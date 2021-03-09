Тайные записи и грузинская политика

Очередные скандальные аудиозаписи, обнародованные в субботу независимым телеканалом ТВ-1, вызывают чувство омерзения. Бера, сын хозяина Грузии – Бидзины Иванишвили, заказывает начальнику государственной охраны расправы над молодыми людьми (часто – несовершеннолетними), которые осмелились оскорбить его в социальных сетях; последний послушно докладывает о выполнении заданий. В других записях тот же Бера обсуждает стратегию выволочек и смакует их подробности с Ираклием Гарибашвили, нынешним премьер-министром Грузии; тот дает советы, как лучше проучить наглецов, и подобострастно хихикает. Бера упоминает и то, что его отец в курсе дела и в принципе одобряет его действия.

Исходя из деталей разговоров, журналисты заключили, что «прослушка» датируется примерно 2017 годом. Если это так, то в это время Бере 23 года, его отец (так же как и Гарибашвили) не занимает каких-либо официальных постов, хотя всем понятно (в том числе и из записанных разговоров), кто в стране хозяин.

Неизвестно, кто и почему сделал записи и передал их журналистам. Власти сразу объявили их фабрикацией.

Вопросы о законности «прослушки» либо достоверности записей формально правильны, но в данном случае не слишком релевантны. Подслушивать, записывать и распространять частные разговоры нехорошо, но когда они разоблачают неприглядную реальность политической системы, такие соображения отпадают. Кто их сделал, почему, и по каким соображениям передал журналистам именно сейчас – неважно. Важно то, что они показывают.

Правозащитники требуют расследования: на первый взгляд, это тоже правильно, но бессмысленно, потому что расследовать некому. По идее, кто-то должен хотя бы профессионально подтвердить аутентичность записей, но, по крайней мере, внутри страны, нет никого, чье заключение все признают заслуживающим доверия. Конкретных аргументов, которые поставили бы под сомнение достоверность записи, мы пока не слышали.

Что дальше? В конечном счете, в таких случаях все упирается в нравственные рефлексы общества. Компромат везде может стать инструментом политической борьбы, но некоторые из них работают, а другие – не очень. Объяснение в том, что на какие-то вещи люди остро реагируют, а в других случаях реакция слабее. Предсказать, какой она будет в любом конкретном случае, обычно трудно.

Сразу вспоминаются тайные видео, показывающие пытки в тюрьмах, которые распространили за пару недель до выборов 2012 года. Тогда возмущение было всеобщим и оно вылилось в многодневные массовые демонстрации. Невозможно доказать, что именно этот скандал оказал решающее влияние на результат и привел к власти «Грузинскую мечту», но очень может быть.

До того, в конце 2007 года, шокирующее впечатление произвела запись разговора Бадри Патаркацишвили, еще одного миллиардера, который пожелал стать президентом. Мы услышали, как он заказывал представителю спецслужб (которого считал перебежчиком) убийство тогдашнего министра внутренних дел Вано Мерабишвили. Опять-таки, невозможно доказать, насколько эта запись повлияла на результаты президентских выборов в январе 2008 года, но Патаркацишвили получил лишь 7,3% голосов.

Однако гораздо больше случаев, когда записи, которые на первый взгляд выглядели скандальными, не вызвали серьезных политических результатов. Пока рано говорить, к чему приведут или не приведут последние разоблачения. Дело не в аутентичности – никто не подвергал сомнению подлинность тюремных видео, хотя как раз в их случае некоторые, наиболее тяжелые кадры были грубой подделкой. Но обращение с заключенными в тюрьмах в период правления «Национального движения» действительно не выдерживало критики, и видео упали на подготовленную почву. По мнению многих людей, то, что мы услышали сейчас, должно иметь серьезные последствия: Гарибашвили должен уйти в отставку, не говоря уже о начальнике госохраны Анзоре Чубинидзе, который терроризировал граждан, в том числе несовершеннолетних.

Пока ничего подобного не происходит, но волны народного гнева тоже не видно. Объяснить это можно по-разному. Возможно, большое количество скандальной информации атрофировало реакции людей: произошло притупление массового нравственного сознания. Ссылки на сомнения по поводу аутентичности записи, скорее, рационализация, оправдывающая пассивность.

Непосредственного политического эффекта у очередного скандала, скорее всего, не будет. Но власти тоже не следует слишком обольщаться. То, что мы услышали, будет не так просто забыть. Мы получили документ, наглядно показывающий природу политического режима, в котором капризный наследный принц может управлять государственными мужами.

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