросам общественного здравоохранения, советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI), говорит, что о необходимости договора между страной и компанией-производителем Pfizer было известно заблаговременно. И страны, получившие эту вакцину, сделали это:

«Pfizer просит от всех стран дополнительные юридические (гарантии) – хочет обезопасить себя, чтобы никто не мог на них подать в суд, если будут какие-то побочные эффекты, или кто-то скончается (…) Это все знали. Я думал, что наше правительство это уже сделало давно».

На прошлой неделе в Центре по контролю над заболеваниями заявили, что в стране было выявлено три случая британского штамма и кластеры, связанные с ними. Всего 31 человек. По словам Георгия Пхакадзе, фактически это означает начало распространения нового штамма вируса в стране. В условиях, когда вакцинация пока так и не начата, а ограничения отменены, в апреле не избежать новой серьезной эпидемиологической вспышки.

«Если 30 (инфицированных) были идентифицированы, значит 300 человек еще где-то ходят, неидентифицированных. Вакцинации у нас нет, маски люди не носят, все открыли – магазины открыли, рестораны открыли. Все возможное сделали для того, чтобы в апреле в Грузии была третья волна. А ответственность за это, конечно, несет главный эпидемиолог и его команда. Мы должны быть все готовы к эпидемии, которая сейчас начнется через пару недель. Посмотрите, что происходит в Чехии, во Франции и т.д. К сожалению, вместо того, чтобы учиться на наших ошибках, мы только делаем вид, что учимся, а на самом деле забываем все буквально через пару дней», – говорит Георгий Пхакадзе.

За последние сутки в Грузии выявили 160 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов, выздоровели – 409 пациентов.