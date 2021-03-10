Союз регби: закончилась ли битва за президентство?

Президентом Союза регби стал бизнесмен Иосеб Ткемаладзе. Сторонники Ираклия Абусеридзе, который был избран главой спортивного объединения еще в прошлом году, но получил отказ в регистрации от Агентства гражданского реестра, выступили против назначения Ткемаладзе. Сегодня они вступили в физическое противостояние со сторонниками последнего.

«Мы хотели войти, без кулаков, а оттуда пошла агрессия, я не знаю, кто конкретно это был», – рассказывал с окровавленным лицом регбист Симон Маисурадзе журналистам о произошедшем столкновении. Потасовка между неизвестными лицами, предположительно сторонниками Иосеба Ткемаладзе, и теми, кто поддерживал Ираклия Абусеридзе, которого они считают легитимным президентом Союза регби, произошла на территории выставочного комплекса «Экспо Джорджия». Разные СМИ сообщают о нескольких пострадавших, среди которых спортсмены, журналисты и полицейские, впрочем, речь идет о легких травмах.

В момент потасовки, в ближайшем здании проходил съезд делегатов союза. Единственная повестка дня – выборы президента объединения, единственный кандидат – бизнесмен Иосеб Ткемаладзе. Сторонники Абусеридзе выступают категорически против его назначения, утверждая, что через Ткемаладзе власть в организации планирует получить экс-премьер Бидзина Иванишвили.

Первое голосование должно было пройти еще 24-ого февраля, однако из-за несостоявшегося кворума, выборы были отложены. Еще тогда часть спортсменов вступила в словесную перепалку с Ткемаладзе. За последние 2 недели напряжение между сторонами выросло настолько, что сегодня в МВД приняли решение мобилизовать наряды полиции, как сказано в заявлении ведомства – «для поддержания общественного порядка во время проведения выборов». Некоторые СМИ насчитали около 1000 правоохранителей, среди них был и руководитель департамента патрульной полиции Важа Сирадзе, который после столкновений заявил:

«Была определенная напряженная ситуация, которую полицейским удалось разрядить. Полиция делает все для сохранения спокойной обстановки на месте. Задержанных нет».

Впрочем, многие спортсмены считают, что такое скопление полицейских указывает на желание властей предотвратить чье-либо вмешательство в процесс назначения президентом Иосеба Ткемаладзе . В этом уверен и Симон Маисурадзе:

«Вы видите с каким «миром» пришел господин Ткемаладзе и насколько легитимным президентом он становится. Это просто стыд, я давно не видел такого скопления полицейских. Пусть лучше занимаются своим делом».

И действительно, повлиять на процесс сторонникам Абусеридзе не удалось. Выборы завершились победой бизнесмена Иосеба Ткемаладзе:

«Я поздравляю мир регби! Довольно спокойно прошел этот процесс внутри, хотя вновь выражаю беспокойство по поводу того, что происходило снаружи. Но вы же знали, что было анонсировано, то, что произошло было ожидаемо. И вот этот день настал. Полтора года у союза не было президента. Страсти улягутся, и мы скоро перейдем к работе, чтобы так же скоро вернуться на спортивные площадки и начать игру».

Кворум на повторном голосовании составлял 38 голосов, за Ткемаладзе же единогласно проголосовали 42 субъекта, участвовавших в сегодняшнем съезде. Это подкупленные люди или те, кому запуганные делегаты передали свое право голоса, утверждают сторонники Абусеридзе.

Среди тех, кого угрозами заставили покинуть свою должность в пользу делегата, поддерживающего Ткемаладзе, – экс-президент клуба «Армия» Ираклий Султанишвили. О своем уходе он сообщил вчера. «Меня заставили покинуть должность», – заявил он. Впрочем, еще месяц назад он сделал видеозапись, в которой сказал:

«Сегодня, 11 февраля 2021-ого года, я – президент клуба «Армия» Ираклий Султанишвили, заявляю, что поддерживаю Ираклия Абусеридзе. Во всех возможных будущих выборах, если против моей воли меня обяжут проголосовать за какого-либо другого кандидата или сместят с занимаемой должности, это значит, что на меня или мою семью оказывали давление».

Эту запись сегодня распространили грузинские СМИ, кто именно его «запугивал», Султанишвили не говорит.

Между тем эти обвинения прокомментировали сторонники Ткемаладзе, в их числе – мэр города Мартвили и член правления Союза регби Александр Григалава, который сегодня сказал:

«У меня нет никакой информации об этом. Я не верю в это. Вообще, и про меня говорили, что я якобы оказываю на кого-то давление, обвиняли меня и в том, что я повлиял на решение Агентства гражданского реестра».

Несмотря на эти заверения, Ираклий Абусеридзе продолжает настаивать на своем – выборы эти были нелегитимными, ведь в голосовании принимали участие люди, чьи имена до сих пор ни разу не фигурировали в союзе, говорит он:

«Это наемные люди были, вы мне назовите хоть одного регбиста из тех, кто там был. Стыдно. Нас называли насильниками, а сам (Ткемаладзе) силой пытается стать президентом. Не получится это у него, и даже если станет (президентом), как он должен работать? Мы будем биться до тех пор, пока не победит справедливость».

В какой форме Абусеридзе и его сторонники планируют продолжить борьбу, они пока не сообщали.