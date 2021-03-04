Девушка с татуировкой цветка

Путь, который надо пройти, чтобы принять и полюбить себя. История о 27-летней Нано Микаутадзе, которая впервые смогла выйти на улицу с непокрытой головой только около года назад. То, что Нано столько лет старательно прятала под платком, она не просто открыла миру, но сделала на этом яркий акцент.