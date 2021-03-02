Абхазская оппозиция сообщила о переговорах помощника Бжания с грузинской стороной

Ограничения, введенные на де-факто границе по реке Ингури, должны быть пересмотрены, – считает Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл. Она обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжания с просьбой рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения режима ограничения перехода.

В письме говорится, что «введенные в целях сохранения жизни и здоровья населения ограничения должны быть соразмерными и адекватными существующей угрозе».

Многие жители Галского района Абхазии оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься жителями грузинской национальности Восточных районов Абхазии как дискриминация

«В настоящее время в связи со значительным улучшением эпидемиологической ситуации смягчены многие ограничительные меры по предотвращению распространения коронавируса как в Абхазии, так и в Грузии. Тем не менее, из-за продолжающего действовать режима ограничения пересечения абхазо-грузинской границы многие жители Галского района Абхазии оказываются ограниченными в своих правах, что не может не восприниматься жителями грузинской национальности Восточных районов Абхазии как дискриминация», - отмечается в письме омбудсмена.

Асида Шакрыл указывает, что проблемы из-за закрытой границы испытывают молодые люди, обучающиеся и готовящиеся к поступлению в грузинские учебные заведения.

«Кроме того, как известно, большое количество жителей Абхазии (в большей степени – жителей Галского района), страдающих хроническими заболеваниями, лечатся в грузинских медучреждениях. Многим из них приходится время от времени ездить в Грузию для того, чтобы пройти необходимый курс лечения. Также из-за ограничений пропускного режима на КПП «Ингур» основное население Галского района, являющееся получателями грузинских социальных пособий, не могут получить их о в Абхазии, следовательно, им для этого необходимо выезжать в Грузию.

Таким образом, без возможности свободно передвигаться и удовлетворять свои базовые потребности на протяжении почти года, население района оказалось в тяжелой ситуации. Все это привело к тому, что участились случаи нелегального перехода границы жителями Галского района (зафиксировано около четырех тысяч случаев), которым за административное нарушение вменяется административный штраф в размере от 4800 до 6000 рублей, что становится для них дополнительным финансовым бременем. Кроме этого, нелегальный переход границы исключает возможность контролировать ситуацию с распространением инфекции Covid-19», – говорится в обращении Асиды Шакрыл.

Омбудсмен призывает Аслана Бжания принять необходимые решения, учитывающие необходимость соблюдения прав человека и предусматривающие все меры безопасности, связанные с защитой населения от распространения коронавирусной инфекции.

В заявлении говорится, что в течение года де-факто граница открывалась 5 раз (на несколько дней каждый раз) в целях предоставления гуманитарного коридора для возвращения жителей Абхазии. Также, с 15 октября по 30 декабря 2020 года был открыт гуманитарный коридор для граждан Грузии, получателей пенсий и социальных пособий. Для лиц, желающих получить экстренную медицинскую помощь в грузинских клиниках, была предоставлена возможность в беспрепятственном пересечении Ингурского моста.