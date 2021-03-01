Шарль Мишель дал Грузии настоятельный европейский совет

Шарль Мишель сделал грузинскому политическому истеблишменту предложение, от которого невозможно отказаться. Президент Европейского совета Шарль Мишель на совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили брифинге призвал его сегодня же сесть с оппозицией за стол переговоров для разрешения политического кризиса.

Напористость и искусство дипломатического давления Шарль Мишель, председатель Европейского совета, продемонстрировал сегодня вечером. Во второй раз встретившись с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, он пригласил власть и оппозицию сегодня же сесть за стол переговоров и начать выводить страну из кризиса.

В грузинском обществе еще долго будут задаваться вопросом, было ли это запланировано, или высокий гость из Брюсселя, выслушивая в течение дня представителей власти и оппозиции, решил пойти ва-банк, поставив, в том числе, и на грузинское гостеприимство – ведь в Грузии не принято отказывать в просьбе гостю, тем более такому высокому, тем более впервые гостящему в Тбилиси.

Возможно, учитывая все это, а может быть, исходя из договоренностей, достигнутых в ходе переговоров с гостем за закрытыми дверями утром и вечером, премьер-министр Ираклий Гарибашвили без улыбки и особого восторга, но в соответствии с правилами этикета, сразу назвал инициативу «блестящей»:

«Я здесь же публично хочу подтвердить, что готов присутствовать на этой встрече. Я также хочу отметить, что мы все сделаем для того, чтобы предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации и реального, конструктивного диалога».

Отвечая на вопросы журналистов, Гарибашвили, впрочем, не стал уточнять, на какой компромисс готова пойти «Грузинская мечта».

На какой компромисс готова пойти оппозиция, было уже известно чуть ранее, после встречи Мишеля с ее представителями. Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе сообщил, что оппозиция готова заменить в своем требовании досрочные выборы на плебисцит, чтобы в самые сжатые сроки граждане сами сказали, хотят ли они повторных парламентских выборов.

Столь решительных шагов от председателя Европейского совета в оппозиции, похоже, не ждали. Во всяком случае, один из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили после встречи с Шарлем Мишелем говорила, что требование об освобождении арестованного Ники Мелия и других политзаключенных с повестки дня не снят, и предостерегла власти:

«Если у «Грузинской мечты» есть иллюзия, что господин Мишель сегодня приехал, а завтра уедет и больше не поинтересуется, как страна выходит из кризиса – это не так. Мы сегодня получили очень важное обещание о том, что ЕС будет активно вовлечен в разрешение этого политического кризиса и осуществит давление всеми возможными способами, в том числе и на власть. Наши партнеры хорошо понимают: недопустимо, чтобы власть брала в заложники, арестовывала политических лидеров, и в то же время говорила о диалоге».

Перед встречей с оппозицией Шарль Мишель посетил село Хурвалети, разделенное после августовской войны. Там европейский чиновник еще раз напомнил о поддержке Евросоюзом территориальной целостности Грузии и обещал продолжить помощь стране в процессе урегулирование конфликтов, а также в борьбе с пандемией.

«Ситуация сложная и трудная для местного населения, поэтому для меня важно сказать вам, что вы не одиноки, ЕС привержен делу мира, стабильности и безопасности».

Там же в Хурвалети Шарль Мишель заявил:

«Для нас очень важно укреплять связи между Грузией и Европой. При этом важно проводить реформы, это нужно не Европе, а грузинскому народу – верховенство закона, борьба с коррупцией. Также важно разрабатывать амбициозные экономические программы. COVID-19 – это большой вызов для Грузии, Европы и всего мира. Мы будем работать над тем, чтобы разработать стратегию восстановления, которая необходима людям. Мой сегодняшний визит – это возможность выразить европейскую поддержку стабильности и безопасности».

Мысль о том, что многое зависит от того, как скоро политическая элита страны прекратит конфронтацию, сквозила и в заявлении президента Саломе Зурабишвили после встречи с Шарлем Мишелем:

«Стране как никогда нужны внутренняя стабильность, примирение, диалог – это наш единственный путь для того, чтобы Грузия получила преимущества на пути в ЕС. Мы должны суметь и вовремя понять, что все это в наших руках, нашему обществу нужно это, и ничего другое. Политическая ответственность всех сторон – вести Грузию по пути, указанному обществом».

Именно в резиденции президента во дворце Орбелиани поздно вечером начали готовиться к встрече представителей власти и оппозиции с председателем Европейского совета.

Усадить стороны за стол переговоров послам ЕС и США в Грузии не удавалось с конца прошлого года. Ситуация еще более обострилась после штурма офиса «Нацдвижения» 23 февраля и ареста партийного лидера Ники Мелия.

Тогда же представители оппозиции заявили о начале бессрочных акций протеста, которые они назвали «Маршем свободы». Очередную акцию у парламента они планируют завтра, второго марта. Завтра же завершается и визит Шарля Мишеля в Тбилиси. Он дал понять, что не хочет в Брюссель возвращаться с пустыми руками, и что на ожидаемом через две недели заседании Совета по ассоциации ЕС-Грузия европейские лидеры хотят конкретно обсудить, как Грузия выходит из политического кризиса https://www.ekhokavkaza.com/a/31096234.html и как она выполнила свои обязательства по Договору об ассоциации за прошлый год. В ежегодном брюссельском отчете по этому вопросу были подчеркнуты проблемы в судебной и избирательной системах, а также отсутствие политической консолидации в вопросе построения демократии, а также поляризация в СМИ.