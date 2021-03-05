«Абхазского Ленина» задержала СГБ

Имя героя ДНР, экс-советника президента Абхазии и члена политсовета партии «Единая Абхазия» Ахры Авидзба со вчерашнего позднего вечера снова замелькало в заголовках абхазских, российских и других СМИ. На этот раз – в связи с его задержанием Службой госбезопасности Абхазии (МВД республики задержало также группу его охраны, состоящую из граждан ДНР), в его доме в селе Гумиста под Сухумом сотрудники СГБ провели обыск и изъяли много оружия.

В декабре 2019 года «Эхо Кавказа» рассказало о нем в публикации «Ахра Авидзба как «герой нашего времени». Но звездный час Ахры (в документах он записан как Ахрик) – из прожитых, конечно, пока что ему 35 лет – был тогда еще впереди. А именно: 9 января 2020 года его «дружина» из нескольких сот человек взяла штурмом Администрацию президента Абхазии, а вечером 12 января, осадив так называемую госдачу в Сухуме, вынудила подписать заявление об отставке находившегося в резиденции четвертого президента РА Рауля Хаджимба.

В статье об Ахре Авидзба в Википедии написано, что у него прозвище «Ленин». Это вызвало удивление (о том, что у него на Донбассе есть позывной и прозвище «Абхаз», упоминалось не раз, но при чем тут вождь мирового пролетариата?) Остается предположить, что на такую мысль авторов Википедии навел заголовок большого репортажа в российской «Новой газете» от 15 января прошлого года «Донецкий Ленин взял Сухум», который начинался так: «Что, мы кого-то ждем? – спросил подошедший к приятелям мужчина в синей куртке. – Да, сейчас Ленин будет базарить, – ответили ему». Вот и все. А у шутника аналогия с Лениным возникла, наверное, из-за некоторого внешнего сходства: Ахра – такой же коренастый, невысокий и лобастый.

С того времени имя Ахры Авидзба появлялось в СМИ по весьма разнообразным поводам. В июне 2020 года он был назначен советником нового президента Абхазии Аслана Бжания по международным связям. 7 августа прошлого года после нескольких часов ожидания на российско-абхазской границе протаранил на своем джипе ворота и въехал на территорию Абхазии. Причина, по которой его не выпускали из РФ, в результате чего у него сдали нервы, была связана с задолженностью по различным платежам в Сочи, где он родился и также имеет недвижимость. 2 октября из-за этого инцидента Авидзба был задержан Сочинским судом на десять суток. После освобождения он находился в Сочи, откуда проводил на войну в Нагорный Карабах добровольцев из Абхазии, впрочем, так и не успевших принять участие в боевых действиях. 6 ноября Авидзба вернулся на территорию Республики Абхазия, а 9 ноября написал заявление об отставке с должности советника президента из-за «утраты веры в общее дело».

В конце нынешнего января имя Авидзба всплыло в СМИ в связи с тем, что Служба безопасности Украины объявила его в розыск, как основателя и командира бригады «Пятнашка» в ДНР, куда он отправился добровольцем еще в 2014 году.

И вот во вторник 2 марта 2021 года в Абхазии снова обострение общественно-политической обстановки – из-за скандальной поездки бизнесмена Акуна Квирая в Тбилиси и появившегося в соцсетях сделанного несколько лет назад застольного видео с ним, и первым из собравшихся на площади Свободы возмущенных граждан интервью каналу «Абаза-ТВ» дает именно он, Ахра Авидзба:

«Я хочу показать ребятам, которые здесь сегодня призвали собраться, что каких бы политических взглядов мы ни были, касаемо Родины мы едины. Поэтому я сегодня сюда к ним пришел. То, что они сегодня озвучивают – что хотят пойти в парламент и услышать от законотворцев, какие меры они будут предпринимать, – я рядом с ними. Ну, я, например, надеюсь, что сегодня в парламенте – это сугубо мое мнение – должны наконец-то принять процедуру импичмента, чтобы главы государства никогда в последующем не расслаблялись, чтобы они имели понимание, что играть со своим народом и государством не получится, что… И нам не надо вешать на себя то, что не наше. И какую-то сиюминутную выгоду экономическую для себя или для какого-то там небольшого закутка – это не означает, что это будет полезно для государства. Нас всегда хотели втягивать в такие авантюры, но не стоит этого делать. И когда мы понимаем, что на уровне слухов идет речь о том, что где-то будет строиться порт, где будет потом база НАТО, я думаю, что наши партнеры, которые дают нам все это время «спину», им это тоже не понравится».

4 марта на странице Ахры Авидзба в соцсети «Фейсбук» он поместил такой текст: «2 марта 2021 года было учредительное собрание Ареспубликатә ауаажәларратә еиҿкаара «ИҾЫЦУ АУАА» (РОО «НОВЫЕ ЛЮДИ»), которое впоследствии должно стать серьезным политическим общественным ресурсом. Сегодня подал документы в Министерство юстиции на регистрацию!!!». Текст сопровождал логотип создаваемой общественной организации.

