Обзор грузинской прессы

«Уличная политика и русские сценарии?» – материал под таким названием публикует издание «Квирис палитра». В нем директор Центра европейских исследований Фонда Рондели Каха Гоголашвили анализирует противостояние между властью и оппозицией. Гоголашвили полагает, что сейчас, когда власть пошла на попятную, стороны имеют все шансы найти выход из сложившегося положения. И у власти и оппозиции, по его мнению, есть возможность стабилизировать ситуацию, но гордыня, говорит он «Квирис палитра», не дает им взглянуть на происходящее трезво. При этом в «политическом выигрыше» останется именно тот, кто сделает первый шаг к стабилизации, считает Гоголашвили.

Найти консенсус, на его взгляд, важно ввиду целого ряда причин. И одна из них – фактор России, ее усиление в Армении:

«Она может ударить по нам с нескольких сторон – может ввести провокаторов из Армении или через другие границы силы ГРУ со специальными заданиями. Силы, которые должны быть переведены в Гюмри, могут рассеяться по регионам Грузии. В этой очень опасной ситуации мы должны прекратить грызню и быть готовыми к любому сценарию. Армения после конфликта в Карабахе чувствует себя обиженной на Россию и антироссийские настроения там усиливаются. Поэтому Кремль может сделать предложение не властям, а совершенно другим силам, намеревающимся совершить переворот в стране, сказать, мол, Карабах, мы вернуть вам не сможем, но если вы скинете Пашиняна, мы подумаем о передаче Джавахети. Могут же найтись силы, которые с воодушевлением встретят это предложение? Своей цели они, возможно, не добьются, но этим они ведь ослабят Грузию еще больше», - сказал Каха Гоголашвили «Квирис палитра».

На фоне особенно тяжелой обстановки в соседних странах, полагает он, грузинские власти и оппозиция должны быстро найти общий язык – и для этого недостаточно пойти на уступки лишь одной стороне.

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Онлайн-издание JAMnews публикует статью под заголовком «Замороженный сезон. Как пандемия повлияла на зимние курорты Грузии». Авторы рассказывают, как выживает Бакуриани в условиях пандемии, о том, как оценивают эксперты решение властей снять ограничения на работу зимних курортов сейчас, в марте, и о перспективах курортов на будущее.

«В парке Бакуриани, который во время сезона обычно бывает полон детей и родителей, теперь можно увидеть редких отдыхающих. Несколько ларьков с конфетами, воздушными шарами и игрушками и ряды детских санок напрокат ждут посетителей», – пишет JAMnews.

Местные жители в интервью изданию жалуются, что приезжих очень мало. И те, приезжая на отдых сейчас, не готовы тратить деньги, как раньше. «Приезжие ничего не покупают. У них нет денег. Они приезжают сменить климат, а не тратить деньги. Покупают только хлеб», – сказала изданию продавщица в одном из магазинов Бакуриани.

«У нас есть только этот сезон, у нас нет других доходов. Если (в столице) проводятся митинги, ходят метро и автобусы, что случилось бы, если бы на канатки сажали по два человека с соблюдением дистанции? Это ведь хоть немного бы нам помогло», – жаловалась изданию еще одна местная жительница.

Решение открыть зимние курорты сейчас, в марте, считает запоздалым и лишенным смысла экономист Отар Абесадзе. При этом их полное закрытие пару месяцев назад, по его мнению, было совершенно неоправданным.

Между тем, пишет JAMnews, в 2023 году в Бакуриани должен пройти Чемпионат мира по фристайлу, и сейчас, по идее, на курорте должна вовсю идти подготовка к нему.

«Когда вы готовитесь к такому серьезному чемпионату, вам нужны хорошие отели и хороший сервис, потому что приедет много туристов и еще больше людей узнают Бакуриани. Но так как сезон в этом году полностью провалился, курорт не сможет подготовиться, и гости увидят то, что мы видим сейчас – неухоженную и неразвитую инфраструктуру. И то, только в том случае, если существующие сегодня небольшие отели и апарт-отели смогут выжить», – сказал изданию Георгий Салуквадзе, учредитель Defend Mountain Resorts.

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Онлайн-издание «Табула» попробовало провести параллели между самоубийством 14-летней девочки-подростка из Кобулети и явлением, известным как «убийство чести». Автор статьи – Анна Абашидзе поясняет: «убийство чести» – это, когда член семьи убивает или доводит до самоубийства своего члена семьи, потому что считает, что этот человек своими действиями запятнал честь рода и исправить содеянное он может только своей смертью.

«Табула» цитирует отрывки из интервью дедушки погибшей 14-летней девочки:

«Убив себя, она искупила свою вину, вину за то, что была изнасилована».

Издание также приводит слова дяди погибшей, которой заявил СМИ, что «возненавидел ребенка» после того, что с ней произошло.

«Почему дедушка назвал самоубийство девочки-подростка «искуплением вины»? (…) Мы имеем дело с попыткой сохранить «честь» – когда члены семьи пытаются сохранить статус, полученный ими в обществе, в котором людям, а чаще всего девочкам, не дают права принимать решения самостоятельно, индивидуально. Секс в нем воспринимается как преступление, даже тогда, когда девочка несовершеннолетняя и стала жертвой насилия».

Несмотря на то, что трагедия, произошедшая в Кобулети, как может показаться на первый взгляд – не подпадает под определение «убийство чести», по факту, она им является, пишет Анна Абашидзе. На это указывает реакции родных погибшей девочки и материалы дела.

В то же время «убийства чести» являются острой проблемой для ряда стран мира, пишет издание. «Табула» также рассказывает о том, откуда берет истоки это явление и о влиянии различных культур на него.