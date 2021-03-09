Дело Шакарашвили: приговор - виновны

Все пятеро обвиняемых по громкому делу об убийстве 19-летнего Георгия Шакарашвили признаны виновными в совершении преступления. Их родные анонсируют акции протеста и обещают дойти до Страсбурга – они убеждены, что решение судья Бидзина Стуруа принимал, руководствуясь личными интересами.

Троих обвиняемых – Арчила Гагнидзе, Николоза Ревазишвили и Вахтанга Чиковани приговорили к 16 годами лишения свободы. Какой срок придется отбыть еще двоим – несовершеннолетним А.К. и З.Х., – будет решено на дополнительном судебном заседании, которое состоится 16 марта.

Перед оглашением приговора обвиняемые выкрикивали оскорбления в адрес прокурора и свидетелей. Они полностью отрицают свою причастность к убийству.

«Мы пойдем туда, куда надо – в Страсбург. Здесь справедливости не найти. Это несправедливый суд – пусть на нем так и напишут. Есть доказательства того, что они (обвиняемые) ни при чем», – сказала после завершения заседания родственница одного из несовершеннолетних обвиняемых.

Их адвокаты и родные обещают прибегнуть ко всем возможным мерам, чтобы оспорить решение судьи Бидзины Стуруа. Они не исключают, что он, принимая его, руководствовался личными интересами – попытался тем самым обеспечить себе место в Верховном суде. Говорит Бека Немсицверадзе – адвокат Арчила Гагнидзе, приговоренного сегодня к 16 годам лишения свободы:

«Как мы могли ожидать такого решения, когда никаких доказательств, никаких предпосылок не было… Это не подчиняется ни логике, ни закону, это решение не умещается ни в какие рамки. Здесь есть только одно. Это сделка. После этого решения Бидзина Стуруа будет назначен (судьей) Верховного суда», – сказал адвокат.

Его коллега Лела Гоголадзе – адвокат Вахтанга Чиковани также считает решение суда необоснованным:

«Суд вынес самое позорное решение, лишенное какой-либо законности. Это решение будет отменено и все, кто его принимал, ответят за это. Мы обязательно его обжалуем. Мы примем все радикальные меры – все, которые только могут подразумеваться под этим словом, не выходящие за рамки закона».

В свою очередь, прокурор Давид Казарашвили заявил, что обвинительный приговор в отношении всех пятерых обвиняемых – это единственное решение, которого они ожидали:

«На основании тех доказательств, которые мы предоставили, суд не мог принять другое решение. Всех пятерых он признал виновными в том, что 19 июня все они сперва устроили физическую расправу над Георгием Шакарашвили, а после, с целью убить – бросили его в реку».

Дядя Георгия Шакарашвили – Мириан Николадзе говорит, что семья довольна приговором. Он считает его абсолютно объективным. В деле, по его словам, было достаточно доказательств, указывающих на вину обвиняемых, и все, кто разбираются в уголовном кодексе – понимают это:

«Это 9-месячное шоу закончилось, когда они пытались формировать общественное мнение таким образом, что они якобы невиновны. В течение всех этих 9 месяцев семья Шакарашвили умоляла их высказать более-менее интересную (альтернативную) версию, (согласно которой) это были не они и с определенной долей вероятности могли быть другие. Но они выбрали самый примитивный, самый неубедительный путь – на полном серьезе доказывают, что (обвиняемые) бежали за парнями (среди которых был Шакарашвили) просто для того, чтобы узнать, где были их друзья».

Согласно версии следствия, пять человек, которых сегодня признали виновными в убийстве Шакарашвили, напали на него, когда он возвращался с празднования дня рождения, где незадолго до этого произошел конфликт. Нападавшие сперва избили 19-летнего футболиста, а затем, еще живого, бросили в реку Арагви. Тело Георгия Шакарашвили было найдено в результате четырехдневных поисков.