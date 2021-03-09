Бывший журналист RT в Германии: мне поручали «шпионить» за Навальным

Германский журналист, автор документальных фильмов Даниэль Ланге, прекративший недавно сотрудничество с российским телеканалом RT, заявил в интервью газете Bild, что руководство германского подразделения RT поручало ему в августе прошлого года «шпионить» за оппозиционером Алексеем Навальным и его соратниками. Навальный тогда лечился в берлинской клинике после отравления.

8 марта вышла в свет книга Ланге, в которой описывается «закулисье» деятельности RT в Германии (RT DE). Различные германские политики и журналисты описывают эту деятельность как пропаганду по заказу российских властей. Ланге идет еще дальше и в интервью Bild фактически утверждает, что начальство RT DE поручало ему следить за Навальным по заказу российских спецслужб.

По словам журналиста, он был приглашен в секретный чат, где перед ним поставили задачу следить за клиникой «Шарите», где находился Навальный, но при этом не снимать репортаж, а просто поставлять информацию «в аналитических целях». Впоследствии журналиста попросили сделать фотографии госпиталя Бундесвера, где, как утверждало руководство RT DE, мог на самом деле находиться Навальный. Затем Ланге попросили проникнуть в клинику «Шарите» под предлогом визита к врачу и выяснить, как близко можно подобраться к палате, где лежит Навальный. В реанимацию ему советовали проникнуть, представившись другом Юлии Навальной или сотрудником фонда Cinema for Peace. Ланге отказался, заметив, что он «не секретный агент». В клинику попытался попасть другой сотрудник RT, однако 6 попыток оказались неудачными.

Вскоре после этого ему поручили найти в Берлине соратников Навального Леонида Волкова и Марию Певчих и установить за ними наблюдение, однако и это сделать не удалось.

«Короче говоря, такое полноценное разоблачение немецкой редакции RT как внештатного шпионского подразделения» - прокомментировал публикацию Bild Леонид Волков.