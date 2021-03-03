Валерий Кварчия: «Мы решили подождать приезда президента»

Вчера вся Абхазия гудела, обсуждая скандальную историю поездки 25 февраля в Тбилиси бизнесмена из села Адзюбжа Очамчырского района, в недавнем прошлом помощника президента республики Бенура (Акуна) Квирая и еще двух граждан Абхазии. Ближе к вечеру к собравшимся у парламента двум сотням участников протестной акции вышел его спикер Валерий Кварчия и сообщил, что завтра парламентарии соберутся, чтобы обсудить ситуацию.

Между тем, абхазские оппозиционные силы выступили с очень жесткими заявлениями. Ветеранская общественная организация «Абааш» утверждает: «В последнее время все больше заявлений о необходимости начать торговлю с Грузией. Авторы обосновывают это контрабандой и нелегальной торговлей на границе, которая не приносит прибыль государству. Если следовать этой логике, то можно узаконить наркоторговлю, воровство и многие другие преступления. Желающим торговать, напоминаем, что Грузия – враждебное нам государство, которая принесла на землю Абхазии войну и горе тысячам семей… Предложение начать приторговывать с Грузией можно назвать началом официальной продажи национальных интересов абхазского народа… Мы не против добрососедских отношений, но только после того, как Грузия признает Абхазию независимым и равноправным субъектом международного права».

В общественной организации «Аидгылара» считают, что последние события не являются инициативой бывшего помощника президента. «Речь идет о системном сливе страны», – сказано в заявлении ОО.

Сегодня, в отличие от вчерашнего дня, площадка перед входом в здание парламента была безлюдной. И дело не только в холодном дожде, зарядившем с утра, но и в том, что по сарафанному радио распространилась информация: президент страны Аслан Бжания, которого парламентарии собирались пригласить на свое закрытое для СМИ совещание по обсуждению ситуации, выехал в Россию. А это, безусловно, снижало общественный интерес к происходящему. Некоторые журналисты долго ждали у парламента окончания совещания, но предполагаемого брифинга по его итогам не последовало.

В пресс-службе главы государства по телефону подтвердили его отъезд и сказали, что часа через два на сайте его Администрации появится официальное сообщение. Оно было выложено незадолго до трех, и гласило: «Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Российскую Федерацию для проведения планового медицинского обследования в одной из российских клиник. Глава государства планирует вернуться на Родину 7 марта».

«Эхо Кавказа» связалось с главой законодательной ветви власти республики Валерием Кварчия, и вот что он рассказал:

«Вчера вечером долго мы здесь заседали, и депутаты решили пригласить президента республики на сегодняшнюю нашу встречу. Но выяснилось, что вечером президент выехал в плановую поездку в Россию. На совещании мы начали говорить – и вчера говорили, и сегодня – о ситуации, которая возникла из-за поездки наших граждан в Тбилиси. Но мы не приняли никакого решения сегодня, мы решили подождать приезда президента, а до этого выяснить дополнительные факты. Если принимать решение, оно должно касаться всех нас, чтобы такие вещи не повторялись, пока вопрос политического урегулирования не решится – какие-то торговые отношения и так далее. Когда два народа, два государства находятся в состоянии войны, такие вопросы не обсуждаются. Так говорят и так думают депутаты.

– В общем, мнение было единое?

– По поводу решения, какое именно принимать, не было единогласия, мы не могли прийти к единому мнению. А осуждение, общее осуждение, конечно, было».

Если учесть, что после 7 марта в Абхазии следует выходной – Международный женский день 8 Марта, то вернуться к обсуждению вопроса можно будет самое раннее только почти через неделю, 9-го.

Своим мнением с «Эхом Кавказа» поделился сегодня абхазский общественно-политический деятель, эксперт Нугзар Агрба:

«Я, конечно, к этой поездке очень негативно отношусь. Хотя Квирая приводит какие-то доводы, что вот он хочет чуть ли не озолотить район и так далее. Возможно, что ему так кажется. Больно то, что в Администрации президента не нашелся человек, который в спокойной, приватной обстановке ему не объяснил, что так не делается. На меня удручающее впечатление произвело все, что произошло. Акуна я знаю давно, он в самом деле на Восточном фронте… Я с ним не раз встречался, и парень в целом хорошее впечатление производит. Но этот его поступок я не одобряю. Если бы он в Армению поехал, в Азербайджан, но он в Грузию поехал! То, что Акун сделал, это непростительно для Акуна. Он подвел сейчас всех, честно говоря».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия