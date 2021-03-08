Элене Хоштария основала новое политическое движение «Время пришло»

Оппозиционный политик Элене Хоштария основала новое политическое движение под названием «Дроа» (Время пришло).

Как пишет «Новости-Грузия», накануне Хоштария распространила в социальной сети Facebook видеообращение, в котором рассказала об основной цели нового движения – это борьба с коррупцией и несправедливостью в стране. Презентация нового движение намечена на конец марта.

«Пришло время показать властям, что мы видим все, что происходит, и что мы не будем с этим мириться. Я будут разоблачать коррумпированных чиновников, насильников, фальсификаторов, воров, членов клана, непотизм… Я разоблачу всякую несправедливость и не смирюсь с ней. Вы можете защитить ваши права, защитить от несправедливости свою семью, жителей вашего села, города, района. Вы не будете одиноки. Мы поддержим всех, кто борется с несправедливостью», – заявила Хоштария.

В конце декабря 2020 года Хоштария вышла из парламентской партии «Европейская Грузия». Стало известно о ее планах создания новой политической платформы.

Элене Хоштария 40 лет, она представитель нового поколения в грузинской политике. При том, что она является выпускницей МГИМО, Хоштария принадлежит к числу тех грузинских политиков, которые занимают жесткую политику в отношении России. В июне 2019 года Хоштария была в числе группы оппозиционных депутатов, которые явились в зал заседаний парламента и сорвали заседание Православной парламентской ассамблеи из-за того, что кресло спикера парламента занимал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов.

Впоследствии Хоштария посещала заседания парламента со свистком и в футболке с надписью «Стыдно», выражая протест против выдвижения «Грузинской мечтой» Георгия Гахария кандидатом на пост премьера.

В парламент прошлого созыва Хоштария попала по спискам партии «Единое национальное движение», но после раскола в бывшей правящей партии примкнула к тем соратникам Саакашвили, которые решили отделиться и образовали партию «Европейская Грузия». Три года назад Хоштария баллотировалась на выборах мэра Тбилиси, но заняла лишь четвертое место.