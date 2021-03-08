«Послушай меня»: о сексуальном насилии вслух

Сегодня, в Международный женский день, в Тбилиси и еще 10 крупных городах Грузии прошел «Марш тысячи родителей». Мероприятие состоялось в рамках кампании 100-дневного протеста, который последовал за трагедией, произошедшей в Кобулети в прошлом месяце.

«Часто мы, девочки, ходим в гости к подруге. Ее папа с детства относился к нам, как к своим детям. Но когда мы подросли, я стала чувствовать неловкость при общении с ним. Он мог попросить сесть к нему на колени и сделать с ним селфи. В это время он мог быть в трусах и прикасаться к моим бедрам. Сейчас мы перестали ходить в гости к этой подруге. Рассказать об этом мы никому не можем. Во-первых, нам жаль его жену, да и все равно нам никто не поверит».

«Мне было 7, когда брат попытался изнасиловать меня. Я тогда и не знала, что такое секс и не понимала, что он делал. Утром я заставила себя поверить, что это был просто сон. Но через неделю он меня изнасиловал. Он систематически делал это. Это продолжалось пять лет. Я молчала, потому что мне было стыдно».

«Мне было 15. Я спала в своей комнате. Дома было застолье. Я проснулась от того, что кто-то вошел в комнату. Это был друг моего отца. Он наклонился и начал целовать меня в губы. Я оттолкнула его. Он извинился, сказал, что ошибся, и вышел. Сердце стучало где-то у горла. Я не знала, как поступить. Расскажи я об этом отцу, он, наверное, не поверил бы. Этот мужчина еще не раз приходил к нам и как-то смотрел на меня. Я старалась всегда уйти из дома, когда он был там. Я так и не рассказала никому об этой истории».

Все это – истории реальных людей, зачитанные сегодня актерами в ходе перформанса у правительственной канцелярии. Они просят услышать их. «Послушай меня» – именно это словосочетание написано на масках участников сегодняшний манифестации.

Главный адресат их требований – правительство. Первое в списке – внесение изменений в статью об изнасиловании. В частности, активистки Женского движения считают, что основополагающим в ней должен быть аспект согласия. Вернее, его отсутствие, по их мнению, и должно играть главную роль в ходе рассмотрения подобных дел, а не, например, наличие физических повреждений на теле жертвы.

«Моя личная цель, почему я сегодня здесь – это призвать (власть) к проведению реформ, на законодательном уровне внести изменения в статью об изнасиловании. Отсутствие согласия должно стать исходной точкой, главным аспектом. Также должно быть увеличено число соцработников и психологов, которое сегодня просто мизерное, они не могут выполнять свои обязанности. Кроме того, мы требуем призвать к ответственности прокурора, который вел дело Нини. Его халатность фактически обрекла эту девочку на смерть», – говорит активистка Женского движения Тео Кавтарашвили, имея в виду резонансное дело, которое послужило толчком к началу 100-дневной кампании протеста. В рамках именно этой кампании прошла сегодняшняя манифестация в Тбилиси и в других крупных городах Грузии.

В феврале в Кобулети 14-летняя Нини покончила с собой. 23-летнего мужчину, обвиняемого в установлении с ней полового контакта, задержали только после ее смерти, несмотря на то, что следствие было начато двумя месяцами ранее. После произошедшего был также задержан дед скончавшейся девочки. Ему были предъявлены обвинения по статьям о насилии и об угрозах в отношении внучки.

Активисты Женского движения, наряду с требованием о привлечении к ответственности прокурора, который вел дело Нини, считают необходимым создание специализированного департамента в прокуратуре. Департамента, который будет заниматься исключительно делами о сексуальном насилии. Как говорит еще одна активистка движения Ида Бахтуридзе, среди изменений, за которые они выступают – введение сексуального образования:

«Сексуальное образование даст возможность девочкам распознать признаки сексуального насилия до того, как они могут попасть в еще большую опасность. Изнасилованию могут предшествовать различные действия, о чем и мы (когда-то) могли не знать, думать, что мы сами виноваты, бежать и скрывать это. Мы должны им сказать, что им не следует скрывать это, что они должны сказать об этом. Нужно осознать, что именно подразумевается под этим образованием: это не секс-пропаганда, это сексуальное образование, призванное защитить девочек от насилия».

«Марш тысячи родителей» прошел в 11 городах страны.