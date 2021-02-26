«Марш свободы» наступает на «Грузинскую мечту»

Грузинская оппозиция сегодня снова попыталась достучаться до власти, устроив многочисленный «Марш свободы». На акции протеста у здания парламента ее лидеры назвали свои безоговорочные условия для начала диалога с «Грузинской мечтой»: освобождение лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и досрочные парламентские выборы. Там же оппозиция сообщила о графике бессрочных акций протестов и пикетов, если власти опять ее не услышат.

Превратить проспект Руставели в главный очаг протеста и палаточный городок, пока страна не освободится от «режима Иванишвили», обещали сегодня оппозиционные лидеры своим сторонникам, собравшимся у здания парламента. Их оказалось достаточно, чтобы из-за «Марша свободы» на несколько часов оказались перекрытыми дороги, ведущие к парламенту, а потом и сам главный проспект столицы.

Перед тем, как ознакомить общественность с дальнейшими планами, один из лидеров «Нацдвижения» Хатия Деканоидзе зачитала письмо председателя партии Ники Мелия из тюрьмы. Мелия находится в заключении уже четвертый день, он был задержан спецназом в ходе штурма партийного офиса. Мелия в своем письме рассказывает, что гордится собой и никогда не чувствовал себя таким свободным, как сейчас, поскольку борется за свободу и справедливость в стране, в то время как власть обвиняет его в попытке госпереворота за участие в мирной акции протеста против российской оккупации во время «Гавриловской ночи» в июне 2019-го. Коснулся Ника Мелия и вчерашнего предложения Генпрокуратуры. Там готовы обратиться в суд с очередным ходатайством, теперь уже об отмене меры пресечения в виде ареста, если Мелия заплатит залог в размере 40 тысяч лари. В знак протеста делать это он не намерен, пишет в письме оппозиционный политик.

«С меня потребовали мзду за свободу. Хочу обратиться к тем, кто сегодня захватил наше государство и грабит: свобода не продается, свободой не торгуют, свободу нужно обрести, и да, порой она добывается оковами и тюрьмой», – здесь, как и в других местах во время чтения письма Мелия, участники акции перебили Хатию Деканоидзе аплодисментами и одобрительными возгласами.

Участники акции протеста организаторы не только зачитали с листа письмо Мелия, но и озвучили единую и безоговорочную, как сказал лидер «Лело» Бадри Джапаридзе, позицию демократической оппозиции Грузии. Эти условия, которые согласны обсуждать оппозиционеры с властью, давно известны: освобождение Ники Мелия и других политзаключенных, а также назначение досрочных парламентских выборов по новой, реформированной избирательной системе. Бадри Джапаридзе объяснил, почему так принципиальна оппозиция в этом вопросе:

«Сегодня, после ста лет со дня советской оккупации, режим Иванишвили представляет собой смертоносную опасность для свободы Грузии. После фальсификации парламентских выборов, незаконного ареста Ники Мелия и взятия оппозиционной партии штурмом, опасность стала еще реальнее. Предательская политика Иванишвили устраивает только Россию, оккупанта, чья задача – свержение нашего суверенитета».

Активист движения «За Грузию» Георгий Мумладзе был рад тому, что на девяностом дне их протеста с требованием досрочных выборов, к стоящей у здания парламента их одной палатке сегодня прибавились еще несколько. Там собираются ночевать активисты, приехавшие из регионов: Батуми, Кутаиси, Гори, Телави.

«Если мы оставим Нику Мелия в тюрьме, мы все превратимся в советских граждан. Мы должны бороться до конца, сегодня здесь останутся ночевать еще больше людей, и мы скажем Бидзине Иванишвили, что у него не получится наказать граждан, стоящих на акции протеста против оккупации», – сказал Георгий Мумладзе.

Полиция уже предупредила активистов, что разбивать палатки на проезжей части проспекта Руставели им не позволят, потому что на акции нет того количества народа, которое перекрыло бы дорогу естественным образом.

Движение на проспекте Руставели стало возможно после завершения митинга и перемещения части участников акции к зданию правительственной администрации. Тем не менее, оппозиция обещает желающим остаться на ночь у здания парламента, соорудить сцену и даже организовать бодрящие музыкальные номера. Об этом участникам акции протеста сообщил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, который призвал митингующих громко произнести имена Ники Мели и еще одного заключенного, совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа, чтобы их голос был услышан властями и находившимися в парламенте депутатами «Грузинской мечты».

«Свободу Нике, Свободу Георгию! Громче, громче, не годится», – обращался Угулава к митингующим, которые почему-то не хотели возвышать голос. Стоящий рядом один из оппозиционеров тихо посоветовал соратнику: «Лучше закричи: Да здравствует Грузия!». Совет подействовал.

«Сакартвелос гаумар-джос!», – охотнее стали скандировать митингующие.

Количество участников шествия не впечатлило депутата «Грузинской мечты» Ираклия Заркуа. Он обратился к лидерам «Лело» и другим оппозиционерам не следовать капризам лидера «Нацдвижения» и задуматься о здоровье и безопасности людей в пандемию:

«Капризы Саакашвили, желающего, чтобы на улицы вышли две, три, пусть пять тысяч человек, не имеют рационального основания. Если сегодня у нас 200 случаев ковид-инфицирования, то число может увеличиться. Я обращаюсь к господину (Мамуке) Хазарадзе, другим здравомыслящим оппозиционным лидерам: если ваша цель – еще больше усугубить проблему вакцинации, пандемии, как это было летом, когда от тридцати инфицированных число выросло до пяти тысяч, тогда возьмите на себя и эту ответственность».

А по поводу Ники Мелия у депутатов от правящей партии, в частности, депутата Виктора Саникидзе, был такой вопрос: «Если он не платит залог, какой он политзаключенный?». А его однопартиец Алуда Гудушаури разводил руками:

«Ну, что делать, если он не хочет платить залог? Если он самоцелью ставит сидеть в тюрьме, не знаю, писать там какие-то мемуары, читать книги и углубить образование – это его выбор».

Что же касается акций протеста и требований досрочных выборов, депутат Ираклий Чиковани напомнил позицию правящей «Грузинской мечты»:

«В нашей стране свобода выражения обеспечена, и все могут проводить демонстрации. А в парламенте создана комиссия по расследованию итогов выборов. Если кто-то сможет доказать, что официальные итоги подтасованы хотя бы на один процент, правящая сила готова к повторным выборам. Кроме того, планируется важная реформа избирательной системы, есть парламентская рабочая группа и в этом направлении идет очень активный, динамичный процесс».

Тем не менее, бойкотирующие парламентскую работу оппозиционеры убеждены, что на фоне давления западных партнеров и с помощью бессрочных акций протеста и пикетов госзданий, «Грузинская мечта» вынуждена будет пойти на уступки. Очередное массовое шествие и пикет, на этот раз здания правительственной администрации, оппозиция планирует 2 марта. График протестных пикетов у МВД, суда, парламента у них расписан до 13 марта. Как предположил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе, оппозиция рассчитывает, что с использованием всех рычагов она за две недели добьется результатов.