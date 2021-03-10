Роскомнадзор распорядился замедлить работу соцсети Twitter в России

Рэппер Бера Иванишвили, сын миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, сделал первый комментарий после публикации скандальных аудиозаписей, предоставленных нераскрытым источником.

В интервью телекомпании «Имеди» он не стал настаивать на том, что аудиозаписи являются сфабрикованной компиляцией, как это утверждалось в заявлении правящей партии, распространенном в начале скандала. Об этом пишет «Новости-Грузия».

«Я даже не буду начинать спорить – аутентично это или нет, смонтировано, или нет. Для меня это не имеет значения. Я и сегодня стою абсолютно на той же позиции и прямо говорю, что если кто-то оскорбит мою мать, если кто-то затронет семью, что для меня самое святое и ценное, с такого человека я спрошу и сегодня. Покажите мне хоть одного мужчину, грузинского мужчину, который думает по-другому», – сказал Бера Иванишвили.

«Как я могу осуждать моего друга Амико (Джанелидзе – ред.), который был свидетелем на моей свадьбе и которого представляют тут как [мафиози] Лаки Лучиано или Пабло Эскобара. Он ближайший друг, не раз был у меня в семье и вот читает в интернете то, что какой-то сумасшедший пишет о моей мамочке, и реагирует на это. Я не только не буду его осуждать, я сделаю то же самое, если увижу подобные слова о матери любого моего друга, не буду сдерживаться», – пояснил Бера.

Сын миллиардера утверждает, что разговор состоялся летом 2011 года, то есть до того, как партия его отца выиграла выборы.

«Тогда был тинейджером 15-16 лет. Сказать правду, для меня стали шоком оскорбления и проклятия в мой адрес и в адрес моей семьи, которых я до этого никогда не слышал. Больше всего меня возмутило массовое нападение на моих поклонников [в соцсетях] 10-11 лет со стороны больших групп из 100 – 200 человек. Там были угрозы, какие-то порнографические картинки…Они писали детям: «Мы придем к тебе», «Бера тебя не защитит», «У Беры рак», они говорили такие гадости, которые я не повторю в эфире. У родителей нескольких детей была адекватная реакция на это – они связались с нами, а мы были обязаны передать это службе охраны, которая с соблюдением всех законов, этики и морали, навестила этих людей», – пояснил Бера.

Он отметил, что и на записях слышно обсуждение того, что во время разговоров Чубинидзе с несовершеннолетними, присутствовали взрослые – родители или соседи. И в целом, как отметил Бера, «это были только словесные предупреждения».

Рэппер также сообщил, что до сих пор подвергается буллингу в соцсетях, из-за чего недавно пришлось закрыть его популярную страницу в соцсети Tik Tok.

«С прошлого лета на мою страницу в Tik Tok жалуются сотни человек и мой аккаунт поврежден. Когда я постил видео с моим сыном и женой, на него жаловались, называли «порнографией», «террористическим призывом» и «опасным контентом». Когда я связался с менеджерами Tik Tok, они сказали, что Tik Tok есть у миллиарда людей и это первый случай в истории приложения, когда на человека так нападают», – сообщил Бера.

Музыкант также заявил, что в ближайшее время собирается отправиться в Южную Корею, чтобы записать дуэты с местными «интересными исполнителями».