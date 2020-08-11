Дело Шакарашвили: убийство с пятью обвиняемыми

Генеральная прокуратура Грузии обвинила пять человек в умышленном групповом убийстве Георгия Шакарашвили. Как, по версии следствия, развивались события в ночь на 19 июня, почему обвиняемых меньше, чем требовала семья Шакарашвили, и какова позиция адвокатов обвиняемых?

«Семья считает, что дело об умышленном убийстве Георгия раскрыто», – заявил дядя Шакарашвили Мириан Николадзе после того, как прокуратура объявила о предъявлении обвинения в убийстве пятерым гражданам – Вахтангу Чиковани, Арчилу Гагнидзе, Николозу Ревазишвили и двоим несовершеннолетним – З.Х. и А.К.

По версии следствия, именно эти люди преследовали 19-летнего футболиста в ночь на 19 июня. Разделившись на две группы, они преградили ему путь, из-за чего Георгий Шакарашвили был вынужден свернуть с трассы, где произошло нападение, и побежать по скалистому спуску к реке. Догнав его, пятеро молодых людей жестоко избили Шакарашвили, а потом еще живого бросили в воду.

Родные Георгия Шакарашвили говорят, что полностью разделяют версию следствия:

«Те доказательства, которые есть в деле на сегодняшний день и о которых известно семье, – мы полагаем, что они полностью доказывают действия, совершенные этими лицами. Также мы думаем, что в суде у данного уголовного дела не должно быть никаких проблем. Пострадавшая семья требует самого строгого наказания для виновных. Семья до самого конца будет следить за процессами – не только в суде, но и в ходе отбывания наказания», – сказал дядя Шакарашвили Мириан Николадзе.

Ранее он заявлял, что семья ожидает, что обвинения в убийстве будут предъявлены шестерым лицам – другими словами, всем, кто в ночь на 19 июня находился в автомобиле марки Toyota Camry. Однако, как заявил сегодня Мириан Николадзе, доказательства, предоставленные следствием, указывают на то, что шестой молодой человек – Васил Махарадзе – находился там всего несколько минут:

«На видеокадрах видно, что водитель тоже выходит из машины, впрочем, на месте происшествия он остается не больше шести минут. Наша семья полагает, что за шесть минут принять участие в умышленном убийстве было бы сложно», – сказал Мириан Николадзе.

Адвокаты пяти молодых людей, которые с сегодняшнего дня обвиняются убийстве 19-летнего футболиста, утверждают, что доказательств вины их подзащитных нет. Они полагают, что прокуратура пытается создать лишь видимость эффективной работы и угодить обществу, в котором дело вызвало широкий резонанс.

«Мы не ожидали этого, потому что не было никаких доказательств, позволяющих ужесточить обвинения. Обстоятельство (о котором говорит следствие), что кто-то кому-то преградил путь, куда-то спустился, – это абсурд. Я не знаю, основываясь на чем, обвинение говорит об этом, на основании чего ужесточили обвинения», – заявил Георгий Гелхаури, адвокат несовершеннолетнего обвиняемого З.Х.

Еще один адвокат Васил Мамулашвили, защищающий регбиста Арчила Гагнидзе, полагает, что оснований для ужесточения обвинений у прокуратуры нет:

«То, что эти пять лиц якобы избили, а потом бросили (Шакарашвили) в воду, – это полный абсурд с точки зрения доказательств, потому что это не подтверждается ни одним возможным доказательством. У нас нет ни информации, предоставленной свидетелями-очевидцами, нет никаких результатов экспертиз».

В свою очередь прокурор Амиран Гулуашвили говорит, что отсутствие очевидцев не освобождает от ответственности виновных:

«У нас есть данность: пять человек преследуют Георгия Шакарашвили по направлению к оврагу. Все пятеро проводят там определенное время. Следует принять во внимание повреждения, обнаруженные на теле Георгия Шакарашвили – можно сказать, что он был жестоко избит, и, наконец, окончательный итог (смерть футболиста). Кроме того, есть те показания свидетелей, которые на сегодняшний день носят статус пострадавших и предоставляют следствию важную информацию».

Обвиняемым грозит от 13 до 17 лет лишения свободы.