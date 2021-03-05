Папа Франциск призвал к равноправию конфессий на встрече с главой Ирака

Папа Римский Франциск во время первого в истории визита в Ирак встретился с президентом страны Бархамом Салехом, сообщает Associated Press.

Понтифик назвал «знаковым» свой приезд и заявил, что это был его «долг перед страной, долгие годы страдающей от невзгод». Он призвал к установлению равноправия между представителями всех вероисповеданий. По его словам, способность «видеть дальше наших различий» – это залог построения справедливого общества.

В свою очередь, Салех увидел в нынешнем историческом визите Франциска шанс улучшить отношения между мусульманами и христианами.

Приезд Франциска сопровождается беспрецедентными мерами безопасности по всей стране. Мощные кордоны безопасности не позволили желающим подойти к Папе достаточно близко. Его визит продлится четыре дня. В планах Папы – встречи с руководством Ирака, мусульманскими духовными лидерами и христианскими общинами разных конфессий.

В настоящее время в Ираке проживают менее 300 тысяч христиан, тогда как в 1987 году их было около полутора миллиона. Остальные вынуждены были покинуть родину, бежав от дискриминации и угроз со стороны шиитских ополченцев. Тем, кто остался, трудно найти работу: крупнейший работодатель – государственный сектор – контролируется все той же шиитской элитой.