Намахванская ГЭС: инвесторам – все, остальным – закон

Проект Намахванского гидроузла не повышает энергетическую безопасность страны, и ляжет бременем на бюджет страны, говорится в докладе, подготовленном Центром образования и мониторинга прав человека (EMC).

В контракте о строительстве Намахванской ГЭС имеются значительные уступки частной компании в ущерб государства, считают в НПО. При наличии в нем множества рисков, нет ясного ответа на вопрос об экономических выгодах.

Во-первых, компания фактически использует природные ресурсы Грузии бесплатно и не обязуется продавать энергию на внутреннем рынке. Кроме того, слишком много пунктов в списке возможных обстоятельств, при которых компания может требовать компенсации от государства, которое оказывается перед угрозой того, что неподконтрольные ему риски компания будет перестраховывать за счет бюджета.

И главное: некоторые пункты контракта ставят под сомнение энергетическую независимость страны, говорит директор программ НПО Татули Чубабрия:

«По нашей оценке, это один из самых кабальных контрактов, которые нам приходилось изучать. Государство предоставило компании природные ресурсы практически даром, не обязав продавать энергию на внутреннем рынке. Государство обязано закупать электроэнергию за 6,2 цента, с ежегодным повышением на 3%, что является очень дорогим тарифом. В соглашении также говорится, что в течение 15 лет Грузия будет получать электроэнергию только 8 месяцев в году, а в другие периоды компания может продавать ее на других рынках».

Кроме того, правительство берет обязательство увеличить мощность линии электропередач в направлении Турции до 2022 года. Оно обязуется компенсировать все риски в связи с недополучением водных ресурсов, а также революций, стихийных бедствий и прочих форс-мажорных обстоятельств. В то же время, компания не берет на себя никаких обязательств по трудоустройству граждан Грузии, говорится в анализе НПО.

По словам главы «Зеленых Грузии – друзей Земли» Нино Чхобадзе, перечисленные в анализе НПО обстоятельства являются лишь одной стороной медали. Даже самый совершенный контракт не гарантирует безопасности возводимых плотин, так как существующая в Грузии порочная практика всегда ставит интересы инвесторов выше элементарных норм безопасности населения, говорит эксперт:

«Мы строим новую ГЭС – прекрасно, но кто в Грузии отвечал за катастрофические последствия, повлекшие гибель людей и нанесших многомиллионный ущерб экономике страны? Государство всегда выступает на стороне инвестора, который стремится быстро получить прибыль, игнорируя все рекомендации экологов. Примеров много – затопление Дарьяльской ГЭС с человеческими жертвами, практически вышедшая из строя Ларсская ГЭС, обрушение тоннеля на Шуахевской ГЭС, я не говорю про инцидент более мелкого масштаба, ту же Бахвскую электростанцию, которую пришлось практически отстраивать заново. И никто не желает слушать рекомендации специалистов. Так дальше продолжать нельзя».

Специалисты Центра EMC призывают к незамедлительному мораторию на строительство Намахванского каскада до всестороннего изучения вопроса с стороны специалистов и широких кругов общественности.