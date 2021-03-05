Приватизационный аукцион «кувшинов Рике» завершился без результатов

Сегодня, 5 марта, завершился приватизационный аукцион «кувшинов Рике». Первоначальная стоимость выставленного на торги комплекса составляла 71,2 миллиона лари. Однако торги закрылись в 17:00 без каких-либо конкретных результатов. Ни один из участников торгов не изъявил желания купить «кувшины Рике», сообщает Общественный вещатель.

«Кувшины Рике» изначально выставлялись на аукцион в прошлом году, стартовая цена составляла 95 000 000 лари. Однако и тогда аукцион не состоялся. В этом году аукцион был повторно объявлен, а сумма была снижена. Однако и на этот раз все закончилось безрезультатно.

Согласно условиям аукциона, на участке или его части должен был быть создан многофункциональный комплекс, гостиница или выставочное пространство за не более чем 36 месяцев после подписания договора купли-продажи, для чего покупатель должен был вложить не менее 10 миллионов лари.

Строительство объекта в центре Тбилиси было завершено в 2013 году, после чего он был заброшен.