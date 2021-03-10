Эффект Нарышкина

Заявление директора российской Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о вмешательстве Вашингтона в процессы в Грузии и попытки правящей партии «Грузинская мечта» противостоять давлению, создало в стране новое поле для политических баталий. Власти и оппозиция наперебой обвиняют друг друга в связях с Кремлем, а эксперты видят адресатом послания вовсе не Тбилиси.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин считает, что в Вашингтоне нарастает недовольство «Грузинской мечтой», уклоняющейся от «безропотного выполнения американских требований». Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

«США еще со времен Саакашвили привыкли в «ручном режиме» управлять политическими процессами в Грузии, диктовать, как должна функционировать власть и какую линию проводить в отношении оппозиции. В последнее время в Вашингтоне нарастает недовольство действиями правящей партии «Грузинская мечта», которая уклоняется от безропотного выполнения американских требований. В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию», – сказано в заявлении директора службы.

При этом Нарышкин добавил, что США намерены усилить поддержку грузинской оппозиции и подорвать позиции партии власти. По словам Нарышкина, «США настраивают своих европейских партнеров на поддержку грузинской оппозиции».

Заявления схожего характера в Тбилиси привыкли слышать в основном из уст официального представителя МИД Марии Захаровой, что воспринимается как неотъемлемая часть российской политики. Но заявление главного разведчика Москвы придало словам оттенки, которые грузинские власти и оппозиция поспешили использовать во внутриполитической борьбе. Причем, в «Грузинской мечте» даже сумели сыграть на опережение. Лидер парламентской фракции партии власти Мамука Мдинарадзе тут же заявил, что глава российской разведки вторит нарративу «Единого национального движения»:

«Давайте зададимся несколькими риторическими вопросами, ответы на которые дадут любому гражданину, который нас сейчас смотрит и слушает, возможность сделать правильные выводы. Первый вопрос, на чью мельницу льют воду подобные заявления оккупационной силы? Кому они помогают, и кто ими пользуется? Второй вопрос, почему подобные процессы со стороны прямого оккупанта всегда совпадают с критическими моментами? Третий вопрос таков, почему происходит так, что когда грузинская радикальная оппозиция находится в самой тупиковой ситуации, со стороны российской разведки делаются заявления, которые в последствии используются оппозицией?».

Оппозиция, действительно, не преминула использовать слова Нарышкина, правда, объяснив это прямо противоположной позицией. По мнению члена политсовета ЕНД Саломе Самадашвили, заявление главы российской разведки, прежде всего, показывает, что Россия хочет усугубить политический кризис в Грузии и очень раздражена усилением роли Евросоюза в поиске путей выхода из этого кризиса.

«Это заявление также открыто и ясно показывает, что «Грузинская мечта» – это политическая сила, которую Россия считает своим союзником в Грузии. Похоже, Россия крайне обеспокоена тем, что грузинский народ, как оказалось, принял политическое решение о том, что эпоха правления союзника России – «Мечты» – должна закончиться, и мы увидели, что Россия уже перешла к открыто пропагандистским посланиям».

МИД Грузии, со своей стороны, в преддверии визита высокого представителя ЕС, видимо, решил сгладить углы, назвав слова Нарышкина «еще одним проявлением гибридной войны, которую Москва ведет против Тбилиси». При этом замглавы внешнеполитического ведомства Вахтанг Махароблишвили, комментируя ситуацию, обошел вопрос, кому могут быть выгодны или вредны такие послания из России:

«На фоне проведения незаконной политики оккупации и аннексии территорий Грузии налицо постоянные попытки Российской Федерации активно использовать элементы «гибридной войны» и другими способами грубо вмешиваться в суверенный выбор Грузии, что связано с ее демократическим развитием, стремлением вступить в европейскую и евроатлантическую семью».

По словам Махароблишвили, аналогичным образом Москва пытается сеять нигилизм в грузинском обществе, провоцировать поляризацию и конфронтацию в стране, что не способствует установлению мира и стабильности не только в Грузии, но и во всем регионе, где и без того сложилась турбулентная среда:

«На этот раз Российская Федерация пытается дискредитировать очень тесные отношения между Грузией и ее главным стратегическим партнером – США, которые активно развиваются в духе стратегического партнерства с момента обретения страной независимости и достигли апогея в последние годы».

Замминистра иностранных дел Грузии заверил, что Тбилиси продолжит демократическое развитие при поддержке стратегических партнеров и друзей и «будет уверенно двигаться к историческому выбору грузинского народа».

При этом в экспертном сообществе в заявлении Сергея Нарышкина видят не столько попытку помочь какой-то из сил в Грузии во внутриполитической борьбе, сколько посыл в первую очередь Западу, чтобы тот не слишком вмешивался в события, происходящие у границ России. Об этом, в частности, говорит политолог Торнике Шарашенидзе:

«Это не первый случай, когда глава российской разведки делает подобное заявление. То же самое мы наблюдали во время карабахской войны. Это было предупреждение, адресованное Турции и Азербайджану. Похоже, это уже стало традицией в Москве. Адресатом именно этого заявления, естественно, была в первую очередь Америка. Это заявление следует рассматривать как составную часть двусторонних российско-американских отношений. Это своего рода предупреждение со стороны России к США – не лезьте в мою сферу влияния. Будем надеяться, что за этим последует ответ. Сейчас русские видят, что Грузия слаба и не может собраться. В такие времена легче идти на обострение, с той же Америкой, из-за той же Грузии. Если кто-то и пострадал от этого во внутриполитической борьбе, то это в первую очередь «Грузинская мечта». Разве русские так глупы, чтобы не понимать, что такие открытые заявления нанесут им вред, если их клиентом является «Грузинская мечта»?».

Словно в подтверждение такой позиции и в продолжение слов главы СВР, в оккупированной Южной Осетии стартовали специальные учения подразделений разведки. На горном полигоне «Дзарцеми» они отрабатывают организацию засад, налетов и сбора информации с помощью современных технических средств.

А на встрече сопредседателей Международных женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе, прошедшей 9 марта в Москве, Россия подняла вопрос о необходимости начала «процесса делимитации и демаркации государственных границ между Грузией, Абхазией и Южной Осетией».