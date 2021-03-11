«Важные истории»: замглавы ФСБ связан с бандой Гагиева

Сайты Кремля, правительства России, Роскомнадзора, Следственного комитета, Государственной думы и ряда других органов власти России перестали днём в среду открываться. Об этом сообщали пользователи интернета как из России, так и из-за рубежа.

Пользователи отслеживающего падения сайтов сервиса Downdetector сообщают о сбоях в работе одного из крупнейших российских провайдеров – "Ростелекома". В компании объяснили это проблемами с оборудованием. При этом в "Ростелекоме" заявили, что проблемы не связаны с решением Роскомнадзора замедлить работу социальной сети Twitter.

Утром в среду Роскомнадзор заявил о том, что замедляет работу твиттера в России, впервые применив так называемый "закон о суверенном Рунете". "Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже началось", – заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин "Интерфаксу".

Он отметил, что замедление грозит и другим интернет-платформам в случае нарушения российских законов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопросы радиостанции "Коммерсантъ-FM" заявил, что у него сайты открываются. Он сказал, что пока не может прокомментировать поломки.

Накануне он рассказал журналистам, что в Кремле обеспокоены публикацией в газете The New York Times, в которой утверждалось, что Вашингтон может готовить ответные кибератаки на российские сервисы.

В тексте утверждалось, что в течение ближайших недель американские власти нанесут удар по инфраструктуре в Москве, который будет важен только российским властям.

Таким образом, утверждало издание, США подготовят ответ на крупнейшую атаку на американские ведомства в истории страны, замеченную в конце прошлого года. В ней Белый дом подозревает российские власти, Москва это отрицает.

Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев предполагает, что сайты государственных органов могли перестать открываться с связи с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Твиттера. По его мнению, причиной может быть уязвимость в DPI, которой воспользовались хакеры. DPI – это сервер, через который проходит весь пользовательский трафик, он просматривает каждый отправленный и полученный пакет и принимает по нему решение, пропускать его или не пропускать. Этот механизм позволяет замедлить работу Твиттера.

"В 2019 году был принят 90 ФЗ, так называемый закон о суверенном Рунете. Этот суверенный Рунет, собственно, нам позволяет замедлять работу Твиттера, – говорит Михаил Климарев. – По этому закону, у всех операторов связи должна быть установлена ТСПУ – техническое средство противодействия угрозам. Название непонятное, но на самом деле это является банальным DPI. Конечно, это никакое не средство противодействия угрозам, а это средство блокировки и цензуры. Сейчас выяснилось, что ТСПУ работает только на половине операторов связи, причем на половине – не по числу операторов связи, а по числу абонентов, которых эти операторы обслуживают. По крайней мере, так именно в пресс-релизе Роскомнадзора было сказано. Замедление будет работать только на мобильных операторах и на половине доступных фиксированных операторов связи. Естественно, что это внедрение было произведено на крупных операторах – это большая тройка плюс Ростелеком, возможно, Дом.ру. Лично я, как менеджер, начал был там эти ТСПУ внедрять.

Вот примерно так это работает: этими ТСПУ напрямую управляет Роскомнадзор, то есть для оператора связи это просто черная коробочка, которая стоит на разрыв сети оператора связи и всего интернета. И Роскомнадзор может какими-то управляющими командами файлы конфигурации самостоятельно туда загружать, на эти серверы, не прибегая к помощи операторов связи вообще".

По мнению Михаила Климарева, не стоит ожидать, что Роскомнадзор в ближайшее время "сдаст назад" и перестанет замедлять работу Твиттера.

"Я думаю, что они будут настаивать на том, чтобы продолжать: у них будет что-то падать постоянно, валиться, и вот в ближайшее время нас ждут веселые деньки, когда Рунет будет опять лихорадить, что-то постоянно будет отваливаться и ломаться. Это, кстати, очень опасно, потому что в 2021 году интернет – это не только про Твиттер и Фейсбук, это еще и банковские платежи, и логистические системы, транспорт, связь, медицинское оборудование, что угодно. И это вполне может привести к тому, что будут просто люди погибать, это бездумное совершенно дергание рычагов Роскомнадзором.

И еще я хотел дать совет всем читателям Радио Свобода. Поставьте себе, наконец, VPN. Наступил 2021 год, и это сейчас как руки мыть перед едой, все должны им пользоваться. Это не только обход блокировок, это еще и сокрытие данных от слежки. Я напомню, что там есть еще один закон - 274 ФЗ, так называемый "пакет Яровой", по которому за всеми пользователями интернета ведется слежка, по крайней мере, записываются ресурсы, куда вы ходили, какие сайты вы посещали. И чтобы скрыться от этого всевидящего ока, я рекомендую использовать VPN. Причем платный VPN, да, это будет дороже, зато у вас будет качественная связь, ничего не будет заблокировано, и вы скроете свое присутствие в интернете от любопытного глаза", – говорит Климарев.