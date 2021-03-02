Минздрав Грузии больше не в обиде на COVAX

Уже на следующей неделе станет известна дата, когда платформа COVAX пришлет в Грузию вакцину от COVID-19. До того стороны уточнят, какие условия должно выполнить государство для получения препарата. Вокруг этой темы вчера разгорелся скандал, который сегодня пришлось тушить представителям Минздрава.

Инцидент с платформой COVAX исчерпан, Грузия получит вакцину, поспешила сегодня сообщить общественности заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Еще вчера глава ведомства Екатерина Тикарадзе говорила о том, что Грузия может начать судебное разбирательство с COVAX из-за задержки отправки в страну вакцины:

«С их стороны (со стороны платформы COVAX) не поступало никаких письменных уведомлений о том, что мы совершили ошибку или вовремя не ответили им, во время нашей коммуникации таких заявлений тоже не было. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что у платформы COVAX уже происходило схожее недоразумение в отношении Боснии, из-за чего Босния подала жалобу на COVAX. На данном этапе мы ждем, чтобы они опровергли эти обвинения в адрес Минздрава Грузии. Поскольку тут речь идет о репутационных рисках, я не исключаю этого (начала судебной тяжбы с COVAX)», – сказала Тикарадзе в эфире телекомпании «Рустави 2».

Впрочем, риторика ведомства в отношении COVAX смягчилась уже с утра. Как оказалось, властям за это время удалось связаться с представителями платформы, и те, судя по всему, подтвердили, что Грузия действительно не выполнила определенные условия для получения вакцины. На сегодняшней пресс-конференции замминистра здравоохранения Тамар Габуния сказала:

«Что касается вакцины Pfizer, (распространяемой через платформу COVAX) , мы должны назначить время для телефонных консультаций, чтобы окончательно уточнить те условия, которые выдвигает Pfizer. Пресс-центр уточнит те неточности, которые, как я думаю, возникли из-за погрешностей в переводе. Сотрудничество с COVAX продолжится в том режиме, в котором проходило до сих пор».

В оппозиции, тем временем, уже выдвинули несколько теорий по поводу того, почему у Грузии вообще возникли проблемы с COVAX. Одну из таких озвучил член «Национального движения» Георгий Чаладзе:

«Министерство не завезло обещанные вакцины. Обвинило COVAX и Pfizer в том, что это они не выполнили свои обязательства. Наш министр пригрозила, что может подать на них в суд из-за репутационных рисков. А вчера одна ассоциация выступила с предложением (Чаладзе не раскрыл имя инициатора – прим. ред) – завести в Грузию российскую или китайскую вакцину. Все это русские игры – схема, запланированная коррупционным правительством. Когда у них ничего не получается, представляют Россию как спасителя, потом еще и скажут, что кроме России нам никто не помогает, и Россия – наш брат».

Министр здравоохранения так комментирует подобные обвинения:

«К сожалению, в стране тяжелая политическая ситуация и это (недоразумения с COVAX) используется нашими оппонентами для еще большей эскалации, чтобы в Грузии было еще большее напряжение и поляризация».

Кстати, о коррупционных рисках, связанных с процессом вакцинации, говорили сегодня и в грузинском отделении Transparency International. В организации считают, что в национальном плане вакцинации не прописаны меры по борьбе с коррупцией. Дело в том, что процесс вакцинации потребует включения в него дополнительных людей – новичков в области иммунизации и даже медицины, что может увеличить риск недобросовестных действий, когда у некоторых людей может возникнуть желание в личных целях использовать дорогостоящие и дефицитные вакцины, считают в организации. Во избежание такого развития ситуации необходимо:

«Добавить в национальный план вакцинации статью о добросовестности, которая подразумевает оценку коррупционных рисков и установление санкций в случае нарушений; внедрить механизм выявления нарушений, связанных с иммунизацией, и реагирования на них; процесс иммунизации должен проводиться в условиях полной прозрачности, чтобы представители гражданского общества и все заинтересованные лица имели возможность наблюдать за процессом. Это подразумевает публикацию всех контрактов, связанных с вакцинацией (например: закупка вакцин, расходных материалов, услуг иммунизации и т.д.), а также своевременное раскрытие полной информации о вакцинированном населении».

И в Минздраве сегодня пообещали рассмотреть и учесть все предложения неправительственного сектора. Причем, вносить изменения в план придется в ускоренном темпе, ведь, по утверждениям главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, первые партии вакцины поступят в Грузию уже в этом месяце.