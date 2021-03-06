Чеченцы в Австрии выступили против пыток своих земляков в России

В Австрии представители чеченской диаспоры приняли участие в акции протеста против диктатуры, которая состоялась у мемориала героя Красной Армии в Вене 6 марта. Помимо них, на митинге собрались выходцы из Сирии, Украины, Грузии, Беларуси, а также поддерживающие их австрийские активисты.

Митингующие призвали остановить полицейское насилие в отношении мирных людей. Представители каждой страны держали плакаты с призывами освободить и полностью реабилитировать политзаключенных, остановить пытки в местах заключения. Приезжие из Сирии также выступили против военного вмешательства России в свою страну.

Основное требование чеченцев на акции - прекратить пытки и похищения на территории Чеченской республики, рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии представитель культурной ассоциации Ичкерии Роза Дунаева. Истязания грозят и тем, кого власти Австрии высылают в Россию, напомнила она.

«Как правило, это молодые люди, совершившие правонарушение [в Австрии]. Они уже понесли за него наказание. Дополнительное задержание и лишение свободы с последующем решением о депортации - несправедливо и незаконно», - сообщила Дунаева.

По ее данным, в депортационных тюрьмах Австрии находятся десятки чеченцев разного возраста, подготовленных к высылке в Россию.