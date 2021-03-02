Пресс-служба Аслана Бжания: Бенуру Квирая не поручали вести переговоры с Тбилиси

В Ереване группа оппозиционеров ворвалась в здание районной администрации в центре города и провела там акцию против премьер-министра Никола Пашиняна. Протестующие призывали не ходить на митинг, заявленный главой правительства, сообщают "Интерфакс" и РИА Новости. До этого демонстранты зашли в одно из зданий правительственного комплекса в столице, чтобы провести аналогичную акцию протеста.

В здании районной администрации люди скандировали лозунги против Пашиняна. "Это наш город, наши здания. Мы осуждаем действия властей, которые с привлечением административного ресурса собирают людей на провластный митинг. А так поступаем мы. Мы так информируем о нашем митинге", – приводит "Интерфакс" слова одного из координаторов акции Айка Мамиджаняна.

По данным РИА Новости, протестующие призвали сотрудников не ходить на митинг сторонников Пашиняна. Они прошли по коридорам здания, скандируя "Армения без Никола" и "Нация, армия, победа".

Акция продлилась несколько минут. Полиция им не препятствовала.

Ранее группа протестующих вошла в одно из зданий правительственного комплекса в Ереване. Как передает News.am, они скандировали "Армения без Никола". "Мы приехали сообщить вам, уважаемые сотрудники министерств, что сегодня, когда наша страна находится в очень тяжелом положении, министры не должны использовать административный ресурс для обеспечения митинга предателя Никола Пашиняна, а должны заниматься своими делами. Мы пришли не для того, чтобы захватывать здания или власть", – цитирует издание слова одного из выступающих. Позже протестующие покинули здание.

Акция с требованием отставки премьер-министра Пашиняна организована молодежным союзом оппозиционной партии "Дашнакцутюн"

В Ереване на первое марта запланированы три митинга. В 15:00 пройдет митинг в память о погибших 1 марта 2008 года демонстрантах и полицейских. Его организует возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс". В 16:00 оппозиция Армении собирается провести митинг и шествие с требованием отставки Пашиняна. В 18:30 митинг и шествие организует премьер Пашинян, где, по его словам, будет подтверждена готовность "народа защищать гражданский, народный, демократический, конституционный порядок в Армении и народную власть". Он также отметил, что участники митинга почтят память погибших 1 марта 2008 года.

Протесты против премьера начались в Армении в ноябре 2020 года, сразу после того как Пашинян подписал соглашение о перемирии в Карабахе с властями Азербайджана и России. Действия Пашиняна во время карабахской войны и подписание соглашения многие считают в стране капитуляцией, а оппозиция требует отставки главы правительства. Пашинян неоднократно говорил, что в отставку не уйдет и с обвинениями в предательстве не согласен. По его словам, без мирного соглашения военные действия и гибель людей в Карабахе остановить было невозможно.