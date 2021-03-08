Личный премьер его высочества

Певец, музыкант, филантроп, образцовый семьянин и по совместительству – сын лидера «Грузинской мечты» миллиардера Бидзины Иванишвили Бера, за минувшие выходные превратился в самую медийную, в отрицательном смысле слова, персону в Грузии.

Тех, кому не нравится Бера Иванишвили, и кто осмелится написать ему об этом в соцсетях, ждет неприятная встреча с силовиками. Сын миллиардера и лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили оказался в центре скандала. Опубликованные оппозиционным телеканалом TV Pirveli аудиозаписи переговоров рисуют не очень приятную картину. Человек с голосом, очень похожим на голос Беры Иванишвили, поручает нынешнему премьер-министру Ираклию Гарибашвили и начальнику Специальной службы государственной охраны Анзору Чубинидзе проучить неких молодых людей, оставивших негативные отзывы под его публикациями.

Участники опубликованных разговоров с использованием нецензурной лексики активно обсуждают план о привлечении к ответственности нескольких молодых людей, в числе которых фигурирует 15-летний подросток. Последний, как отчитывается человек с голосом, очень похожим на голос Ираклия Гарибашвили, был наказан прилюдно, на глазах у соседей и знакомых. А воодушевление вероятного Беры вызывает тот факт, что парень еще долго не сможет показываться в школе.

На другой аудиозаписи Бера поручает «выбить» извинения из обидчика лично генерал-майору Анзору Чубинидзе. И по информации авторов сюжета, в этом случае «на разборку» отправился «кортеж полицейских автомобилей с включенными мигалками».

По данным TV Pirveli, четыре аудиозаписи, свидетельствующие о том, что Иванишвили-младший раздает указы высокопоставленным чиновникам, им передал анонимный источник. Причем, утверждается, что поручения были даны с согласия самого Бидзины Иванишвили.

Аутентичность аудиоматериалов пока не подтверждена, а время, когда были сделаны записи, стало предметом догадок и спекуляций со стороны политиков и СМИ. Авторы сюжета высказали предположение, что речь идет о 2015-2016 годах. Власти подчеркивают: записи относятся к периоду до прихода партии Иванишвили к власти.

«В эфире одного из партийных телеканалов общественность увидела и услышала грубую фальсификацию незаконных записей 2010-2011 годов. Опубликованная грубая фальсификация состоит из слов и фраз как минимум десятков незаконных записей, осуществлявшихся в течение, по меньшей мере, нескольких месяцев. Эта грубая фабрикация незаконных записей между двумя людьми, где с одной стороны находится руководитель благотворительного фонда «Карту» Ираклий Гарибашвили, а с другой – несовершеннолетний Бера Иванишвили, осуществлена сотрудниками спецслужб во время правления «Единого национального движения». Подобным проявлением отчаяния они наносят себе еще больший вред, т.к. в цивилизованном мире использование методов КГБ аморально и неприемлемо. Незаконные прослушивания, хранение записей, монтаж и фальсификация, их использование, насилие, убийства и пр. являются почерком «Единого национального движения». Что касается «Грузинской мечты» и ее лидеров, они никогда не использовали подобные методы ни до прихода в политику, ни после», – говорится в заявлении партии власти.

Впрочем, на одной из записей Бера Иванишвили просит Ираклия Гарибашвили установить в качестве рингтона композицию, которая появилась в 2017 году. Следовательно, события, о которых идет речь, могли иметь место только после прихода к власти «Грузинской мечты».

Несмотря на, что партия власти категорически обвинила оппонентов в фальсификации записей, их публикация возымела эффект разорвавшейся бомбы – в соцсетях и на оппозиционных телеканалах один за другим стали появляться скандальные факты из прошлого, на которые в свое время никто не обратил серьезного внимания. Среди них – видеообращение грузинского рэп-исполнителя SF-x, где молодой человек приносит публичные извинения Бере. Запись была опубликована в 2018 году, и оставшаяся практически незамеченной грузинской общественностью, за несколько часов набрала десятки тысяч просмотров.

«Я извиняюсь, в первую очередь, перед своими слушателями, Берой, поклонниками Беры, его друзьями и перед собой», – говорит в конце исполнитель.

И это лишь один эпизод. О фактах «разборок» с наследником миллиардера стало сообщать все большее количество людей. Соцсети заполнили истории об избитых и запуганных подростках. Как пишут пользователи, любая критика в адрес сына основателя «Грузинской мечты» закачивалась, в лучшем случае, угрозами. Сам Иванишвили-младший пока хранит молчание, а в стране набирает силу флэш-моб под названием #обругайБеру.

Молчит и второй фигурант скандала – премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Оппозиция уже потребовала от прокуратуры начать расследование дела со скандальными аудиозаписями. Член партии «Лело» Каха Кожоридзе уверяет, что прокуратура обязана начать расследование, потому что в законе прямо указано, что при публикации в СМИ информации, содержащей признаки преступления, прокуратура должна реагировать:

«Уже второй день кажется, что прокуратура не помнит об этом обязательстве, мы решили напомнить им, что отказ от расследования в данном случае означает прямое неповиновение грузинским законам и подчинение правящей партии».

Впрочем, как отмечает председатель парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджвеладзе, для начала расследования в отношении Беры Иванишвили оснований недостаточно:

«Расследование происхождения записи не начато. У расследования есть предпосылки, при удовлетворении которых возникают основания его начать. Я не думаю, что в данном случае для этого есть достаточно оснований. Тем более что целью распространения записей может быть попытка помешать переговорному процессу властей и оппозиции».

Возможного нарушения прав человека председатель одноименного парламентского комитета в аудиозаписях не услышал.

Что касается Беры Иванишвили, то до 7 марта тот являлся активным пользователем социальных сетей. В том же Instagram у него более полутора миллионов подписчиков. Активно продвигает музыкант и свой Tiktok. Там даже засветился сам Бидзина Иванишвили, что, к слову, тоже вызвало в свое время недоумение большой части граждан Грузии. И что примечательно, под многочисленными постами Беры практически невозможно найти негативных комментариев. Совпадение?