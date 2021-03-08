Грузинские банки сделали ставки на пандемию

Ведущие банки Грузии значительно снизили процентные ставки по вкладам. В то же время, ставки по кредитам, напротив, увеличились. Специалисты разъяснили причины этого тенденции.

Крупнейшие коммерческие банки Грузии оповестили своих вкладчиков о снижении процентных ставок по депозитам. Сильнее это ударило по вкладам в долларах и евро – примерно на 1%, лари в меньшей степени – до 0,25%.

К примеру, вкладчикам крупнейшего Bank of Georgia начислят в год 8,80% в лари, 1,25% по долларовому вкладу и 0,45% на депозит в евро, тогда как в декабре 2020 года на депозиты в лари за год начислялось по 9,05%, в долларах – 2,6%, в евро – около 1%.

Идентичные ставки и во втором по величине банке Грузии – ТВС.

Как заявили в Ассоциации банков, изменение процентной ставки – внутреннее дело любого финансового института. Глава организации Алексадр Дзнеладзе пояснил, что снижение ставок по депозитам в иностранной валюте соответствует мировой тенденции, но кризис ускорил процесс.

«Хотим отметить, что на данном этапе этот процесс не носит системного характера и пока не все банки снизили процентные ставки. В основном это связано с относительно высокой ликвидностью в иностранной валюте. По правилам Нацбанка, снижение по процентным ставкам не должно превышать 1%», – подчеркнул Александр Дзнеладзе.

В то же время процентные ставки по кредитам, напротив, растут. По данным Нацбанка, по сравнению с декабрем, ипотечные кредиты в лари сроком до года выросли в цене почти вдвое, до 22,96%, ставки по кредитам сроком от года до 10 лет в среднем составляют 11%, выше 10 лет – до 10%. Рост составляет в среднем 0,2 процента.

Глава НПО «Общество и банки» Георгий Кепуладзе считает, что тенденция объясняется кризисом, где Грузия, как участник глобальной экономики, не может быть исключением:

«Мы видим тенденцию к снижению ставок по депозитам, так как банки больше не нуждаются в дополнительных ресурсах – парализованный пандемией рынок пока не требует финансов. Разумеется, на фоне пандемии риски кредитования также многократно возросли, поэтому банки стремятся максимально обезопасить себя. Честно говоря, мы ожидали большего роста ставок по кредитам, но, по всей видимости, низкий спрос ограничил верхнюю планку. В целом, ситуация в банковском секторе, как и в других секторах экономики, будет зависеть от пандемии и сроков вакцинации населения».

Гендиректор консалтинговой компании PMC Лексо Алексишвили считает, что происходящее характерно для небольшой по объемам экономики в условиях глубокого кризиса:

«Разумеется, многие сектора экономики остановлены, однако в большинстве из них сохраняется доходность, и неизрасходованные сбережения перетекают в банки. По этой причине спрос у банков на финансовые ресурсы минимален. Перспективы оживления экономики в этом году призрачны, и, конечно же, банки продолжат понижать проценты, так как не нуждаются в дорогих деньгах».

По словам экспертов, еще одна причина роста ставок по кредитам заключена в правилах Нацбанка, согласно которым банкам в последние годы запретили кредитование без подтверждения дохода. Специалисты тогда предостерегали, что кредитование в банках будет значительно затруднено и приведет к повышению процентных ставок по кредитам. Впрочем, в Нацбанке считают, что данная мера позволила в значительной мере снизить чрезмерную зависимость населения от банковских долгов – в среднем на 18%.