Между тем, внимание многих в абхазском сегменте «Фейсбук» вызвал выложенный 2 марта текст, подписанный «ТК Гуарапский писарь». В частности, такие рассуждения в нем: «Президенту пора уже навести порядок в среде своих многочисленных помощников/советников! Слишком много скандалов, связанных с ними. Один завозит иконы из Грузии, другой штурмом берет границу (а сейчас с такой же невозмутимостью осуждает действия другого бывшего помощника, считая, что сам он ничего плохого не совершил), третий решил побрататься с грузинами. Это недопустимо! Нет никакой необходимости делать своими помощниками/советниками всех, с кем общаешься! Эту должность тоже нужно заслужить… Не снимаю ответственности с Президента за то, что назначает к себе в помощники/советники людей, которые этого не заслуживают, но вместе с тем вызывает недоумение тот факт, что никто из протестовавших сегодня не пришел непосредственно к Акуну. Но позвольте, разве Президент произносил тост за грузина (воевавшего против абхазов)? Почему мужской разговор не состоялся с самим Акуном, тем более, в сегодняшних интервью он сам выразил готовность на это? Это все свидетельствует о том, что Акун – лишь повод для нагнетания ситуации перед съездом оппозиции». Текст этот вызвал одобрение у немалого числа комментаторов, прежде всего – явных сторонников действующей власти.

И вот – переполох, взволновавший в ночь с четверга на пятницу абхазское общество. Началось все с того, что известный российский военкор, становление которого как журналиста проходило в Абхазии, Семен Пегов написал в своем телеграмм-канале: «СРОЧНО. Героя ДНР Ахру Авидзба задержали в Абхазии. По моей информации, в доме донбасского командира Ахры Авидзба в Сухуме устроили «маски-шоу», якобы для того, что доставить на беседу в СГБ республики. Только что беседовал с его женой Юлей. Слышал, как у нее вырвали телефон прямо во время нашего разговора. Никаких ордеров или документов силовики семье Авидзба не представили. Очень волнуюсь за Юлю (Ахра, уверен, справится с любой ситуацией). Надеюсь, что все происходящее недоразумение и в ближайшее время ситуация разрешится».

Далее в интернет-изданиях посыпались такие сообщения:

«Ахра Авидзба задержан правоохранительными органами Абхазии и доставлен на допрос в СГБ, в его доме в Сухуме идет обыск»;

«Сотрудники Министерства внутренних дел РА задержали группу вооруженных лиц, не являющихся гражданами и жителями республики. которые, по одной из версий, сопровождали Ахру Авидзба»;

«Собравшиеся у здания СГБ Абхазии сторонники и родственники Ахры Авидзба не намерены расходиться до его освобождения. Причиной задержания Ахры Авидзба, по мнению их, стал тот факт, что на территории Абхазии Авидзба якобы сопровождают незаконно вооруженные граждане Донецкой Народной Республики. Об этом стало известно после того, как группа родственников Авидзба побывала в здании СГБ».

Сегодня жена Ахры Юлия Авидзба (Овчаренко) рассказала СМИ о подробностях вчерашнего обыска в его доме. По ее словам, когда вечером 4 марта в дом ворвались около 50 вооруженных людей, часть из которых были в масках, со щитами, а еще примерно столько же находились снаружи, самого Ахры дома не было. Ему от кого-то поступил звонок, после чего муж отправился в СГБ для разговора. (По другим данным, он был задержан там около девяти вечера.) Юлия говорит, что обыск в доме проходил без предъявления ордера и продолжался до восьми утра. Все это время у членов семьи не было никакой возможности попасть в дом, дальше лестницы их не пускали. В момент, когда Юлия говорила по телефону с другом семьи, ей начали заламывать руки сотрудники силовых органов, из-за чего у нее повреждено плечо. Во время приезда силовиков, в доме, помимо Юлии, находилась мачеха Авидзба, близкие родственники и двое его охранников. Молодых людей, по ее утверждению, жестоко избили, после чего задержали. Юлия намерена обратиться в суд по факту проведения незаконного обыска и применения силы в отношении членов семьи.

«Эхо Кавказа» обратилось к Инге Габилаиа, которая сегодня уже официально назначена адвокатом Ахры Авидзба (вчера она написала в соцсетях, что заходила в СГБ только как его друг), и около четырех часов вечера у нас состоялся такой разговор по телефону:

«Ну, ничего пока не могу сказать. Я зашла… Мне сказали: «Через час-полтора обязательно увидитесь».

– Ну, вы как официальный адвокат уже?

– Да, конечно».

Позже сегодня нам так и не удалось поговорить с адвокатом, но примерно в полпятого вечера на сайте МВД появилась следующая информация:

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий 4 марта текущего года в с. Гумиста Сухумского района по месту жительства гражданина Авидзба Ахрика Руслановича 1986 г.р. сотрудниками правоохранительных органов обнаружены патроны различного калибра и образца, укомплектованные в заводскую тару и упаковки, а также россыпью, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы и пулеметные короба с лентами, снаряженными патронами, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, а также специальное снаряжение и радиопередающие устройства. Гражданин Авидзба доставлен в правоохранительные органы, также при проведении спецмероприятий по данному адресу задержаны пятеро лиц, не являющихся гражданами Республики Абхазия, личности которых устанавливаются».

На снимках, прилагаемых к тексту – как изъятое оружие и боеприпасы, так и фото задержанных с их персональными данными на табличках: Гасанов Талех, Гуатижев Аслан, Культа Станислав, Локтионов Андрей, Щербаков Владимир.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия