Тенгиз Джопуа: «Власть пытается стабилизировать ситуацию в стране, которая постепенно накаляется»

Неделю назад в столице Абхазии состоялось организационное совещание, посвященное созданию Общественного совета при президенте республики. Но после ряда заявлений представителей разных политических сил, перспективы создания и успешной работы этого Совета выглядят весьма туманными. Это подтвердил и абхазский эксперт Тенгиз Джопуа.

На прошлой неделе «Эхо Кавказа» рассказывало о состоявшемся 23 февраля под председательством вице-президента Абхазии Бадры Гунба организационном совещании, посвященном созданию Общественного совета при президенте республики и обсудившем проект положения о будущем Совете, которое, как и его состав, утверждает глава государства. При этом отмечалось, что уже на стадии формирования Совета возникли, мягко говоря, разногласия: так, руководство общественной организации «Аидгылара» накануне совещания опубликовало заявление с отказом участвовать в его работе и приводило мотивы этого.

Уже после той публикации довелось столкнуться в интернете с дополнительными фактами, подтверждающими данное наблюдение. Лидер одной из общественных организаций – русской диаспоры Абхазии – выложил в Фейсбуке видео с записью своей гневной речи, которое он записал на фоне здания Администрации президента РА после того, как раньше окончания совещания покинул его. Причиной его поступка стало то, что на совещании предоставили слово лидеру другой, «конкурирующей» организации той же диаспоры, которого он, как говорится, не любит… «Это что за детский сад?» – предсказуемо недоумевали интернет-комментаторы.

Но это частности. Для широкой общественности все в целом в плане создания Совета представлялось достаточно благополучным – до опубликованного 25 февраля заявления группы оппозиционных партий и ОО: «ФНЕА», «Апсны», НПА, «Абааш», «Аруаа», «Абхазское Народное Движение», «Аидгылара». Заявление весьма было жестким:

«Приглашение оппозиции на данную площадку в период острого

энергетического, экономического и политического кризиса мы восприняли как готовность власти к диалогу, хоть и запоздалую. Однако вечером 24 февраля на Абхазском государственном телевидении был показан расширенный репортаж с заседания, в котором цинично были отредактированы выступления спикеров от оппозиции, полностью искажены смысл и содержание сказанного… Власть в очередной раз преподала нам урок и дала понять, что ради сохранения своего положения готова действовать цинично, не брезгуя никакими методами.

Нам теперь понятна и цель вновь создаваемого Общественного совета, который призван будет имитировать диалог власти с представителями общественности, в то время как она продолжит и дальше процесс разграбления страны. Мы отказываемся участвовать в подобной имитации диалога и становиться членами так называемого Общественного совета при президенте».

Авторы заявления потребовали «немедленной отставки» генерального директора АГТРК, назначения представителя оппозиции на должность заместителя гендиректора АГТРК, публичных извинений руководителя управления по взаимодействию со СМИ администрации президента за умышленное искажение слов представителей оппозиции на АГТРК. В случае отказа оппозиционеры оставили «за собой право использовать все данные нам права Конституцией Республики Абхазия для достижения справедливости. При этом вся полнота ответственности за эскалацию напряженности в стране в полной мере ляжет на плечи действующего руководства».

Если говорить о претензиях, предъявленных в заявлении к АГТРК, то у любого критически мыслящего человека сразу возникает намерение сопоставить то, что реально происходило на организационном совещании, и то, что было показано в расширенном репортаже с него на АТ. Но сделать это оказалось весьма непросто. На совещание был приглашен только очень узкий круг государственных СМИ. Я постарался впоследствии поговорить с несколькими его участниками, но понятно, что тут неизбежны субъективные впечатления. Но есть ли, собственно, смысл вдаваться в детали, тем более что конкретных эпизодов в заявлении не приводится? Ведь это было уже десятки и сотни раз при всех президентах и руководителях АГТРК: менялись персоналии, но неизменным оставалось негодование оппозиционеров, что им не дают высказаться в эфире государственного телевидения в полном объеме. Наверное, в каких-то случаях телевизионщики и впрямь перегибали с купюрами, что приводило к искажению позиции оратора, в других же сказывались повышенное самомнение последнего и, возможно, стремление оправдаться перед недовольными политическими соратниками… В данном же случае многие говорили: а зачем вообще нужно было давать этот вызвавший скандал «расширенный репортаж», неужели его последствия было трудно предвидеть?

А 26 февраля общественные организации «Аидгылара» и «Абааш» обратились в Генеральную прокуратуру РА с жалобой, где просят провести проверку и принять предусмотренные законом меры по отношению к президенту страны Аслану Бжания, который уклоняется от ответов на вопросы оппозиции от 22 декабря 2020 года. Оппозиционеры в данном случае обвиняют президента в нарушении статьи Закона Республики Абхазия «О порядке рассмотрения обращений граждан».

В тот же день пресс-служба президента Абхазии выступила с комментарием, опубликованным под заголовком «Аслан Бжания готов к диалогу со всеми политическими силами». Поскольку внимание наблюдателей было привлечено к коллективному заявлению оппозиционных партий и организаций с требованием отставки председателя АГТРК, они ожидали, что комментарий будет именно к нему, но пресс-служба, как выяснилось, отреагировала на заявление «Аидгылара» от 22 февраля. Вот фрагмент из комментария:

«Относительно 33 вопросов ОО «Аидгылара» к Президенту, которые были названы еще одной причиной отказа организации участвовать в работе совещания, то пресс-служба Президента уполномочена сообщить, что ответы на них в ближайшее время получат ОО «Аидгылара» и ОО «Абааш». Они будут опубликованы в СМИ. В связи с вышеизложенным, пресс-служба считает необходимым еще раз заявить, что причины, названные ОО «Аидгылара», носят надуманный характер и демонстрируют нежелание общественной организации участвовать в конструктивном диалоге».

Кроме этого, в комментарии пресс-службы содержится напоминание, что Аслан Бжания делал шаги, направленные на преодоление длящейся на протяжении почти двух десятилетий конфронтации в обществе. К примеру, бывшему кандидату в президенты (Адгуру Ардзинба) было сделано предложение войти в правительство. Именно ради объединения общества Бжания включил его в состав официальной делегации Абхазии на Парад Победы в Москве в июне прошлого года. Причем приглашение к совместной поездке Адгура Ардзинба было исключительно инициативой президента Абхазии Аслана Бжания.

Что же касается совместного заявления оппозиционных сил от 25 февраля, то резко отреагировал на него в Фейсбуке пользователь Ираклий Ашуба, явно транслирующий позицию власти. Первый его пост на эту тему был хлестко озаглавлен цитатой из Высоцкого: «ВСЯ БЕЗУМНАЯ БОЛЬНИЦА У ЭКРАНА СОБРАЛАСЬ». В тексте его, в частности, говорится:

«Революционно настроенные представители бывшей власти выдвинули действующей и всенародно избранной власти ультиматум: долой Ирину Агрба с государственного телевидения! … Конечно, им бы хотелось, чтобы телевидение по-прежнему рассказывало лишь о том, как прекрасны представители бывшей власти, как много они делают для страны и как невозможно без их участия построение государства... Их претензии к И. Ш. Агрба безосновательны и выглядят надуманными, но сегодня им важен скандал. Скандал для них важнее любого телевидения – ведь впереди 11 марта»

11 марта – это дата, на которую общественная организация «Аруаа» назначила проведение своего внеочередного съезда и с которой многие в обществе связывают возможное обострение общественно-политической ситуации в стране. Ираклий Ашуба продолжил тему в посте под заголовком «ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ НУЖЕН ОБЩЕСТВУ, НО НЕ ОППОЗИЦИИ».

Думается, нет никакого смысла упрекать тут как провластных, так и оппозиционных авторов в однобокости мышления, ведь так было, есть и будет, и не только в Абхазии. Но получится ли в итоге что-то с проектом создания Общественного совета?

«Эхо Кавказа» обратилось к общественно-политическому деятелю, эксперту Тенгизу Джопуа с просьбой высказать свое мнение. Вот что он сказал:

«Исполнительная власть, в лице президента и его Администрации, запоздала с этим решением, созданием этого Совета. Его надо было создавать где-то чуть меньше года назад. А сейчас это явно свидетельствует о том, что власть пытается стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране, которая постепенно накаляется. Второе – что касается самой оппозиции, то оппозиции сейчас невыгодно участие в каких-либо общественно-политических советах. Оппозиция ведет себя точно так же, как вела себя оппозиция при Рауле Хаджимба. Тогда, если помните, тоже был консультативный совет при президенте, Хаджимба его организовывал. Тогда представители «Амцахара» туда не пришли, проигнорировали его, потому что им было невыгодно вообще сидеть за столом переговоров с властью. У этой оппозиции, сегодняшней, точно такая же ситуация. Я так думаю, так полагаю. Ну, вы сами посмотрите: ни одной оппозиционной силе невыгодно вступать в такие процессы. Это их сдерживает на улице, сдерживает в их заявлениях, осложняет им вообще критику власти. Эти, нынешние, пошли на первую встречу, потому что, скорее всего, общественное мнение было бы против их отказа. Может быть, будут еще одна-две встречи, а потом они из этого процесса выйдут… У таких советов вообще перспективы особой нет, мне так кажется. Власть должна была попытаться вовлечь оппозицию в решение каких-то государственных проблем. У нас раскол настолько глубокий, что нужно было сделать какие-то нестандартные шаги».

Надо признать, что на фоне сегодняшних событий в Сухуме, когда около двухсот человек пришли к комплексу правительственных зданий протестовать против поездки в Грузию группы лиц во главе с экс-помощником президента Абхазии «для установления торгово-экономических связей», перспектива создания Общественного совета стала выглядеть еще более призрачной.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия