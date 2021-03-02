«Это приведет к разделению нашего народа»
Сторонники оппозиции сегодня собрались на сухумской площади Свободы, после чего переместились к парламенту. Они были возмущены «поездкой чиновников в Грузию и видео с тостом за врагов Абхазии». Оппозиционеры были уверены, что визит состоялся по поручению абхазского лидера Аслана Бжания.
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