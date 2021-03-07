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Число случаев коронавируса в Армении за сутки увеличилось на 422
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 422, в общем составив 174 679. По состоянию на 11:00 7 марта число выздоровевших пациентов увеличилось на 130 и сейчас составляет 164 784.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 2 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3221.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 825 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 5849, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 751 240 (3361 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Другие новости дня
Извинившийся перед Берой рэпер отмежевался от истории со скандальными аудиозаписями
Рэпер Заза Нозадзе, много лет назад записавший видеообращение с извинениями за оскорбление Беры Иванишвили, категорически отрицает, что на него оказывалось давление и заявляет, что никогда не становился «жертвой нездорового поведения».
Нозадзе пришлось давать разъяснения после публикации телеканалом «Пирвели» скандальных аудиозаписей, компрометирующих Беру Иванишвили - сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили, а также нынешнего премьера страны Ираклия Гарибашвили и еще нескольких высокопоставленных чиновников.
На записях обсуждалось наказание 15-летнего школьника и других людей, которые оскорбляли Беру Иванишвили. Журналисты утверждают, что Бера требовал от высокопоставленных полицейских чиновников заставить обидчиков публично принести извинения.
Спустя некоторое время после выхода сюжета, журналисты отыскали Зазу Нозадзе – рэпера, который нелестно отзывался о Бере, однако позже распространил в Facebook запись с извинениями.
«Конкретные люди или силы пытаются приписать мое «извини» к распространившимся аудиозаписям, что является полной фальшивкой… К счастью, лично я не становился жертвой такого больного поведения, но всем сердцем я разделяю состояние любой жертвы и всячески протестую в связи с записями, которые прослушал», - написал Нозадзе в Facebook.
Репортаж «Пирвели» вызвал ажиотаж в СМИ и социальных сетях, его обсуждают тысячи пользователей в Грузии. Сразу после выхода сюжета, активисты, поддерживающие оппозицию, устроили акцию протеста в Тбилиси. Некоторые оппозиционные партии и политики призвали незамедлительно начать расследование, прекратив до его окончания полномочия Гарибашвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Телеканал «Пирвели» неоднократно подчеркнул, что не ручается за аутентичность скандальных записей. Проанализировав ряд фактов, журналисты высказали предположение, что они могли быть сделаны в 2016-2017 годах.
В правящей партии «Грузинская мечта» не отрицают, что в записи слышны голоса Иванишвили и Гарибашвили, подчеркивая при этом, что сюжет является компиляцией из отдельных фраз. Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе утверждает, что авторы скандального сюжета смонтировали записи «десятков разговоров», состоявшихся в 2010 году, то есть до прихода партии Иванишвили во власть. Он назвал происходящее «информационным террором», подчеркнув, что скандальный сюжет, прежде всего, стоит расценивать, как результат незаконного прослушивания.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария высказалась за проведение эффективного расследования. По ее мнению, только по итогам расследования и установления аутентичности записи может быть оценено, содержит ли она информацию о предполагаемых преступных действиях.
Папа Римский выступил в Мосуле – бывшей «столице» боевиков ИГ
Папа Римский Франциск, который совершает первый в истории визит главы Римско-католической церкви в Ирак, в воскресенье прибыл в город Мосул на севере страны.
Более трех лет этот крупный город находился под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство». Именно в Мосуле бывший глава ИГ, убитый впоследствии в результате спецоперации США, Абу-Бакр аль-Багдади в 2014 году провозгласил так называемый «халифат». Мосул был освобожден иракской армией при поддержке международной коалиции в 2017 году.
Папа выступил перед верующими на площади среди развалин нескольких церквей, которые были уничтожены или серьезно повреждены в боях за город.
Ожидается, что вечером в воскресенье Папа отслужит мессу на стадионе в городе Эрбиль – одном из центров автономного иракского Курдистана.
В субботу Папа встретился с одним из наиболее авторитетных духовных лидеров мусульман-шиитов – великим аятоллой Али Систани. Встреча прошла в городе Наджаф. Обсуждались возможности мирного сосуществования в Ираке людей разных конфессий.
Папа Франциск прибыл в Ирак в пятницу. Он встретился с президентом страны Бархамом Салехом. Понтифик назвал «знаковым» свой приезд и заявил, что это был его «долг перед страной, долгие годы страдающей от невзгод». Он призвал к установлению равноправия между представителями всех вероисповеданий. По его словам, способность «видеть дальше наших различий» – это залог построения справедливого общества.
- Хотя в Ираке существенно преобладают мусульмане, в стране по-прежнему живут около 300 тысяч христиан. В 1987 году их было около полутора миллиона. Остальные вынуждены были покинуть родину, бежав от дискриминации и угроз как со стороны ИГ, так и шиитских ополченцев. Тем, кто остался, трудно найти работу: крупнейший работодатель – государственный сектор – контролируется все той же шиитской элитой.
«Лело» требует отставки Ираклия Гарибашвили и Анзора Чубинидзе
Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе требует отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе, сообщает «ИнтерпрессНьюс»..
«Прошедший в эфире «ТВ Пирвели» 6 марта сюжет, содержащий разговоры Беры Иванишвили с Ираклием Гарибашвили и Анзором Чубинидзе, таит в себе признаки тяжелейшего организованного преступления. «Лело» требует: незамедлительно начать расследование по упомянутым в сюжете фактам; подключить к расследованию авторитетные международные следственные институты; во избежание воздействия на следствие немедленно должны уйти в отставку премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и начальника Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе. Участие в любом формате с подключением Ираклия Гарибашвили для «Лело» неприемлемо», - пишет Мамука Хазарадзе.
Для справки: по информации телекомпании «Пирвели», они получили скрытую аудиозапись, на которой, по их же утверждению, Бера Иванишвили вместе с Ираклием Гарибашвили из-за нежелательных комментариев заказывают наказание нескольких лиц, в том числе ребенка.
Отставки премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили требует также один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава. «До того, пока пройдут внеочередные выборы, этот мерзкий человек, называемый премьер-министром, должен уйти в отставку», - пишет Гиги Угулава в соцсети
Коронавирус в Грузии: 234 новых случая за сутки, 9 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 234 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня сообщили в оперативном штабе межведомственного совета по борьбе с COVID-19. Данные получены на основании проведения более 19,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,47%, средний за последние 14 дней – 1,55%, а за 7 дней – 1,56%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 272 851.
Почти 58% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 135. В Имеретии выявили 27 фактов, в Шида Картли – 23, в Самегрело и Земо Сванети – 12, в Кахетии – 12, в Аджарии – 10, в Гурии – 7, в Квемо Картли – 4. В Рача-Лечхуми и Квемо Сванети зафиксирован 1 новый случай заражения, в Мцхета-Мтианети – 2, в Самцхе-Джавахети – 1.
От ковида умерли еще 9 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 576.
Выздоровели 349 человек, их общее число выросло до 266 693.
В настоящее время в стране 2 556 активных случаев COVID-19. Из них 1 410 пациентов (более 55%) проходят лечение в больницах, 1 013 (примерно 40%) – на дому, а 133 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 267. К аппаратам ИВЛ подключены 78 человек. В карантинных пространствах размещены 307 граждан. Около 6,2 тысячи человек остаются в режиме самоизоляции.
С 8 марта в Грузии будут отменены еще несколько ковид-ограничений
По решению властей Грузии, с 8 марта в стране будут отменены еще несколько ограничений, введенных из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
С понедельника:
- На горнолыжных курортах заработают канатные дороги;
- Объектам питания в масштабах Грузии разрешено будет обслуживать гостей в помещениях (кроме субботы-воскресенья);
- Торговые центры и вещевые рынки будут работать не только в будни, но и по выходным (в субботу и в воскресенье).
Поэтапный план отмены практически всех ковид-ограничений, установленных из-за пандемии коронавируса, 24 февраля представил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
С 1 марта в Грузии открылись музеи и библиотеки, в Батуми рестораны смогли открыть залы в помещениях, разрешается проведение конференций и тренингов, возобновилась работа детсадов. В вузах и профучилищах разрешается очная сдача экзаменов, допускается клиническая, практическая, лабораторная деятельность. На горнолыжных курортах открылись гостиницы, возобновилась работа междугородного транспорта.
Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - передвижение запрещено в ночные часы, с 21:00 до 05:00. Штраф для нарушителей составляет 2 тысячи лари (600 долларов).
В «Грузинской мечте» обозначили «красные линии» переговоров с оппозицией
В ближайшие дни оппозиция пойдет на определенные уступки в процессе переговоров с властями Грузии, заявил исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе по итогам заседания политсовета правящей партии.
«У нас есть разумные ожидания и даже определенная информация о том, что в ближайшие дни, в ближайшие 2-3 дня, представители оппозиции пойдут на какой-то компромиссный шаг и выступят с конкретными предложениями», - сказал он.
Мдинарадзе исключил, что повестку переговоров будет определять план из шести пунктов, намеченный 1 марта на встрече лидеров оппозиции и премьера Ираклия Гарибашвили при участии президента Европейского совета Шарля Мишеля. Одновременно он допустил, что отдельные вопросы плана будут обсуждаться после того, как будут сделаны оговорки.
Документ из шести пунктов конфиденциален. По данным СМИ, в повестке переговоров значатся шесть вопросов. Они касаются реформы избирательной системы, установления верховенства закона, ликвидации политического правосудия, потенциальных досрочных выборов, продолжения переговоров, а также обсуждения справедливого распределения ролей и ответственности в парламенте.
«Красной линией» переговорного процесса Мдинарадзе назвал и плебисцит. По его словам, оппозиция не оставляет попыток «продать его в качестве компромисса». «Плебисцит – невозможное предложение… Плебисцит – это «красная линия», и «Грузинская мечта» на него не пойдет, потому что это иррациональный шаг», - добавил Мдинарадзе.
«Мы ожидаем, что в ближайшие дни представители оппозиционных партий предпримут компромиссные шаги и сделают конкретные предложения, которые, как мы уже говорили в последние дни, будут действительно компромиссными, прагматичными и с ними можно будет связать обсуждения», - подытожил Мдинарадзе.
Сенат США одобрил план помощи гражданам и экономике на $1,9 трлн
Президент США Джо Байден заявил в субботу, что принятие Сенатом законопроекта о помощи жителям страны и экономике США означает начало единовременных выплат большинству американцев - в размере 1400 долларов. Из общей суммы одобренных Сенатом средств в объеме 1,9 триллионов долларов, будет выделена поддержка производителям и дистрибуторам вакцин.
Байден выступил в Белом доме после того, как законопроект, который называют «Планом спасения Америки», был принят на голосовании в Сенате. Президент подчеркнул, что более 85% американских семей получат единовременные выплаты. При этом, семейная пара с двумя детьми, зарабатывающая 100 тысяч долларов в год, получит около 5600 долларов.
Пятьдесят из ста сенаторов проголосовали за принятие законопроекта, 49 – против. Ни один сенатор-республиканец (из участвовавших в голосовании) не проголосовал за план Байдена. Представитель Аляски республиканец Дэниел Салливан был вынужден уехать из Вашингтона в пятницу вечером на похороны. Это означало, что демократы не нуждались в решающем голосе вице-президента Камалы Харрис, отмечает «Голос Америки».
Общая сумма экономического стимулирования, выделенного Вашингтоном за последний год, достигла около 6 триллионов долларов.
Ахре Авидзба предъявили обвинение в незаконном хранении оружия
Следствие предъявило бывшему помощнику президента самопровозглашенной республики Абхазия Ахре Авидзбе, задержанному вечером 4 марта в Сухуми, обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом в субботу вечером журналистам сообщила его адвокат Инга Габилая после встречи со своим подзащитным в здании Службы государственной безопасности.
«Нам показали постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 217 УК Абхазии – «незаконное хранение оружия группой лиц по предварительному сговору». В группу лиц помимо Ахры Авидзбы входят его пятеро друзей с Донецкой республики. В воскресенье, скорее всего, орган предварительного следствия будет выходить с ходатайством о заключении Авидзбы под стражу. Санкция статьи предусматривает от двух до шести лет лишения свободы», – сказала адвокат.
Как пишет ТАСС, Габилая также сообщила, что к Авидзба никакого физического насилия не применяли, но «он отказался от воды и еды и заявил, что это его принципиальная позиция и просил передать, что требует свободы». Что касается остальных пятерых задержанных, то адвокат сказала, что она их не видела, у каждого есть адвокат, и что по имеющейся у нее от коллег информации увечья они получили только при задержании.
Ахра Авидзба и сотрудники его охраны были задержаны в четверг вечером. По данным МВД, при проведении оперативно-разыскных мероприятий 4 марта в селе Гумиста Сухумского района по месту жительства Авидзба сотрудники правоохранительных органов обнаружили патроны в заводской упаковке и россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба со снаряженными лентами, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжение и радиопередатчики.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности.
Сборная Грузии по регби одержала победу над португальцами
В первом матче отборочного цикла Чемпионата Европы по регби сборная Грузии в Лиссабоне обыграла команду Португалии со счетом 29:16.
Примечательно, что игроки грузинской сборной занесли 5 попыток и получили бонусные очки.
Матч второго тура сборная Грузии проведет 14 марта в Мадриде с командой Испании, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
СМИ: Сын Иванишвили поручил силовикам отомстить школьнику за комментарий в Facebook
По требованию Беры Иванишвили – сына основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили – высокопоставленные грузинские силовики устроили «разборку» старшекласснику с окраины Тбилиси. Об этом сообщает оппозиционный телеканал «Пирвели». В телекомпании заявили, что в их распоряжении оказалась запись телефонного разговора Беры и премьера Грузии Ираклия Гарибашвили, аутентичность которой не подтверждена.
