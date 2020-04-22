Секретное приветствие от Бидзины Иванишвили

Озадачить, позабавить или разгневать? Бидзина Иванишвили и его сын Бера вызвали бурную реакцию грузинского общества своим видеоприветствием, размещенным в соцсети TikTok. Это стало первым публичным появлением председателя правящей партии с начала пандемии.

Отец в классическом костюме, сын в спортивной одежде, подходят друг к другу, пожимают руки, а потом похлопывают ноги друг другу, выплясывая маленький хореографический элемент, улыбаясь и без слов уходят из кадра – эту постановочное приветствие для TikTok Бера Иванишвили назвал «Секретное рукопожатие с моим отцом».

Постановка «Отцы и дети» в исполнении Иванишвили стала «хитом» грузинских соцсетей, отправив их пользователей на поиски ответов на вопрос: «Что этим хотели сказать отец и сын Иванишвили, зачем и почему сейчас?»

Дело в том, что с начала пандемии председатель правящей «Грузинской мечты» на публике не появлялся. Не было, в том числе, и пасхальных поздравлений от Иванишвили. Свое недоумение высказала сегодня на парламентском заседании депутат «Нацдвижения» Саломе Самадашвили:

«Да, мы вчера все видели подбадривающее видео в стиле хака, хип-хоп или же реп семьи Иванишвили. Но обществу нужно гораздо большее, чем это».

Такое мнение сочла бесчестным глава парламентского комитета по правам человека Софио Киладзе:

«Бидзина Иванишвили – гарант прочности и развития этой страны. Вы это хорошо знаете, поэтому он у вас постоянная мишень. Даже такая позитивная вещь, которую мы вчера видели, которая очень многих людей ободрила, и это было очень хорошим шагом с их стороны, для вас стала поводом для шквала брани».

Сторонники «Грузинской мечты» напомнили, что совсем недавно семья Иванишвили перечислила в фонд борьбы с COVID-19 сто миллионов лари. Тогда же премьер министр Георгий Гахария говорил, как повезло грузинскому народу:

«Бидзина Иванишвили и его фонд «Карту» уже годы направляют на благотворительность миллиарды лари в нашей стране. Это для меня, как главы правительства, еще одно подтверждение того, что в нашей стране у нас есть уникальная страховка в лице человека, гражданина Грузии. Там, где у страны системный провал, там, где нужна нам системная помощь, везде, где трудно государству, этот человек и этот фонд помогают нам везде, и это нужно глубоко почитать. Сегодня общество видит, что эта страховка работает в реальной жизни, а не в части политического кокетства».

Почему главная страховка страны все это время остается в своей резиденции в родном селе Чорвила и не обращается к народу, недавно ответил и бывший заместитель генпрокурора Лаша Нацвлишвили. В телеэфире «Имеди» 17 апреля, в преддверии Пасхи, Нацвлишвили убеждал аудиторию о вездесущности Бидзины Иванишвили:

«Бидзина везде. Сегодня, когда говорил премьер-министр Гахария очень убедительно, – это был Бидзина. Сегодня здравоохранение – это он. Вам не нужен Бидзина физически. Все, кто служит людям, начиная с полицейского включая врача, – везде Бидзина, поэтому не нервничайте».

Тем не менее грузинское общество помнит и случаи, когда лидер правящей партии в трудные времена все-таки обращался к народу. Хотя эти трудные времена больше касались его партии. К примеру, перед вторым туром президентских выборов в 2018-м, когда поддерживаемый его партией, «Грузинской мечтой», кандидат Саломе Зурабишвили могла проиграть выборы единому кандидату оппозиции от «Нацдвижения» Григолу Вашадзе. Тогда Бидзина Иванишвили чуть ли не со слезами на глазах призывал население не наказывать его «Мечту».

«Я беру на себя ответственность за невыполнение обещания исправить за один год все недостатки правления, а также использовать весь мой ресурс для того, чтобы развитие страны стало необратимым. Главное сейчас, чтобы мы, разозленные на власть и на отдельных чиновников, желающие их наказать, не наказали свое будущее, свою страну», – обещал 5 ноября 2018 года Бидзина Иванишвили.

Обещал лидер правящей партии и избирательную реформу обществу в июне 2019 года на волне масштабных акций протеста, вызванных событиями так называемой гавриловской ночи. Эти обещания также не были претворены в жизнь.

Один из участников тех акций протеста, соучредитель движения «Позор» Нодар Рухадзе на своей странице в Facebook сегодня писал: «Молюсь, чтобы Саакашвили не набрел на TikTok и не дал всему народу вдоль постебаться над этим».

Но молитвы гражданского активиста не были услышаны. Михаил Саакашвили видеоприветствие отца и сына Иванишвили назвал безвкусицей и возмутительным фактом на фоне того, что семья лидера партии власти ни разу не выразила соболезнования по поводу гибели людей из-за коронавируса и не подбодрила десятки тысяч людей, оставшихся без работы и доходов. Тем самым Саакашвили дал повод пользователям грузинских соцсетей его тоже включить в видеоприветствие членов семьи Иванишвили. «ТВ Формула» разместила гиф, в котором в приветствии вместо Беры с Бидзиной Иванишвили здоровается Михаил Саакашвили.

Но это была не единственная вариация на эту тему. В сети был объявлен «конкурс»: какая музыка накладывается лучше в такт движениям отца и сына Иванишвили – песня про зайцев из кинофильма «Бриллиантовая рука», аджарский народный танец или же русская «Калинка-малинка». И, судя по количеству откликов, видео Иванишвили на TikTok еще долго будет забавлять находящихся в самоизоляции пользователей грузинских соцсетей.