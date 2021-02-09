Намахванский спор, или Отечество в энергобезопасности

Местные жители, гражданские активисты и экологи продолжают акции протеста в ущелье реки Риони, где начинается строительство 100-метровой плотины. Власти настаивают: речь идет об энергетической безопасности Грузии.

В долине Риони, там, где планируется, строительство, вновь разбит палаточный городок. Но теперь он гораздо крупнее, чем был до разгона полицией 30 января. Напомним, круглосуточное дежурство местного населения не прекращается с ноября прошлого года.

За строительство плотины выступают правительство Грузии и турецкий инвестор – компания ENKA (ENKA şanşaat ve Sanayi A.Ş.), – готовый вложить порядка 760 миллионов долларов в строительство каскада ГЭС общей мощностью 433 МВт, завершение которого планируется через пять лет. Им противостоят местные активисты и экологи, которые заявляют, что ГЭС такого масштаба может оказать критическое воздействие на природу региона, вплоть до исчезновения эндемических пород виноградников. Кроме того, экологи говорят об угрозе обрушения плотины в случае природных катаклизмов, напоминая о мощнейшем рачинском землетрясении поблизости в 1991 году.

Впрочем, по словам Андриа Гвидиани, экономиста Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов, экологические нормы безопасности изучены в достаточной степени, а беспрецедентная активность гражданских активистов подрывает энергетическую безопасность страны:

«Считаю, что Намахванский проект станет важнейшим звеном в энергетике Грузии. Энергосистема испытывает острую нехватку гидроэлектростанций с резервными мощностями. Поэтому такой проект станет одним из важных шагов по минимизации этой проблемы. С технической точки зрения, после его реализации наша энергосеть перейдет на качественно новый уровень. Мощность этой станции составляет 433 МВт, а выработка – 1,5 миллиарда киловатт-часов. Следует подчеркнуть, что гидроэлектростанция такого масштаба не строилась в истории независимой Грузии и, конечно, ее реализация значительно укрепит энергетическую независимость нашей страны, которая пока критически зависит от импорта».

У правозащитников своя аргументация. На днях общественные организации «Зеленая альтернатива», Центр изучения и мониторинга прав человека и Ассоциация молодых юристов выступили с призывом к властям незамедлительно свернуть подготовительные работы вблизи Намахванской ГЭС.

Представители неправительственных организаций заявляют, что строительство нижнего каскада ведется с нарушением закона. Положительное экологическое решение по проекту было принято министром окружающей среды и сельского хозяйства без обсуждения с общественностью и экспертами в феврале прошлого года.

Исполнительный директор Центра изучению и по мониторингу прав человека Лина Гвинианидзе считает, что действия властей угрожают безопасности населения региона:

«У заинтересованных организаций и местных жителей не было возможности должным образом участвовать в процессе принятия экологических решений. Общественные слушания отчета о воздействии на окружающую среду были проведены с грубым нарушением Кодекса защиты окружающей среды, что является достаточным основанием для отмены экологического разрешения, вынесенного Министерством окружающей среды и сельского хозяйства. В частности, эти слушания проходили не на территории проекта, а в административном здании муниципалитета Цхалтубо, примерно в 50 километрах от сел, затронутых проектом».

Ника Симонишвили, пресс-секретарь Ассоциации молодых юристов, также считает, что государство выдало разрешение на строительство завода без детального исследования. В связи с этим в прошлом году ассоциация также обратилась в суд, впрочем, безрезультатно:

«Когда политическая воля руководства страны не в пользу истцов, судебные процессы растягиваются на годы и заканчиваются, когда строительство завершено. Прошел год, а суд так и не назначил ни одного слушания».

Впрочем, по мнению главы Минэкономики Натии Турнава, многолетние геологические, гидрологические и другие исследования подтвердили, что проект электростанции хорошо изучен и безопасен, поэтому его воздействие на природную среду является минимальным.

Правозащитники напоминают, что они не против строительства ГЭС, но требуют строгого исполнения законодательных норм. Именно игнорирование элементарных требований безопасности в угоду интересам инвесторов привело к жертвам и затоплению Дарьяльской ГЭС, а также к частичному обрушению тоннелей в Шуахевской ГЭС, в результате чего природе был нанесен непоправимый урон, а материальный ущерб исчисляется сотнями миллионов долларов.

В целом, строительство гидроузлов не раз приводило к конфликтам между местным населением и инвесторами: самый серьезный инцидент произошел в апреле 2019 года. Тогда в столкновениях между жителями Панкисского ущелья и спецназом ранения получили 27 человек. В мае прошлого года население региона Рача выступило против строительства Онского гидрокаскада. В результате проект был временно заморожен. Ранее после акций протеста было заморожено строительство масштабной плотины Худони ГЭС, в реализацию которой корейские инвесторы намеревались вложить более миллиарда лари.