Росстат сообщил о смерти больше 200 тысяч россиян с ковидом

Общее число россиян, умерших после того как они заразились коронавирусом, достигло с начала прошлого года 200 432. Об этом свидетельствует статистика Росстата. Это больше чем в два раза превышает показатели оперативного центра по борьбе с распространением болезни. Но меньше, чем оценивают многие демографы на основе данных о повышенной смертности.

В январе в России с диагностированным коронавирусом умерли 37 107. Основной причиной смерти вирус стал у 21 511 человек, в 4781 случае заболевание считается основной причиной гибели, но эти выводы требуют подтверждения, сообщает Росстат. Кроме того, ведомство скорректировало оценку смертности с коронавирусом за декабрь, увеличив её на 900 человек.

По подсчетам специалиста по анализу данных из университета Тюбингена Дмитрия Кобака, в 2020 году избыточная смертность в России составила около 360 тысяч человек. На эту величину количество смертей превысило то, которое можно было бы ожидать, если бы не эпидемия коронавирусной инфекции. Это ставит страну на одну из худших позиций по смертности от эпидемии в мире, свидетельствует статистика, собираемая американским Университетом имени Джона Хопкинса.

Всего, по данным университета, с начала пандемии в мире было обнаружено больше 116 миллионов ста тысяч заболеваний коронавирусом нового типа. 2 миллиона 582 тысячи человек умерли. Эта статистика основывается на официальных данных разных стран, а значит, не учитывает, что многие правительства манипулируют цифрами, скрывают реальные данные или просто не обладают или не делятся ими.