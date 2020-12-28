Элене Хоштария уходит в свою оппозицию

Один из лидеров «Европейской Грузии» Элене Хоштария покинула партию. И это не единственное кадровое изменение на оппозиционном фланге. В минувшие выходные «Нацдвижение» избрало нового председателя, а бывший лидер партии «Гирчи» учредил новую партию, почти с тем же названием «Гирчи – больше свободы». В «Грузинской мечте» это считают признаком раскола в оппозиции. Или это просто перегруппировка сил?

О начале независимой и свободной от «Европейской Грузии» политической жизни Элене Хоштария сообщила в офисе своей, теперь уже бывшей партии. Хоштария была немногословна, но категорична:

«Я не перехожу ни в одну другую партию, я также очень остаюсь верной оппозиционному единству. Оппозиционное единство – сильнейшее орудие в борьбе с нынешним режимом. Поэтому я сразу отвергаю спекуляции о моем вхождении в парламент – это даже не рассматривается. Мои политические позиции остаются прежними. Просто у меня новые планы в политической жизни – создание новой политической платформы».

Подробнее об этом Элене Хоштария пообещала рассказать позже, и удалилась. Вместо нее далее с прессой общался лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. По его словам, уход Хоштария – печальное решение, но партия была информирована о нем ранее. Бакрадзе также опроверг слухи о конфликте и расколе в партии:

«Это никоим образом не значит, что из «Европейской Грузии» начался отток сил, – как это хотят преподнести некоторые. Элене уже давно собиралась начать независимую активность и дожидалась завершения этого цикла парламентских выборов. Она хочет сделать акцент на гражданской активности – вы это и так видите. Ничего неожиданного не произошло. Элене остается нашим другом».

С уходом Хоштария не меняются позиции партии, добавил Давид Бакрадзе. По его словам, парламентский бойкот и борьбу с правлением Бидзины Иванишвили «Европейская Грузия» продолжит в координации с остальной оппозицией.

В остальной оппозиции процессы в «Европейской Грузии» расценили как внутрипартийные дела и безусловную потерю для «Европейской Грузии», которая не отразится на единстве оппозиции – ведь Хоштария остается верна этому единству.

Элене Хоштария в «Европейской Грузии» была одной из самых заметных лидеров. Она, в отличие от Гиги Бокерия, Гиги Угулава или других коллег, смогла завоевать доверие гражданских активистов своими смелыми и неординарными, а порой эпатажными формами протеста против «Грузинской мечты» и Бидзины Иванишвили.

Своеобразным звездным часом для оппозиционного политика стали июньские события 2019-го. Она была на передовой, когда оппозиционные депутаты сорвали выступление российского депутата Сергея Гаврилова в рамках 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Тогда Элене Хоштария с государственным флагом Грузии, покрывающим ее плечи, первая прокричала в зале грузинского парламента:

– Где Гаврилов, где этот оккупант, кто посмел и привел сюда оккупанта?

Она постоянно создает дискомфорт представителям правящей силы – то она прерывает выступление спикера парламента, запуская через громкоговоритель гимн СССР, то стоит с гражданскими активистами у стен парламента и вместе с ними кричит депутатам «Мечты», что они «рабы Иванишвили».

Несмотря на это, как выяснилось, депутаты «Мечты» на Хоштария зла не держат, напротив, некоторые даже похвалили ее поступок – она ведь ушла из «Европейской Грузии», которую вместе с «Нацдвижением» во власти называют радикальной, деструктивной оппозицией, которой нет места в парламенте.

Тем не менее, в правящей силе сразу открестились от слухов о своей роли в этом процессе. «Грузинская мечта» не имеет никакого отношения к ним, – заявил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе, тем не менее, предположил:

«Такие перегруппировки в оппозиции ожидаемы, после того как очень четко стала выделяться деструктивная часть от группы политических сил, имеющих более здравый смысл и намерения».

Видимо, к перегруппировке представитель правящей силы отнес и другие политические события на оппозиционном фланге. В субботу, 26 декабря, бывший лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе учредил новую партию, почти не меняя название. Теперь в Грузии будут две «однокоренные» партии – «Гирчи» и «Гирчи – больше свободы». «Гирчи» удалось с минимальными затратами на этих выборах получить четыре депутатских мандата. Тем не менее, дальше вчерашние однопартийцы пойдут порознь.

Еще одним заметным событием стало избрание Ники Мелия на пост нового председателя «Нацдвижения», освободившегося после ухода Григола Вашадзе.

Докторант политических наук Бамбергского университета Леван Кахишвили уход Хоштария из партии считает еще одним признаком того, что в грузинские политики пока не поняли: создание новой партии не является выходом из ситуации:

«Такие инициативы, как появление двух «Гирчи» или других новых партий, а также те результаты, которые получили «Лело» или «Европейская Грузия», показывают, что они не смогут за собой закрепить статус третьей силы. А «Национальное движение», как видится сейчас, сохранит за собой статус главной оппозиционной силы. И третьей силы на горизонте не видно».

По словам политолога, из-за закрытости переговоров власти с оппозицией сложно судить о перспективах выхода из политического кризиса. Но то, что политические силы Грузии не могут без зарубежных посредников договариваться о чем-то, говорит о слабости грузинской демократии.