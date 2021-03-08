В Тбилиси прошел «Марш родителей» против насилия в отношении подростков

Несмотря на плохую погоду - ветер и мокрый снег - тысячи жителей Грузии вышли сегодня, 8 марта, на акцию протеста «Марш родителей». Сегодняшний марш прошел под лозунгом «Ради твоего ребенка, ради наших детей, ради девочек».

Шествие в десяти городах страны началось к 17 часам. В Тбилиси участники акци прошли от площади Республики по проспекту Руставели к зданию правительственной канцелярии.

В акции приняли участие представители гражданского сектора, политики, актеры, журналисты, писатели и рядовые граждане. Они требуют «изменить систему» и адекватно реагировать на факты сексуального насилия в отношении несовершеннолетних.

Митинг был спланирован как часть 100-дневной кампании под названием #ninisgamo - «из-за Нини». Неправительственная организация «Женское движение» посвятила кампанию 14-летней Нини - покончившей с собой школьнице из Аджарии, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Девятиклассница, рассказавшая семье о том, что против нее было совершено сексуальное преступление, стала жертвой домашнего насилия. Девочка почти полгода оставалась в тяжелейшем эмоциональном состоянии, надеясь, что начатое полицейское расследование докажет ее правоту.

«Когда сотрудники МВД задерживают только тех, в чьих делах прослеживается политический или личный интерес, это синдром безнаказанности. Случай в Аджарии еще раз показал нам, что полиция не задержала потенциального насильника, до тех пор, пока девочка не покончила с собой, или, может, ее убили, это еще нужно выяснить. К ответственности нужно привлечь всех виновных, в том числе сотрудников МВД и прокуратуры», - заявил журналистам на акции представитель Лейбористской партии Лаша Чхартишвили.

Участники «Марша родителей» выдвинули пять основных требований: