«Бывало, что я вел себя агрессивно в соцсетях, но никогда не переходил на угрозы»

Чего стоит ждать от негативного общения в социальных сетях? Пользователи соцсетей поделились своим мнением о том, может ли перепалка на их страницах перерасти в нечто большее?

– Были ли у вас проблемы из-за публикаций или комментариев в соцсетях?

Георгий: Я вообще стараюсь не оставлять никаких комментариев в соцсетях. Если подобное и происходит, то это споры, в которых я участвую только со своими хорошими друзьями или подписчиками, которых я знаю лично. Я не буду оставлять ни позитивных, ни, тем более, негативных комментариев под публикациями незнакомых мне людей, и не буду упоминать их в своих публикациях, какими бы они ни были. Мы все же живем в Грузии, и любой негативный разговор в соцсетях может привести к последствиям в реальной жизни. В общем, я не из тех, кто будет критиковать незнакомых мне людей, соответственно, никаких проблем из-за моего поведения в соцсетях у меня не возникало.

Екатерина: То, что происходит в грузинском сегменте социальных сетей, действительно настораживает, очень много негатива. Года два назад я оставила комментарий в одной из групп. Пост, который я прокомментировала, касался Абхазии. Я не оставляла каких-либо негативных комментариев, а просто зафиксировала свою позицию, и тут посыпались такие ответы… не только со стороны женщин, были оскорбительные комментарии со стороны мужчин. То есть люди хотели оскорблять и хотели, скажем так, продолжения. Я, конечно, не стала отвечать, поскольку не хочу играть по их правилам.

Ника: Не сталкивался с негативом в сети, поскольку и сам не особо люблю комментировать, язвить. Свое мнение предпочитаю оставлять при себе, а не выкладывать его в сеть.

Мари: Вообще, я не пишу негативные комментарии под публикациями просто потому, что мне лень это делать. Было несколько раз, когда я сама публиковала негативный пост, однако никакой реакции за этим не последовало, а если бы и последовало, я бы не обратила на это внимания. Что касается истории с Берой, с большой вероятностью все это – правда. У него достаточно денег, чтобы отдавать приказы кому угодно, да и отец его у нас воспринимается как диктатор, МВД в его руках, как и СГБ. Мне противно такое поведение, неужели у них нет других дел? Вместо того, чтобы помогать своему народу, они охотятся за детьми.

Бека: Честно говоря, такое бывало, когда и я вел себя агрессивно в социальных сетях, но, конечно, я никогда не переходил на угрозы расправой. Комментарии всегда оставались лишь словами. Но мне угрожали, было такое, и все же свои угрозы никто не претворял в жизнь, поэтому проблем у меня в жизни из-за общения в соцсетях никогда не было. То, что сейчас происходит, весь этот скандал с Берой, для меня неприемлемо. Все, причастные к этому скандалу, должны быть наказаны, чтобы для других был пример.

Люда: Я, конечно, знаю такие факты, когда в социальных сетях распространяется какая-то негативная информация, высказывания, комментарии и т.д. Лично я с подобным не сталкивалась, но знаю, что есть такая категория людей, которым нравится все это представлять в нехорошем свете. Меня это никогда не касалось.

Константин: Я однажды оставил негативный комментарий на страничке одной компании. Речь шла о непрофессиональном обслуживании – считаю, что такие комментарии необходимы, чтобы в будущем ситуация не повторялась. Никаких проблем от таких комментариев у меня никогда не было. Я никогда не ругался и не дрался из-за чьих-то публикаций. И я не понимаю, почему люди так злятся друг на друга.