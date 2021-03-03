Опрошенные нами жители Абхазии затруднились однозначно оценить действия властей по борьбе с майнингом криптовалют. Но многие понимают, что именно толкает людей на поиск легкого заработка.

– Как вы оцениваете действия властей по борьбе с майнингом криптовалют?

Алиса Пачалия: С одной стороны, мы читаем в СМИ о том, что столько-то ферм было закрыто, столько-то было выявлено, но с другой стороны, между собой мы слышим, что кто-то все-таки не отключал, что кто-то сказал, что просто написали, что их закрыли или ликвидировали оборудование. Мне кажется, что государство своими действиями путает народ, то разрешая, то запрещая эту деятельность. Кто-то вкладывается, покупает оборудование. А на самом деле просто нужно более серьезно подойти к этому вопросу и понять, может ли Абхазия с данными своими энергоресурсами позволить себе такой вид деятельности? Мне кажется, что в ближайшие пару лет – нет, потому что фермы закрываются, а напряжение в сети лучше не становится. Это не смешно, когда дома просто нельзя даже включить чайник или включить пылесос.

Геннадий Сабуа: Насколько эффективно, конечно, мне трудно сразу судить, но, на мой взгляд, я считаю, что власть делает немало для того, чтобы как-то упорядочить это дело. Более того, последнее решение было – максимально запретить майнинг криптовалют. Мне кажется, что президент эффективно работал на этот счет. Да, конечно, можно одним махом запретить. Но я считаю, что это будет не совсем правильно, здесь еще и экономический фактор. У нас народ нищает и других видов деятельности, чтобы поправить свое материальное положение, нет, поэтому, конечно, люди ухищряются, продают последнюю корову, покупают оборудование для майнинга.

Молодой человек: Что касается сегодняшней борьбы, то я считаю, что это безуспешно, потому что в любом случае оборудование для майнинга будут ставить, в любом случае кто-то, где-то будет ставить, потому что это легкий заработок. Я не знаю, какие пути можно придумать, чтобы все это поменять. Либо их опять легализовать и облагать налогами.

Роберт: Сказать, что они абсолютно бездействуют – нельзя, но с другой стороны, говорить, что все их действия носят позитивный характер, направленный на улучшение экономического состояния или на защиту энергосетей, тоже нельзя. С другой стороны, стоит вопрос о том, насколько полезно вообще бороться с ними или наоборот. Мы должны учитывать, что много людей, которые сегодня имеют постоянный заработок благодаря майнингу криптовалют, могут кормить семьи и кормят семьи, поэтому вопрос очень неоднозначный, честно говоря.

Марина Агрба: Я не знаю, насколько они борются. Что они делают, я вижу только по тому, что происходит в каждом доме. Если у нас постоянно перебои с электричеством, если мы в зимнее время, когда холодно, когда пандемия COVID-19, мне кажется, что это великий грех. Никак я не оцениваю, я вижу, что не работают в этом направлении.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия