Критики предсказывают победу грузинского фильма на Берлинском кинофестивале

Авторитетные кинокритики в восторге от фильма грузинского режиссера Александра Коберидзе «Что мы видим, когда смотрим на небо», попавший в основной конкурс 71-го Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале). Как пишет «Новости-Грузия», после премьерного показа картины на кинофоруме 3 марта, некоторые наблюдатели назвали ее основным претендентом на главный приз Берлинале, «Золотого медведя».

Джессика Кианг из Variety назвала «Что мы видим, когда смотрим на небо» «чудесным, озорным фильмом».

«В этой остроумной, теплой, удивительно современной сказке рассказывается о двух влюбленных в наполненном жизнью, древнем грузинском городке, которые не могут встретиться из-за проклятья», – говорится в рецензии Кианг.

«Задорный, и в то же время очаровательно печальный», – так характеризует фильм Дэвид Хадсон из журнала The Criterion Collection.

«Эта грузинская притча – поистине бесподобный подарок… Фильм одновременно настолько необычен и выразителен, что его представление вне призового списка немыслимо», – пишет французское издание Le Polyester.

Его автор сравнивает фильм с немым кино, отмечая при этом, что ее автор «Коберидзе – вовсе не подражатель фетишист». Французский кинокритик восхищен режиссерской работой и подмечает, что каждый кадр в фильме – «это сюрприз».

Кинорежиссер и сценарист Джонатан Ромни в своей статье для Screen Daily описывает «Что мы видим, когда смотрим на небо», как «радостный и неуловимый полет фантазии Александра Коберидзе».

«С одной стороны, это баллада о влюбленных, которых поразило таинственное проклятие; с другой – неторопливое, извилистое воспоминание о жизни грузинского города; а с третьей – саморефлексивное исследование повествования, реальности и способности изображения трансформировать повседневность», – говорится в материале Screen Daily.

Автор Awards Daily называет «Что мы видим, когда смотрим на небо» «потрясающим претендентом» на «Золотого медведя». Одновременно кинокритик считает, что недавний успех еще двух грузинских фильмов – «Начало» и «А потом мы танцевали» – свидетельствует о том, что «в грузинском кинематографе зарождается очень интересная новая волна».

Фильм Коберидзе отметили и другие авторитетные издания о кино из Германии, Франции и Испании.

«Что мы видим, когда смотрим на небо» – второй полнометражный художественный фильм Александра Коберидзе. Он является копродукцией Германии и Грузии.

Действие фильма происходит в Кутаиси. В нем рассказывается история химика Лизы и футболиста Георгия. Они случайно встречаются и влюбляются, но на следующий день они просыпаются в телах других людей, и уже не могут найти друг друга.

«Новости-Грузия» отмечает, что фильм «Что мы видим, когда смотрим на небо» – третий грузинский фильм в истории независимой Грузии, вошедший в основную конкурсную программу «Берлинале».

Первый полнометражный фильм Александра Коберидзе — «Хоть бы лето никогда не приходило» (2017) был оценен немецкими критиками как лучшая экспериментальная работа.​