Егор Кочиев: «До сих пор незаконный пост полиции Грузии находится на территории Южной Осетии»

После пятимесячного перерыва в Эргнете возобновились встречи в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ). Глава югоосетинской делегации Егор Кочиев рассказал «Эху Кавказа» о главных вопросах повестки дня и болевых точках.

По словам главы югоосетинской делегации Егора Кочиева, по традиции, главным вопросом встречи в рамках МПРИ в Эргнете стала обстановка вокруг грузино-югоосетинской государственной границы. Основной акцент, отмечает Кочиев, был сделан на ситуации у населенного пункта Цнелис, где грузинские силовики установили незаконный полицейский пост в августе 2019 года:

«До сих пор эта ситуация не разрешена, до сих пор незаконный пост полиции Грузии находится на территории Южной Осетии. Для разрешения этого инцидента, этой ситуации есть выход, который югоосетинская сторона постоянно предлагает представителям Грузии: должен быть сделан первый шаг, и этот первый шаг заключается в том, что пост полиции Грузии должен быть выведен с территории Республики Южная Осетия».

Грузинская делегация вновь подняла вопрос об освобождении четырех граждан Грузии, задержанных при пересечении границы Южной Осетии. Егор Кочиев прокомментировал это требование так:

«Да, четыре гражданина Грузии, среди них гражданин Грузии Бестаев, гражданин Грузии Хетерели, гражданин Грузии Бегелури и гражданин Грузии Гахеладзе. Трое из четверых осуждены югоосетинским судом к различным срокам тюремного заключения за правонарушения, которые они совершили. Это все было озвучено грузинским представителям. Один из них – это Бегелури, который находится под следствием. Прошло одно заседание суда, будет, как минимум, еще одно. Пока точная дата заседания не определена, но я думаю, что оно состоится в ближайшем будущем. Я бы хотел подчеркнуть, что к задержанным всегда применяется гуманный подход и они получают минимальные сроки тюремного заключения или минимальные размеры штрафов. То есть всегда используется гуманитарный подход в отношении нарушителей грузино-осетинской границы. Когда нарушители получают реальные, более большие сроки, то это бывает связано с другими правонарушениями. Так, в отношении гражданина Бестаева срок заключения составил три года, потому что в момент задержания при нем было обнаружено наркотическое вещество марихуана. Гражданин Грузии Гахеладзе открыл огонь по представителям правоохранительных органов РЮО и в соответствии со статьей, которая регламентирует это правонарушение, получил тоже минимальный срок, потому что эта статья предусматривает наказание от 12 до 18 лет. Он получил 12 с половиной лет лишения свободы. Чуть больше года получил гражданин Хетерели за неоднократные нарушения государственной границы, и у него осталось несколько месяцев отбывания наказания».

По словам Егора Кочиева, на встрече не могли обойти стороной и пандемию коронавируса:

«Мы проинформировали о ситуации с пандемией в Южной Осетии. При этом подчеркнули, что в Южной Осетии ситуация стабилизировалась, в том числе и с помощью Российской Федерации, которая помогает медикаментами, прислала свой мобильный госпиталь, врачи которого провели лечение наших граждан и при этом помогали нашим врачам в выработке подходов к лечению этого заболевания. В данный момент ситуация абсолютно контролируемая, что подтверждается в том числе представителями МККК».

Ответила югоосетинская делегация и на вопрос о гуманитарной ситуации и возможности выезда в Грузию для жителей Ленингорского района республики:

«Грузинские граждане имеют свободу передвижения по Грузии, а югоосетинские граждане имеют свободу передвижения по Республике Южная Осетия. Никто их в этом не ограничивает. Что касается доступа к медицинской помощи, это тоже было озвучено в том, что Советом безопасности РЮО было принято решение об упрощение порядка пересечения государственной границы с Грузией для получения медицинской помощи. Этот порядок упрощен, и граждане, которые желают получить помощь в Грузии, могут получить эту помощь. Но для этого, в любом случае, нужно пройти определенные процедуры».

По словам Егора Кочиева, югоосетинская сторона обратила внимание на неправомерность использования официальным Тбилиси термина «бордеризация» и отметила, что намерена и дальше заниматься обустройством государственной границы:

«Грузинская сторона любое действие на государственной границе между РЮО и Грузией называет бордеризацией. Нами был задан вопрос, что они понимают под этим термином, и что этот термин в принципе неприемлем для представителей Республики Южная Осетия. На что мы получили не совсем четкий ответ о том, что установка любых заграждений, ремонт этих заграждений... Скажем, когда проводится благоустройство уже готовых заграждений – любое такое действие грузинская сторона почему-то называет бордеризацией. Нам непонятен этот посыл, мы в любом случае говорим, что граница между РЮО и Грузией, государственная граница, будет благоустраиваться, будет оборудоваться инженерными сооружениями, техническими средствами. Более того, мы подчеркнули, что там, где происходит оборудование границы, благоустройство границы, нет инцидентов с нарушением границы, там граждане Грузии и граждане Южной Осетии, в том числе, видят, что это государственная граница и нет нарушений, нет инцидентов, нет перехода (это стало чуть ли не бичом летнего периода), когда скот с обеих сторон переходит или со стороны Южной Осетии в Грузию, или наоборот, и потом приходится заниматься перегоном этого скота».

При этом возобновление встреч в формате МПРИ глава югоосетинской делегации назвал важным событием:

«Республика Южная Осетия считает формат МПРИ важным и для республики, и для решения каких-то проблем, задач, связанных с государственной границей между Южной Осетией и Грузией. Проблемы возникают у населения, проживающего по обе стороны этой границы. И формат МПРИ был создан специально для того, чтобы эти проблемы решались. Поэтому 98-я встреча в формате МПРИ для нас тоже имеет очень большое и важное значение. То, что в 2020 году встречи проводилось не часто, связано с ситуацией с ковид-19, с пандемией этого заболевания во всем мире. И регулярность встреч, в принципе, поддерживается, но в любом случае, они происходят с оглядкой на состояние эпидемиологической ситуации в Грузии, эпидемиологической ситуации в Южной Осетии» .

Одним из положительных примеров совместной работы в рамках МПРИ Егор Кочиев называет и обсуждение вопроса поступления оросительной воды в населенный пункт Цинагар и Цинагарскую зону по Тирипонскому водоканалу: «Весь прошлый год горячая телефонная линия этого формата была очень активно вовлечена в обсуждение и озвучивание этого вопроса. Конечно, вода поступала не так, как нам хотелось, были определенные проблемы с поступлением этой воды, но, я думаю, эти вопросы будут решаться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия