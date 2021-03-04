Столетие советизации, или Как Абхазия стала республикой

4 марта 1921 года в Абхазии была установлена советская власть. Нетрудно представить себе, с какой помпой отмечали бы столетие этой и аналогичных дат на Южном Кавказе – в апреле 2020 в Азербайджане, в ноябре того же года в Армении, 25 февраля 2021 года в Грузии, а сегодня в Абхазии – если бы советская власть и СССР три десятилетия назад, как говорится, не приказали долго жить…

В нынешних реалиях в Тбилиси соответствующую дату вспоминали как «скорбную годовщину советской оккупации», что касается Еревана, то, судя по публикациям в СМИ, все же в большей части в позитивном ключе, поскольку советизация уберегла Армению от продолжения военного противостояния с враждебной Турцией. В Баку отношение к советизации, скорее, нейтральное. Примечательно, что все это соответствует тому, что историки пишут о событиях вековой давности: в Азербайджане и Армении так называемая советизация происходила сравнительно безболезненно, наиболее ожесточенно сопротивлялась наступлению красноармейцев Грузинская Демократическая Республика.

Абхазия же, вопреки географии, стала последним уголком Южного Кавказа, или, как со времен Российского империи его привыкли называть, Закавказья, до которого советская власть, то бишь наступление 11-й Красной Армии, добралась. В независимой Абхазии эта дата отмечается, не в пример советскому прошлому, скромно (в последние годы чаще, пожалуй, вспоминают, что 4 марта, так уж совпало, это день рождения Сергея Багапша и смерти Владислава Ардзинба), но рассматривается как позитивная в целом историческая веха. Объяснить это нетрудно опять же в свете национального вопроса, ибо абхазы в своей массе воспринимали в 1918-1921 годах борьбу большевиков за советскую власть как борьбу за освобождение из-под власти Грузии. Примечательно, что, учитывая это, большевистское руководство в Москве пошло на неординарный шаг, предоставив на первых порах крошечной республике статус как ССР Абхазии, в то время как гораздо более крупные республики были тогда автономиями.

Позавчера, 2 марта, в Абхазском институте гуманитарных исследований с участием представителей Северо-Кавказского федерального университета состоялась научная конференция «Советская власть: исторический опыт и современное осмысление». Это было единственное нынче мероприятие республиканского масштаба по данной тематике, но примечательно, что с приветственным словом перед участниками конференции выступил президент республики Аслан Бжания. Он сказал:

«Установление советской власти в Абхазии – существенная и неотъемлемая часть истории, на десятилетия определившая политическое, экономическое и культурное развитие нашей республики. Изучение и осмысление советской государственности приобретает сегодня не только теоретическое, но и практическое значение. Убежден, что необходимо сохранять связь времен, бережное отношение ко всем периодам нашей истории, и извлечь верные уроки из прошлого».

Одним из основных докладчиков на конференции был доцент кафедры истории, археологии и этнологии Абхазского госуниверситета, старший научный сотрудник АбИГИ, кандидат исторического наук Сослан Салакая. Рассказывая о судьбоносных событиях вековой давности, он отметил:

«16 февраля формируется ревком Грузии. Но было дано указание: «Не забывайте и про Абхазию». И потом 17 февраля 1921 года создается и ревком Абхазии, в который вошли Ефрем Алексеевич Эшба как председатель, Нестор Аполлонович Лакоба и Николай Николаевич Акиртава как члены этого революционного комитета. Поскольку Эшба и Лакоба в это время находились в Турции со специальным заданием, то фактическим руководителем ревкома стал Николай Акиртава».

Уточним, что «специальное задание» Москвы заключалось в установлении связей с кемалистским руководством Турецкой Республики на предмет судьбы Аджарии. И еще. На днях ушла из жизни в возрасте 86 лет многим известная в Абхазии дочь Акиртава Ирма Николаевна.

После конференции «Эхо Кавказа» связалось с Сосланом Салакая, чтобы взять короткое интервью, о котором мы договорились еще на прошлой неделе. Вот что Салакая сказал:

«Несмотря на то, что прошло то время, когда широко отмечалось данное событие, это действительно одна из важнейших дат в истории Абхазии, потому что это фактически восстановление государственности Абхазии. И советская власть, советское время, несмотря на многочисленные минусы, принесли и не менее многочисленные плюсы – развитие экономики, культуры, науки, очень много положительного.

– Вы заговорили о плюсах и минусах того, что дала Абхазии советская власть. Давайте остановимся на этом подробнее.

– Среди минусов – это, в первую очередь, репрессии тридцатых годов. Ну, и не только, но, в основном, тридцатых. Убийство руководителей Абхазии. И не только руководителей, но и представителей интеллигенции, крестьянства. Включение в состав Грузии, переселенческая политика, которая привела к резкому изменению этнической ситуации, ущемлению национальных прав абхазов. Ну, а к плюсам отнесем хотя бы поголовное среднее образование… Мы воспринимаем это как должное, но… Развитие абхазской литературы, языка, театра. Вся наша по большому счету культура, все искусство, которыми мы можем гордиться, все это сформировалось или, по крайней мере, активно развилось именно в советское время».

Далее мы с Сосланом Шотовичем заговорили о том, что популярная сейчас в России ностальгия по советскому прошлому распространилась и на часть абхазского общества. Я привел пример, когда сухумский активист Фейсбука, воевавший с оружием в руках за свободу Абхазии в 1992-1993 годах, сокрушался недавно о распаде СССР – явно не задумываясь о том, что в советских условиях неизбежно продолжалась бы грузинская этнодемографическая экспансия в Абхазии. Причем расчеты на то, что Абхазия добилась бы в рамках Советского Союза восстановления статуса союзной республики, – абсолютно беспочвенная иллюзия. Неужто грузинские власти и общество смиренно приняли бы такое? Достаточно вспомнить, как в Тбилиси бурно отреагировали лишь на постановку этого вопроса на Лыхненском сходе 18 марта 1989 года! Сослан Салакая сказал:

«Нет, я говорю, это и был, без сомнения, тот реальный самый большой минус для абхазского народа в советское время – потому что процент грузинского населения в Абхазии увеличивался бы и сокращался бы процент абхазского. И даже если бы формально сохранялись все права абхазского народа, в реальности вскоре их некому было бы защищать. Они просто ставили бы нужных им руководителей Абхазии путем голосования».

На интересный момент обратил внимание вчера в своем фейсбучном посте общественно-политический деятель и прозаик Астамур Какалия: «Завтра – столетие первой абхазской республики. Это очень важная историческая дата. Впервые, 100 лет назад, Абхазия стала не княжеством, не царством во главе с царем, не объединением племен под руководством разных вождей, а именно страной с высшей формой государственности – республикой».

И еще – о восстановлении государственности Абхазии (после упразднения Абхазского княжества в 1864 году). Лидеры Компартии РА сумели добиться около двух десятков лет назад учреждения 4 марта лишь как памятного рабочего дня, добивались же они придания ему статуса праздничного выходного дня – именно как дня восстановления государственности. Но известный абхазский историк Станислав Лакоба выступил против, считая таким днем иную дату. ССР Абхазия была провозглашена 31 марта 1921 года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия