В Тбилиси озвучили призыв к властям начать прямой диалог с абхазской стороной

Представители гражданского общества, участвующие в процессе мирного урегулирования конфликтов, призывают власти Грузии предпринять шаги для установления прямого диалога с абхазскими политиками и общественностью. Полный текст обращения публикует издание Netgazeti:

«С тех пор, как Аслан Бжания стал лидером Абхазии в прошлом году, а Александр Анкваб и Сергей Шамба заняли важные руководящие должности, Сухуми неоднократно заявлял о своей готовности к прямому диалогу с Тбилиси.

В своих публичных выступлениях г-н Бжания и г-н Шамба обозначили некоторые вопросы, по которым Сухуми считает возможным диалог, а именно сотрудничество в области энергетики, торговли, экономики, свободы передвижения и других.

Кроме того, в конце 2020 года в Сухуми была опубликована «Концепция внешней политики», в которой целая глава была посвящена грузино-абхазским отношениям. В этом документе, среди прочего, содержится новое предложение: Сухуми рассматривает возможность диалога в двустороннем формате параллельно с Женевскими международными переговорами.

После заявлений Сухуми правительство Грузии также выразило в целом положительное отношение к идее диалога. В то же время следует отметить, что Грузия как на местном, так и на международном уровне неоднократно заявляла о своей позиции по разрешению конфликтов только мирным путем. Однако трансформацию конфликта сложно представить без конкретных предложений со стороны властей Грузии и прямого диалога с Сухуми.

Мы, представители гражданского общества, высоко ценим готовность к мирному диалогу между Сухуми и Тбилиси и призываем власти Грузии предпринять эффективные шаги для начала прямого диалога с абхазским обществом и политическими лидерами. Мы выражаем готовность поддержать этот процесс с максимальной отдачей наших возможностей и опыта.

Мы убеждены, что прямой диалог будет способствовать принятию взаимовыгодных решений и нормализации грузино-абхазских отношений».

Документ подписали около 40 представителей гражданского общества. Среди них – директор фонда Левана Микеладзе, бывший посол Грузии в США Арчил Гегешидзе, конфликтолог Георгий Канашвили, бывший госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закареишвили, экс-председатель правительства Автономной Республики Абхазия Вахтанг Колбая.