Участники разговора обсуждают 15-летнего парня, оставившего негативный комментарий на странице Беры в Facebook. Они в подробностях описывают, как несовершеннолетнему отомстили за это – в присутствии соседей и знакомых над ним глумились и оскорбляли. Утверждается, что подросток был настолько напуган, что после этого перестал посещать школу. Разговор содержит чрезвычайно грубую и нецензурную лексику. При этом его участники – предположительно Бера и Гарибашвили – очень воодушевлены и подшучивают над жертвой.
Согласно информации «Пирвели», руководил «карательной операцией», как ее называли собеседники, лично генерал-майор Анзор Чубинидзе. На еще одной аудиозаписи, подлинность которой также не подтверждена, именно Чубинидзе Бера поручает «выбить» извинения из обидчика. Авторы сюжета утверждают, что под руководством генерал-майора «на разборку» с подростком отправился целый отряд - «полицейские машины с мигалками», как описывается это в записи. Также журналисты высказывают предположение, что там мог находиться Вахтанг Гомелаури – бывший глава охраны Иванишвили, который сейчас является министром внутренних дел Грузии.
Сопоставив ряд фактов, авторы сюжета высказали предположение, что указанные записи были сделаны в 2015-2016 годах. Продюсеры «Пирвели» заявляют, что они располагают и другими записями разговоров с участием членов правящей партии. Они подчеркивают, что не ручаются за их аутентичность, но обещают продолжить их публикации.
Народный защитник Грузии Нино Ломджария прокомментировала скандальный анонс телеканала «Пирвели», пообещавшего обнародовать запись телефонного разговора премьера Ираклия Гарибашвили и Беры Иванишвили. Омбудсмен отмечает, что случаи незаконного получения скрытых записей с целью дискредитации политических оппонентов уже давно стали в Грузии обычной практикой.
Ранее сегодня член парламентского большинства Созар Субари заявил журналистам, что публикация незаконно добытых записей личных разговоров является преступлением, поэтому пускать в эфир скандальный сюжет «Пирвели» может запретить суд.
Беру с Гарибашвили связывает многолетняя дружба. В 2015 году Иванишвили даже крестил младшего сына Гарибашвили, Габриэла. Вскоре после того, как в декабре того же года Гарибашвили покинул пост премьера Грузии и на время выпал из политической жизни, делиться совместными фото с Берой он перестал, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Бера является автором и исполнителем множества песен. Интересно, что именно он придумал бренд Georgian Dream, когда более десяти лет назад назвал так собственную студию звукозаписи. В 2012 году, во время предвыборной кампании созданной Иванишвили-старшим партии, Бера выпустил одноименный трек. Песню со сточкой «Пока я грузин, я обещаю, что Грузия будет существовать» Бера исполнял на политических митингах своего отца перед десятками тысяч людей. Тогда ему было всего 17 лет.
Сегодня Бере 26 лет. Он активно делится фото и видео в социальных сетях, часто показывает семью и роскошные интерьеры загородных резиденций своего отца. В последнее время Бера и его супруга снимают много роликов для TikTok.
Недавно популярный молодежный журнал WIRED даже назвал Беру «грузинским принцем», который «силен на Instagram». Это и не удивительно, ведь за ним следят 1,5 миллиона человек, что равно примерно трети населения Грузии. Судя по всему, на Иванишвили работает целая команда модераторов. Под его публикациями в социальных сетях практически невозможно найти негативных комментариев.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 15 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 192 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 36 человек, 22 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 15 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 16 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 6, в Ткварчельской ЦРБ - 3, в Гагрской ЦРБ - 10.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 12967 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12405 человек.
Чеченцы в Австрии выступили против пыток своих земляков в России
В Австрии представители чеченской диаспоры приняли участие в акции протеста против диктатуры, которая состоялась у мемориала героя Красной Армии в Вене 6 марта. Помимо них, на митинге собрались выходцы из Сирии, Украины, Грузии, Беларуси, а также поддерживающие их австрийские активисты.
Митингующие призвали остановить полицейское насилие в отношении мирных людей. Представители каждой страны держали плакаты с призывами освободить и полностью реабилитировать политзаключенных, остановить пытки в местах заключения. Приезжие из Сирии также выступили против военного вмешательства России в свою страну.
Основное требование чеченцев на акции - прекратить пытки и похищения на территории Чеченской республики, рассказала корреспонденту Кавказ.Реалии представитель культурной ассоциации Ичкерии Роза Дунаева. Истязания грозят и тем, кого власти Австрии высылают в Россию, напомнила она.
«Как правило, это молодые люди, совершившие правонарушение [в Австрии]. Они уже понесли за него наказание. Дополнительное задержание и лишение свободы с последующем решением о депортации - несправедливо и незаконно», - сообщила Дунаева.
По ее данным, в депортационных тюрьмах Австрии находятся десятки чеченцев разного возраста, подготовленных к высылке в Россию.
- Накануне власти Австрии приостановили депортацию трех чеченцев. Официальная причина - болезнь коронавирусом одного из пребывающих в депортационном лагере. В диаспоре же полагают, что это может быть сделано с целью «успокоить» местных чеченцев и не допустить перекрытия дороги в аэропорт.
- Кавказ.Реалии ранее сообщал о пикете, который состоялся 21 февраля против депортации из Австрии чеченских беженцев и афганских мигрантов. Около трехсот человек собрались на венской площади Шварценбергплац.
Компьютерный гуру Джон Макафи обвинен в мошенничестве
Министерство юстиции США заявило, что Джон Макафи, стоявший у истоков создания антивирусного программного обеспечения, обвиняется в мошенничестве и преступном сговоре с целью отмывания денег через криптовалюту.
Как сообщает «Голос Америки» со ссылкой на сведения Минюста, в преступной схеме участвовали Макафи и его телохранитель Джимми Гейл Уотсон-младший. Макафи якобы пользовался большим числом подписчиков в твиттере, чтобы провоцировать изменения курсов криптовалют, что позволяло ему получать прибыли.
Обвинения были предъявлены в пятницу в федеральном суде Манхэттена. Прокурор Одри Штраус заявила, что Макафи и Уотсон «пользовались популярной социальной сетью и энтузиазмом инвесторов на рынке криптовалют, чтобы с помощью лжи заработать миллионы». По оценке Министерства юстиции США, использование преступной схемы позволило Макафи и его сообщнику получить более 13 миллионов долларов.
Макафи содержится под стражей в Испании, Уотсон был арестован в четверг вечером в Техасе.
Имя McAfee носит компания – производитель антивирусных программ. Джон Макафи в 1994 году ушел с поста главы основанной им фирмы.
Росстат сообщил о смерти больше 200 тысяч россиян с ковидом
Общее число россиян, умерших после того как они заразились коронавирусом, достигло с начала прошлого года 200 432. Об этом свидетельствует статистика Росстата. Это больше чем в два раза превышает показатели оперативного центра по борьбе с распространением болезни. Но меньше, чем оценивают многие демографы на основе данных о повышенной смертности.
В январе в России с диагностированным коронавирусом умерли 37 107. Основной причиной смерти вирус стал у 21 511 человек, в 4781 случае заболевание считается основной причиной гибели, но эти выводы требуют подтверждения, сообщает Росстат. Кроме того, ведомство скорректировало оценку смертности с коронавирусом за декабрь, увеличив её на 900 человек.
По подсчетам специалиста по анализу данных из университета Тюбингена Дмитрия Кобака, в 2020 году избыточная смертность в России составила около 360 тысяч человек. На эту величину количество смертей превысило то, которое можно было бы ожидать, если бы не эпидемия коронавирусной инфекции. Это ставит страну на одну из худших позиций по смертности от эпидемии в мире, свидетельствует статистика, собираемая американским Университетом имени Джона Хопкинса.
Всего, по данным университета, с начала пандемии в мире было обнаружено больше 116 миллионов ста тысяч заболеваний коронавирусом нового типа. 2 миллиона 582 тысячи человек умерли. Эта статистика основывается на официальных данных разных стран, а значит, не учитывает, что многие правительства манипулируют цифрами, скрывают реальные данные или просто не обладают или не делятся ими.
Грузинские моряки задержаны в Испании после перехвата судна с кокаином
Четверо грузинских моряков были задержаны испанскими полицейскими после перехвата торгового танкера, перевозивший 3 тонны кокаина в Бискайском заливе у северо-западного побережья страны. Об этом сообщают испанские СМИ со ссылкой на Гражданскую гвардию и Национальную полицию Испании.
Масштабная операция 23 февраля стала результатом многомесячного расследования деятельности контрабандистов, базирующихся в провинции Понтеведре.
Небольшой танкер-бункеровщик Nehir под флагом Республики Палау перехватили недалеко от берегов Галисии. Для обыска корабля туда направили абордажную группу Национальной полиции, однако корабль внезапно стал уходить под воду. Испанские власти утверждают, что члены экипажа специально потопили судно, пытаясь уничтожить доказательства и избежать судебного преследования.
«Подозреваемые контрабандисты вскрыли какое-то устройство, которое вызвало быстрое затопление всех отсеков корабля с намерением не оставить никаких следов незаконного груза. Примерно за два часа корабль полностью затонул», - говорится в сообщении Гражданской гвардии Испании.
Абордажная группа спасла девять членов экипажа танкера, которые впоследствии были задержаны. В уже затопленном судне обнаружили и изъяли 3000 килограммов кокаина. Примерная стоимость наркотиков на черном рынке Европы составляет 180 миллионов долларов, что намного превышает стоимость судна, отмечает издание The Maritime Executive.
Помимо четырех граждан Грузии, в числе задержанных также оказались граждане Турции. Пресс-служба МВД Грузии подтвердила факт задержания грузинских моряков журналистам телеканала «Формула». В ведомстве сообщили, что консульская служба поддерживает коммуникацию как с адвокатами задержанных, так и с членами их семей. По словам адвоката, все права задержанных защищены.
Хакеры атаковали больше 20 тысяч организаций в США
Хакеры атаковали больше 20 тысяч организаций в США и десятки тысяч в странах Азии и Европы. Для атаки использовался почтовый сервис Microsoft Exchange. Власти США подозревают, что за атакой может стоять Китай, передают газета Wall Street Journal и агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.
Об уязвимости Microsoft сообщил эксперт по компьютерной безопасности из Тайваня. Атака, предположительно, началась в конце прошлого года. Microsoft выпустили срочное обновление своего программного обеспечения, чтобы закрыть возможности для взломщиков. Однако по состоянию на пятницу им успели воспользоваться 10 процентов пользователей, находящихся в зоне риска.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что уязвимости, которые были использованы, «существенны» и «могут иметь долговременные последствия», - передает «Голос Америки». Один из источников WSJ предполагает, что число атакованных может быть значительно выше, чем предполагается, и достигать 250 тысяч, что сделает атаку одной из самых масштабных в истории.
Все пострадавшие используют Microsoft Exchange на компьютерах, а не с помощью облачных сервисов. Благодаря этому, от атаки, возможно, не пострадали крупнейшие компании и правительственные структуры. Однако взломщикам удалось получить доступ к сетям городских администраций, кредитных союзов и малого бизнеса в США.
США призвали парламент Грузии к выполнению всех рекомендаций БДИПЧ
США призывают парламент Грузии выполнить все рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ и продолжать реформы для совершенствования избирательного законодательства. Об этом говорится в заявлении посольства США в Грузии.
Сегодня, 6 марта, был обнародован итоговый отчет Ограниченной миссии по наблюдению за выборами (ОМНВ) Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) по итогам последних парламентских выборов в Грузии.
«В отчете подчеркивается сохраняющаяся потребность в важных реформах, особенно в таких областях, как финансирование избирательных кампаний, состав избирательных администрации и разрешение споров. Соединенные Штаты разделяют эту озабоченность и настоятельно призывают парламент продолжить дискуссионный и инклюзивный процесс реформ, направленных на выполнение всех этих давних рекомендаций БДИПЧ», - говорится в заявлении посольства.
В дипломатическом представительстве добавили, что соответствующие реформы послужат укреплению политического плюрализма и демократии, а также помогут Грузии на ее пути в ЕС и НАТО.
«Гражданское общество и оппозиция, включая партии, которые в настоящее время находятся вне парламента, имеют важные перспективы, которые необходимо учитывать. Мы призываем все заинтересованные стороны добросовестно участвовать в процессе реформ как для усиления парламента, так и для обеспечения того, чтобы будущие выборы были более свободными и справедливыми», - отмечено в заявлении.
По оценке международных наблюдателей, парламентские выборы в Грузии были конкурентными и в целом соблюдались фундаментальные свободы. Одновременно они указали, что «широко распространенные обвинения в давлении на избирателей и стирании границ между правящей партией и государством снизили доверие общества к некоторым аспектам процесса».
Среди главных рекомендаций БДИПЧ обеспечение более сбалансированного политического представительства в избирательных комиссиях, быстрое и эффективное расследование всех возможных фактов запугивания избирателей, совершенствование процедур рассмотрения жалоб, устранение недостатков и двусмысленности избирательного законодательства и так далее.
Большинство из этих рекомендаций были выданы властям Грузии в прошлые годы, в том числе по итогам президентских выборов в 2018 году, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Граждане из Центральной Азии смогут въехать в Грузию с ПЦР-тестом
Как сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, граждане из государств Центральной Азии смогут въехать в Грузию на основании отрицательного ПЦР-теста, передает Общественный вещатель.
Согласно постановлению правительства Грузии, граждане всех стран Центральноазиатского региона (Туркменистан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан) смогут попасть в Грузию по воздуху только при предъявлении документа, подтверждающего прохождение ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов. На 3-й день после пересечения границы Грузии они также обязаны провести ПЦР-исследование за свой счет.
- Из-за улучшения эпидемиологической ситуации власти Грузия с 1 февраля полностью отменили запрет на регулярное авиасообщение, действовавший с марта 2020 года. Одновременно правила въезда на территорию Грузии как для граждан ряда стран были упрощены.
- В настоящее время при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, Турции, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование.
- Послабления действуют только для тех, кто прибывает в страну авиарейсами. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов. На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и предъявят соответствующий документ на границе.
В Тбилиси прошла акция с требованием упразднения «комендантского часа»
Перед зданием Тбилисского сакребуло прошла акция протеста с требованием отмены действующего в стране ограничения на передвижение с 21:00 до 05:00.
Собравшиеся развернули транспарант с надписью «Право на свободное передвижение не может быть ограничено», сообщает Общественный вещатель.
Как заявляют активисты, «комендантский час» не имеет обоснований. Горожане спланировали акцию в социальной сети.
- По решению властей Грузии, с 1 марта были отменены еще несколько ограничений, введенных в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
- С 25 февраля в стране возобновилась работа гостиниц на горнолыжных курортах и работа междугородного транспорта. Кроме того, стала разрешена работа общественного транспорта в выходные дни.
- Пока что не известно, когда в Грузии отменят «комендантский час» - передвижение запрещено в ночное время, с 21:00 до 05:00.
В России зафиксирован рост спроса на авиабилеты в Грузию в 37 раз
Российские туристы повально хлынули на отдых в Грузию после объявления об открытии границ, пишет сегодня, 6 марта, «Лента.ру» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales. По данным Aviasales, за последние 10 дней спрос на авиабилеты в Грузию вырос в 37 раз. Одновременно аналитики указывают, что бронирование авиабилетов в Грузию восстановилось на 87% от уровня до начала пандемии коронавируса.
Средняя продолжительность планируемых поездок граждан РФ в Грузию составляет 8,6 дня. Согласно исследованию, чтобы добраться из России до Тбилиси в одну сторону эконом-классом пользователи Aviasales в среднем платят 17 тысяч рублей. Поскольку прямых перелетов из РФ в Грузию нет, им приходится выбирать рейсы с пересадками, например, в Стамбуле.
- Из-за улучшения эпидемиологической ситуации власти Грузия с 1 февраля полностью отменили запрет на регулярное авиасообщение, действовавший с марта 2020 года. Одновременно правила въезда на территорию Грузии как для граждан ряда стран были упрощены.
- В настоящее время при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа, въезжать в Грузию, в том числе транзитом, могут граждане или резиденты Европейского союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна, Турции, Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины, Казахстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Послабления действуют только для тех, кто прибывает в страну авиарейсами. Сухопутные и морские границы по-прежнему остаются закрытыми для всех туристов. На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса и предъявят соответствующий документ на границе.
Грузия подписала контракты на поставку еще 200 тысяч доз вакцин от COVID-19
За пределами международного механизма COVAX у двух разных компаний-производителей Грузия напрямую забронировала 700 тысяч доз вакцин от коронавируса, которые должны быть одобрены регуляторами в марте-апреле 2021 года. Об этом глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила в интервью грузинской службе Радио Свобода.
«Мы ведем переговоры со всеми производителями вакцины, которые сегодня уже признаны со стороны строгого регулятора или же Всемирной организацией здравоохранения. Это означает, что мы продолжаем прямые переговоры с Pfizer и AstraZeneca и, кроме того, мы точно знаем, какие вакцины в ближайшее время будут признаны как строгими регулирующими организациями, так и ВОЗ.
Это означает, что, конечно же, доступ к ним появится и у нас – как по платформе COVAX, так и в свободной продаже, и мы уже ведем переговоры с этими производителями по определенным дозам…
От одного производителя заказали 1 миллион доз. Также мы ведем переговоры с двумя оставшимися производителями по 100 тысячам доз и дополнительным 500 тысячам доз. То есть за пределами платформы COVAX дополнительно у нас забронированы 700 тысяч доз вакцины. Я ограничусь намеками. Это вакцины, которые ожидают регистрации и признания ВОЗ в марте-апреле. Контракты на 200 тысяч доз от двух разных производителей у нас уже есть», - сообщила Тикарадзе.
- В настоящее время одобрения от регуляторов, а также от ВОЗ ожидают вакцины американских компаний Johnson & Johnson и Novavax. Министерства здравоохранения ряда западных стран уже разрешили их использование на территории своих государств.
- Посредством COVAX до конца 2021 года Грузия должна получить 700 тысяч доз вакцин, которых будет достаточно для вакцинации 20% населения страны. Согласно предварительному прогнозу распределения вакцин, представленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 2 марта, до мая 2021 года Грузия получит 129,6 тысячи доз вакцин. Также известно, что первая партия – 29 250 доз препарата американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech – прибудут в страну уже в первом квартале.
За сутки на Северном Кавказе выявлено 508 новых заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 26 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 508.
По данным Оперштаба, в Краснодарском крае умерли 14 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - шесть, в Дагестане и Калмыкии - по два, в Кабардино-Балкарии и Адыгее - по одному. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8004 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае – 140 человек.
- Краснодарский край + 140 (39 295) за все время пандемии)
- Ставропольский край + 135 (47 984)
- Кабардино-Балкария + 67 (21 400)
- Дагестан + 41 (30 029)
- Калмыкия + 32 (19 214)
- Карачаево-Черкесия + 30 (19 254)
- Северная Осетия + 27 (15 864)
- Адыгея + 14 (13 855)
- Ингушетия + 11 (14 829)
- Чечня + 11 (11 367)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрирован 233 091 случай заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 6 марта, выявлен 4 312 181 человек с коронавирусом.
Париж и Москва обменялись высылкой дипломатов. Российского обвинили в шпионаже
Париж и Москва обменялись высылками дипломатов. Российский был выслан после того, как его обвинили в шпионаже. Об этом сообщила французская газета Les Echos, внимание на публикацию обратил «Коммерсантъ».
По данным газеты, инцидент произошел в конце прошлого года. Утверждается, что один из руководителей экономического отдела посольства России в Париже был пойман в момент совершения шпионажа. Он был выслан, в ответ выслали французского дипломата из экономического отдела посольства в Москве. Публично об этом не сообщалось.
Les Echos не удалось получить официального подтверждения случившегося. Тему не стали комментировать «Коммерсанту» в посольстве Франции и российском МИД.
Тайну обмена газеты связывают с отношением между двумя странами - стороны пытаются сохранить видимость хороших взаимоотношений, а на февральской Мюнхенской конференции по безопасности президент Франции Эммануэль Макрон единственный из выступивших представителей западных государств и организаций призвал к диалогу с Россией. Он сказал, что считает политику открытого противостояния с Москвой проваленной.
БДИПЧ/ОБСЕ опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (ODIHR/OSCE) опубликовало итоговый отчет о парламентских выборах в Грузии, прошедших 31 октября 2020 года.
Согласно предварительным выводам Международной наблюдательной миссии за выборами в Грузии от 1 ноября, «парламентские выборы 31 октября были проведены в конкурентной среде и, в целом, с соблюдением основных свобод. Тем не менее, широко распространенные обвинения в давлении на избирателей и в размытости границ между правящей партией и государством подорвали доверие общества к некоторым аспектам избирательного процесса».
Также выборы прошли в условиях значительно изменившейся правовой базы, которая создавала прочную основу для проведения демократических выборов, однако в докладе говорится, что «необходимы дополнительные шаги для устранения имеющихся недостатков».
«Разнообразная и плюралистическая медиа была крайне поляризованной, аналитическая журналистика и дискуссия, проистекающая из политики, была менее заметна, что мешало избирателям сделать полностью информированный выбор. На том малом количестве избирательных участков, которые мы посетили, процедуры в основном соблюдались. Однако концентрация на местах большого числа групп наблюдателей, аффилированных с партиями, которые время от времени вмешивались в процесс, привела к многолюдности на избирательных участках», - говорится в документе.
В отчете отмечается, что парламентские выборы 31 октября в Грузии прошли по новой избирательной системе. В частности, 120 членов парламента избираются по пропорциональной системе и 30 депутатов по одномандатным округам по мажоритарной системе.
«Снижение избирательного порога до 1% повысило конкурентоспособность избирательной среды появлением на политической сцене множества новых партий. Вопреки хорошо зарекомендовавшей себя международной практике, новые 30 одномандатных мажоритарных округов были сформированы исключительно на основе политического процесса, хотя и на основе консенсуса. Границы, определенные для мажоритарных округов, привели к неравномерному распределению избирателей по округам, что противоречит принципу равноправного избирательного права», - говорится в документе.
- Выборы в парламент состоялись в Грузии 31 октября 2020 года. По их итогам правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мандатов, а еще восемь оппозиционных партий – 60. Однако все оппозиционные партии заявили, что считают результаты выборов сфабрикованными и отказываются от участия в работе парламента.
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