«Неправильно задерживать абхаза за то, что у него есть оружие»

В Абхазии внимательно следят за развитием ситуации с задержанием бывшего помощника президента Ахры Авидзба, но далеко не все хотят выражать свое мнение и отношение к данному делу.

– Как вы относитесь к задержанию Ахры Авидзба, и как вы думаете, чем закончится эта история?

Мужчина: Я не знаю, какова истинная причина задержания Ахры Авидзба, и мне сложно сказать, чем это все закончится, но я знаю одно: то, в чем его обвиняют – это хранение оружия, я думаю, что по этой статье можно привлечь большую часть абхазского мужского населения. Я считаю, что это немного неправильно задерживать абхаза – я имею в виду по национальности, не по позывному, в данном случае – за то, что у него есть оружие. Считаю, что оружие в Абхазии должно быть у всех, оно и есть – я не говорю, что оружием нужно пользоваться, и нужно его носить или хранить, и вообще, как попало с ним обращаться. Есть у нас культура обращения с оружием, ее нужно развивать. И оружие должно быть у всех. Это одна из, на мой взгляд, стратегически важных вещей в случае с нами, с нашим абхазским государством. Я думаю, что по таким основаниям привлекать людей, да еще и имеющих определенные заслуги, в том числе военные – может быть, это не связано с Абхазией, но какая разница, – я думаю, что это неправильно.

Молодой человек: Извините, без комментариев.

– Можно без имени.

Молодой человек: Нет, нет, без комментариев.

– Не хотите ответить?

Молодой человек: Нет, нет.

Второй молодой человек: Только без меня.

– Не хотите ответить?

Второй молодой человек: Нет.

Леонид: Чем закончится, не знаю, но что нужно поступать по закону, в этом отношении я считаю, что это должно быть. Никто не знает, что он сделал, как сделал. Это следственные вопросы. Все надо делать в рамках закона. Надо арестовывать – надо, неправильно арестовывать, значит, это будет вина уже государства. Если есть за что задерживать, а я не думаю, что просто так такого человека задержали, без всяких каких-то злоупотреблений или нарушений. В принципе, это все станет ясно и, в конечном итоге, все всё узнают, всю правду.

Юля: Ахра Авидзба, безусловно, герой, и я уверена, что ему хватит мужества признать, что он нарушил закон страны, за судьбу которой он так беспокоится. И вообще, я считаю, что в нашем государстве людям пора осознать, что закон правит всем, а не герои, которые отработали какой-то военный сценарий и хотят снова его повторить. Это неправильно! Я часто вспоминаю, что бы сделал в этом случае Мушни Хварцкия, и понимаю, что Мушни Хварцкия никогда так бы не поступил!

Толик: По-моему, его отпустят, я так думаю.

– А вообще, вы сами как относитесь к этой истории?

Толик: Очень плохо. Куда он приехал, к кому приехал воевать? С кем будет воевать? С правителями? Мы просим, хотим, чтобы было спокойно, чтобы дети, молодежь жили, здравствовали.

Девушка: Крайне неприятная ситуация, если честно, что происходит в Абхазии такое. Хотелось бы, чтобы была спокойная, мирная жизнь, чтобы каждый раз не было такого.

Ада Кварчелия, преподаватель АГУ: Мы должны все жить по закону. Раз задержали его, значит, были какие-то законные основания. А так, нужно время, чтобы разобраться. Закон для всех должен быть равный. Мы надеемся на наши правоохранительные органы, на наше правосудие в целом, что все-таки что-то прояснится, выяснится. Нам небезразлична судьба нашего гражданина, соотечественника. Я думаю, что все решится положительно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия