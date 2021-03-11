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Грузия получит первую партию вакцины от коронавируса уже на этой неделе
Первую партию вакцины от коронавируса Грузия получит уже на этой неделе – в субботу, 13 марта. Об этом сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
«Вакцина поступит в ускоренном режиме, на неделю раньше запланированного срока», – заявила Тикарадзе.
Речь идёт о 43 200 дозах вакцины британской фармацевтической компании AstraZeneca. Её по лицензионному соглашению производят в Индии. Согласно плану по внедрению вакцины, процесс начнется с медиков.
По словам Тикарадзе, ведутся переговоры и об ускоренной поставке вакцины, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.
- Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 274 045, выздоровевших – 267 421, скончались 3622.
Другие новости дня
Тимур Гулия: вопросы гражданства и открытия границы для грузинских товаров – «красная черта»
Председатель «Аруаа» Тимур Гулия на съезде общественной организации заявил, что против Абхазии ведется гибридная война. Он выступил с критикой властей самопровозглашенной республики.
«Открытие наших таможенных границ для товаров из Грузии приведет к торговой экспансии и станет началом конца нашего государства – когда политический вопрос с Грузией еще не решен. Кровь наших братьев не остыла и не остынет до тех пор, пока мы не добьёмся всеобщего признания. Это наша цель, наша национальная идея. Переговоры с Грузией нужны, и они идут в Женеве. Также все 28 лет мы напрямую ведем переговоры по энергетике. Любые другие многоуровневые переговоры мы считаем сдачей наших позиций, граничащей с предательством национальных интересов», – сказал он.
Гулия назвал решенным вопрос с гражданством жителей Гальского района, 98% жителей которого, по его словам – граждане Грузии. Председатель «Аруаа» говорит, что «некоторые умники хотят паспортизировать граждан Грузии».
«Граждане Грузии, живущие в Абхазии, с грузинским паспортом без визы могут ездить по всему миру, а мы, с абхазским паспортом, только в дружескую Россию без визы. Европа и почти весь мир отказывают нам в праве свободного передвижения», – заявил Гулия.
В этом контексте он раскритиковал абхазского омбудсмена Асиду Шакрыл, которая выступила за пересмотр ограничений, введенных на де-факто границе по реке Ингури.
«Когда Грузия признает независимость Абхазии, только тогда можно вернуться к этому вопросу (паспортизация жителей Гальского района – ред.). Для нас вопросы гражданства и возможного открытия границы для товаров из Грузии являются красной чертой, после которой любая власть в Абхазии, которая это разрешила, становится вне закона, потому что это приведет к ревизии итогов войны, торговой экспансии и распространению влияния Грузии на процессы в Абхазии», – добавил Гулия.
- Внеочередной съезд общественной организации ветеранов «Аруаа» проходит в конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум»
В Сухуми проходит съезд «Аруаа», у администрации президента собрались сторонники Бжания
В конференц-зале гостиницы «Интер-Сухум» открылся внеочередной съезд общественной организации ветеранов «Аруаа».
Как пишет «Апсныпресс», организаторы съезда обозначили его главной целью обсуждение «комплекса проблем, касающихся внешней политики Абхазии и её социально-экономического развития».
Открывая съезд, экс-глава администрации Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Темур Надарая зачитал повестку дня съезда. В неё включены три вопроса: обсуждение общественно-политической ситуации в Абхазии, утверждение нового состава высшего совета «Аруаа», принятие резолюции съезда. Надарая обратил внимание на то, что «Аруаа» – это не партия, в ней нет фиксированного членства.
Ранее группа ветеранов выступила с обращением, в котором призвала президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания «принять волевое решение и подать в отставку».
Отметим, что в эти минуты комплекс правительственных зданий в Сухуми оцеплен сотрудниками правоохранительных органов. На месте установлены мобильные ограждения. По информации СМИ, напротив администрации президента стоят около сотни сторонников Аслана Бжания.
В 2020 году прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились вдвое
Прямые иностранные инвестиции в Грузию в 2020 году сократились вдвое по сравнению с предыдущим годом. Предварительные данные публикует Национальная служба статистики (Грузстат).
Как пишет «Новости-Грузия», если в 2019 году показатель иностранных инвестиций в Грузию составлял 1,3 млрд долларов, то в этом году этот показатель снизился на 52,9% до 616,9 млн долларов.
Этот показатель ниже, чем был в 2009 году – во время всемирного экономического кризиса и через год после войны в Грузии.
«Основная причина снижения – передача нескольких предприятий в собственность резидентов Грузии, что привело к сокращению показателя прямых иностранных инвестиций на 340,5 млн долларов», – сказано в сообщении Грузстата.
Снижение объема иностранных инвестиций в Грузии совпало с пандемией коронавируса.
Президент Армении отказал Пашиняну в назначении нового главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян не подписал и вернул предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна на пост начальника Генштаба Вооруженных сил. Об этом сообщили в аппарате президента.
Накануне Пашинян заявил о том, что начальник Генерального штаба Оник Гаспарян считается уволенным с занимаемой должности силой закона. Премьер-министр подал президенту ходатайство о назначении на должность начальника Генштаба Артака Давтяна.
Сегодня же министр обороны Вагаршак Арутюнян назначил заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Степана Галстяна временно исполняющим обязанности начальника Генштаба. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Решение объясняется «необходимостью регулярной деятельности структуры ввиду временной вакантности должности главы Генштаба ВС».
10 марта также стало известно, что президент Армении пригласил премьер-министра, глав парламентских фракций и лидеров «Движения за спасение отечества» на встречу в резиденции президента 13 марта для поиска взаимоприемлемых решений выхода из кризиса и обсуждения внутриполитической ситуации в стране.
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.
«Важные истории»: замглавы ФСБ связан с бандой Гагиева
В 2018 году Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева, которого российские правоохранительные органы обвиняют в создании преступной группировки и организации убийств. Как считает следствие, "преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. В результате преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица".
"Из России меня вывез руководитель девятой службы ФСБ. Он сказал, что ничем не может мне помочь. Он сказал: "Есть решение". Он дал мне 10 тысяч долларов и решил, что это единственное, чем он может мне помочь", — говорил Гагиев австрийскому суду (копия протокола есть в распоряжении "Важных историй"). Под "девятой службой" ФСБ Гагиев, скорее всего, имел в виду Управление собственной безопасности, которое в то время возглавлял Сергей Королев.
Несколько источников подтвердили "Важным историям", что Королев и Гагиев хорошо знакомы. Как говорят собеседники издания, Королев якобы был чем-то обязан Гагиеву, который когда-то очень ему помог в критической ситуации. Что это была за ситуация, нам не известно, но Гагиев часто рисковал жизнью ради спасения других людей.
Как рассказали "Важным историям" несколько знакомых нового замдиректора ФСБ, Королев из военной семьи — его покойный отец был командиром воинской части. Кроме того, отец Королева дружил с Виктором Зубковым и охотился вместе с ним. Однако и бывшие коллеги Королева, и сотрудники других правоохранительных органов, которые пересекались с новым замдиректора ФСБ, утверждают, что, несмотря на хорошие связи, он сам сделал свою карьеру, потому что он "очень толковый опер".
- 4 марта стало известно, что генерал Сергей Королёв стал первым заместителем директора ФСБ Александра Бортникова. Королёв возглавлял службу экономической безопасности ФСБ с лета 2016 года. Его преемником на этой должности станет заместитель Сергей Алпатов, сейчас он в статусе временно исполняющего обязанности.
- До того, как возглавить СЭБ ФСБ, Королёв с 2011 года руководил управлением собственной безопасности ФСБ. При Королёве наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба. Сотрудники этого подразделения осуществляли оперативное сопровождение дел губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера.
Про биографию Королёва известно немного. Родился в Бишкеке в 1962 году. В 1990-е годы ЧОП, где работал Королёв, охранял магазин "Мебель-Маркет", директором которого был Анатолий Сердюков, будущий министр обороны. В 2004 году, когда Сердюков возглавил Федеральную налоговую службу, Королёв перешёл в резерв ФНС, а затем вместе с Сердюковым пришёл в Минобороны и в качестве советника министра курировал работу Главного управления (ГРУ).
О связи Сердюкова и Королёва свидетельствуют материалы прослушек телефонных разговоров лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ Геннадия Петрова, полученные испанским следствием в рамках уголовного дела об отмывании денег. Через Сергея Королёва лидер ОПГ лоббировал назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. Сам Сердюков неоднократно упоминался в разговорах Петрова. По словам источника The Insider, Сердюков "входил в Малышевское движение, тренировался в малышевском зале".
- Сын Королёва — программист Борис Королёв. Он владеет участком в коттеджном посёлке "Лесная бухта". Его соседи — начальник УФСБ Москвы Алексей Дорофеев и семья экс-помощника Дорофеева Марата Медоева, который связан с преследованием журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
- Отец Марата Медоева Игорь Медоев работал заместителем Сергея Королева в Министерстве обороны, а до этого служил в Центре специального назначения (ЦСН) ФСБ России, где заслужил славу одного из лучших снайперов страны (а может быть, и мира, как считают некоторые его бывшие сослуживцы). Именно Медоев считается одним из создателей Сил специальных операций (ССО) России, пишут "Важные истории".
- По информации "Новой Газеты", Королёв — крёстный отец Марата Медоева. Собеседник "Открытых медиа", близкий к руководству ФСБ, утверждает, что Королёв также тесно общается с Аркадием Ротенбергом.
Суд разрешил прокуратуре изъять из ТВ «Пирвели» скандальные аудиоматериалы
Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Прокуратуры Грузии об изъятии из ТВ «Пирвели» скандальных аудиоматериалов, связанных с Берой Иванишвили – сыном миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.
Речь идёт об изъятии электронного носителя информации, на котором были записаны использованные в телевизионном сюжете тайные аудиозаписи, а также конверта (или другой упаковки), в котором, по версии прокуратуры, был размещен носитель информации.
Руководитель информационной службы телеканала Нодар Меладзе говорит, что прокуратура Грузии хочет выйти на источник аудиоматериалов.
«Мы, журналисты, обязуемся защищать источник. Закон даёт нам такое право», – говорит Меладзе.
- Телекомпания «Пирвели» 6 марта обнародовала записи нескольких разговоров с участием Беры, Ираклия Гарибашивили, который в настоящее время является премьер-министром Грузии, и Анзора Чубинидзе – бывшего начальника охраны миллиардера, который сейчас возглавляет Службу госохраны. Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.
- Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом аутентичности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Беры, обсуждавшие наказание подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «нарушение тайны частной коммуникации».
Афган Мухтарлы пожаловался в ЕСПЧ из-за отказа во въезде в Грузию
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа во въезде на территорию Грузию. Об этом пишет «Новости-Грузия».
«Мои адвокаты уже направили в ЕСПЧ жалобу на препятствование моему визиту в Грузию», – сообщил Мухтарлы на своей странице в Facebook.
Журналист считает, что власти Грузии сознательно мешают его приезду в Тбилиси и опросу в рамках расследования дела о его похищении весной 2017 года. Мухтарлы, получивший политическое убежище в Германии, утверждает, что уже более года он пытается явиться в прокуратуру Грузии для уточнения маршрута, по которому его вывезли в Азербайджан.
Журналист вспоминает октябрь 2020 года, когда его не пропустили на авиарейс Берлин-Тбилиси, ссылаясь на правила, введенные из-за пандемии коронавируса.
«В прошлый раз председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе сказал журналистам, что мой визит в Грузию в предвыборный период создаст политическое противостояние. Ерунда! Выборы окончены. Какая следующая отговорка? Если грузинские власти не были замешаны в моем похищении, они должны были позволить мне приехать в Тбилиси для надлежащего расследования», – пишет журналист.
- Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию в 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
- 29 мая 2017 года Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси и пропал. Спустя несколько дней журналиста обнаружили в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.
- В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти и приговорили к шести годам лишения свободы.
- В марте 2020 года Мухтарлы выпустили на свободу. Он отправился в Германию.
- Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее после случившегося с должностей сняли глав контрразведки и погранслужбы Грузии.
«Победа» получила допуск на полеты Москва-Тбилиси. Но рейсов пока не будет
Авиакомпания «Победа» получила допуск на полеты по маршруту Москва-Тбилиси. В приказе Росавиации говорится, что речь идёт о 14 рейсах в неделю. Там же указано, что «Победа» получила допуск за счет передачи от «Аэрофлота».
Росавиация напоминает, что решение о выдаче допусков «не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе».
«Допуск – это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», – говорится на сайте ведомства.
Соответственно, документ не указывает на возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
Ранее Глава Фонда Возрождения и развития русско-грузинских отношений, первый вице-президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой восстановить прямые авиасообщения с Грузией.
В МИД РФ говорят, что вопрос о возобновлении авиасообщения по-прежнему зависит от ситуации с пандемией коронавируса, а также от выполнения грузинской стороной условий для обеспечения безопасности россиян на территории страны.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Абхазские власти надеются, что съезд «Аруаа» пройдёт в мирном русле
Власти самопровозглашенной республики Абхазия надеются, что сегодняшний съезд общественной ветеранской организации «Аруаа» пройдёт в мирном русле.
Об этом глава МВД Дмитрий Дбар, председатель Службы госбезопасности Роберт Киут и генеральный прокурор Адгур Агрба заявили в эфире Абхазского телевидения.
«Министерство внутренних дел готово полностью обеспечить общественную безопасность, общественный правопорядок в стране. Выражаем надежду, что наши граждане не будут поддаваться на провокации», – отметил Дмитрий Дбар.
По словам Роберта Киут, личный состав СГБ «готов к выполнению любой задачи по защите основ конституционного строя страны, а также обеспечению безопасности государства».
Адгур Агрба призвал граждан не выходить за рамки правового поля, соблюдать спокойствие и правопорядок.
«Единственным гарантом стабильности нашей государственности является её народ и действующее законодательство», – сказал генпрокурор.
Съезд оппозиционного движения пройдёт на фоне ареста Ахры Авидзба – героя «ДНР», экс-советника президента Аслана Бжания. В абхазской СГБ заявили, что Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
COVID-19 в Грузии: 395 новых случаев, 310 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3622 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще девять пациентов.
За сутки в стране выявили 395 новых случаев коронавируса (днём ранее – 513). Провели 24 594 теста: PCR-тестов – 9529, экспресс‐тестов на антиген – 15 065.
Выздоровели еще 310 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 274 045, выздоровевших – 267 421.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 1,61%, за последние 14 дней – 1,5%, за последнюю неделю – 1,83%.
Отметим, что в Грузии пока не стартовала вакцинация от коронавируса. Власти заявляют, что получат первую партию вакцины до конца марта.
Белый дом рассматривает новые санкции против «Северного потока-2»
Администрация Джо Байдена твердо выступает против сооружения газопровода "Северный поток-2" и рассматривает возможность введения новых санкций против участников проекта. Об этом заявил в среду на слушаниях в Конгрессе Госсекретарь США Тони Блинкен.
По словам Тони Блинкена, президент Байден считает, что сооружение газопровода - "плохая идея". "Мы выступаем против завершения строительства газопровода... и продолжим оценивать возможность введения новых санкций", - подчеркнул Госсекретарь Блинкен.
Американские законодатели, принявшие в последние два года два закона, предусматривающие введение санкций против компаний и лиц, причастных к сооружению газопровода, призывают Белый дом действовать более решительно. На прошлой неделе в письме президенту Байдену 40 сенаторов-республиканцев потребовали от администрации безотлагательно ввести санкции против компаний, вовлеченных в работы по завершению строительства. Эти работы были приостановлены в конце 2019 года после введения первых санкций. Однако в последнее время Россия возобновила укладку труб, используя собственные суда-трубоукладчики. Конгресс считает, что пуск нового газопровода сильно повысит зависимость Европы от российских энергоресурсов и нанесет серьезный экономический ущерб Украине, лишив ее доходов, зарабатываемых на транзите российского природного газа в Европейский союз.
Согласно источникам в Белом доме, администрация Байдена опасается, что новые санкции могут возыметь негативные последствия для отношений США с Германией, которая настаивает на том, что "Северный поток-2" - выгодное для страны с коммерческой точки зрения предприятие.
Twitter обеспокоен попытками ограничить работу соцсети в России
Компания Twitter "глубоко обеспокоена участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете" и категорически отрицает, что платформа используется для пропаганды незаконных действий. Об этом говорится в заявлении сервиса в ответ на решение Роскомнадзора замедлить его работу в России.
В компании добавили, что Twitter придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении сексуальной эксплуатации детей, поощрения самоубийств и членовредительства, а также любых других противоправных действий, включая покупку и продажу наркотиков.
Роскомнадзор в среду заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter в России для "защиты российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации".
В сообщении Роскомнадзора говорится, что "интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств". Общее число не удаленных, вопреки требованию ведомства, постов превышает 3 тысячи.
В случае если корпорация Twiiter, как утверждает российское ведомство, продолжит игнорировать закон, возможно ужесточение мер вплоть до блокировки.
Роскомнадзор уже называл Twitter "злостным нарушителем" российского законодательства. 5 марта ведомство сообщило, что им составлены протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube.
Австрийская OMV будет искать нефть и газ на шельфе Черного моря в Грузии
Правительство Грузии и австрийская нефтегазовая компания OMV Petrom S.A. подписали соглашение на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Черного моря, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, контракт предусматривает добычу, сбор, обработку и переинтерпретацию геолого-геофизических данных на континентальном шельфе Черного моря (площадь 5282 км2) сроком на 25 лет - для добычи нефти и газа.
Соглашение подписали глава Государственного агентства нефти и газа Минэкономики Грузии Георгий Татишвили, коммерческий директор OMV Petrom SA Хосе Рафаэль Дукуэ-Рамирес, а также директор Оценки бизнеса и исследовании компании Бернхард Крайн.
Австрийская компания OMV PETROM S.A выиграла тендер на добычу нефти на шельфе Черного моря у берегов Грузии летом 2020 года. Компания проведет двух- и трехмерную сейсморазведку, на последнем этапе начнется бурение. Стоимость этапа бурения зависит от результатов исследований.
Перед подписанием контракта с руководством австрийской компании встретился премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он приветствовал сотрудничество с OMV Petrom S.A., дочерней компанией OMV, входящей в десятку крупнейших нефтяных компаний Европы.
«Мы в корпорации OMV Petrom считаем, что Черное море обладает огромным потенциалом для местного и регионального экономического роста и процветания. Мы с нетерпением ждем начала добычи нефти в грузинских водах Черного моря, что считаем естественным продолжением региональной экспансии нашей корпорации», - заявила директор OMV Petrom SA Кристина Вечере после встречи с премьером Гарибашвили.
- Компания является частью австрийского холдинга OMV (Österreichische Mineralölverwaltung Aktiengesellschaft ), который был основал в 1956 году. Это вторая по величине компания по добыче нефти и газа в Австрии и десятая в Европе.
- У компании уже есть успешный опыт поиска нефтяных месторождений. Она обнаружила месторождение нефти у берегов Румынии, стоимость ресурсов которого оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
- По данным Агентства нефти и газа, на территории Грузии работы по разведке и добыче нефти ведутся на лицензионных участках. В стране добычей нефти занимаются шесть компаний-инвесторов. Еще семь компаний выполняют поисковые работы. Среднегодовая добыча за последние десять лет составляет 43,6 тысячи тонн.
В Абхазии за сутки выявлено 34 новых случая инфицирования коронавирусом
За сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 253 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, подтверждено 34 новых случая.
По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, на сегодняшний день в Гудаутской ЦРБ проходят стационарное лечение 37 человек, 24 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 11 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице находятся 13 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ – 6, в Ткварчельской ЦРБ – 3, в Гагрской ЦРБ – 9.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13011 человек. Зарегистрировано 203 летальных случая. Выздоровели 12410 человек.
- Оперативный штаб призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Из больницы в Зугдиди сбежала инфицированная коронавирусом пациентка
Из реферальной больницы Зугдиди сбежала пациентка – женщина была доставлена с жалобами на интоксикацию, с высокой температурой и болью в горле. Во время тестирования у нее подтвердился коронавирус, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Вскоре после побега пациентка была задержана патрульной полицией около Зугдидского ботанического сада и передана бригаде скорой помощи.
«Женщину средних лет доставили в клинику в состоянии алкогольного опьянения, проверили на инфекцию COVID, предложили анализы и госпитализацию, от чего она категорически отказалась и cамовольно покинула клинику. Об этом немедленно сообщили в полицию», - сказал журналистам клинический менеджер больницы Сулхан Орджония.
Лечение от коронавируса женщина будет проходить в одной из ковид-гостиниц в Анаклия.
В МВД России одобрили применение спецсредств против митингующих
Московские полицейские обоснованно применяли силу во время акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23, 31 января и 2 февраля, заявил начальник столичного управления МВД Олег Баранов. По его словам, они «применяли разрешенные меры против нарушителей», передает ТАСС.
«23, 31 января и 2 февраля московская полиция действовала в соответствии с действующим законодательством о российской полиции. Применялась сотрудниками полиции физическая сила, приемы самбо и специальные средства, которые также нам разрешено применять в случае необходимости пресечения как правонарушений, так и преступлений», - сказал Олег Баранов, отчитываясь о деятельности подчиненных органов внутренних дел в 2020 году на заседании Мосгордумы.
«В соответствии с действующим законодательством сотрудники московской полиции эти меры применяли к правонарушителям и лицам, которые совершали преступления на несанкционированных акциях в Москве», - добавил Баранов.
- Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 11 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведено не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы, один уже отправлен в колонию.
- Сторонники Навального оценивали количество участников на акциях 23 января в 250–300 тысяч, а на акциях 31 января в 200–300 тысяч по всей России.
- 17 января Алексея Навального задержали в московском аэропорту по возвращении из Германии, где он проходил лечение после отравления веществом из группы «Новичок». После этого Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на реальный по требованию ФСИН. В ведомстве заявили, что оппозиционер несколько раз за год не отмечался у инспектора, как этого требовало решение суда. Навальный отрицал вину и заявил, что ФСИН меняла даты, в которые он должен был отмечаться. Он также предоставил суду справку о том, что его выписали из берлинской клиники за два дня до возвращения в Москву.
- Навальный был отравлен 20 августа прошлого года. Он обвиняет в своем отравлении группу сотрудников ФСБ, утверждая, что заказчиком мог быть Кремль. Российские власти отрицают сам факт отравления.
Путин и Эрдоган запустили строительство третьего энергоблока турецкой АЭС
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган официально запустили строительство третьего блока атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. Об этом сообщает РБК.
Глава Росатома Алексей Лихачев назвал проект самой большой атомной стройкой в мире. По его словам, сейчас сооружаются одновременно три энергоблока, первый из которых собираются ввести к 100-летию республики – в 2023 году.
Владимир Путин заявил, что на стройке будет занято свыше восьми тысяч работников – в основном турецких граждан, которые предварительно получат профильное образование в российских учебных заведениях. В свою очередь Эрдоган сообщил, что последний блок – четвертый – заложат в 2022 году.
На сайте проекта сказано, что доля "Росатома" в нем составляет 99,2 процента, а общая стоимость работ оценивается в 20 миллиардов долларов. "Росатом" обязуется спроектировать, построить, обслуживать, эксплуатировать и вывести станцию из эксплуатации. Аккую призвана будет обеспечить порядка 10 процентов потребности Турции в электроэнергии.
В ноябре прошлого года глава Беларуси Александр Лукашенко официально открыл Белорусскую АЭС, построенную силами Росатома. Строительство электростанции сопровождалось авариями и вызвало резкую критику экологических активистов, а также Литвы, Латвии и Эстонии. Власти балтийских республик договорились не покупать электроэнергию на БелАЭС.
В Ливии обе стороны гражданской войны утвердили единое правительство
В Ливии главные стороны гражданской войны утвердили состав единого правительства. Голосование парламента прошло в городе Сирт между Триполи и Бенгази. Два этих города на протяжении семи лет были фактическими столицами двух конфликтующих администраций, воевавших друг с другом за контроль над всей страной.
Новое правительство должно заменить две воевавшие администрации. В открытом голосовании его поддержали 132 депутата, двое проголосовали против, еще 36 человек отсутствовали, передаёт Аль-Арабия. Предполагается, что избранная администрация будет руководить государством до декабря, когда в стране запланированы всеобщие выборы.
Гражданская война в Ливии началась вскоре после свержения диктатаора Муаммара Каддафи в 2011 году при поддержке международной коалиции. Запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Восток и часть юга страны контролировал избранный парламент из Тобрука. Несмотря на то, что правительство в Триполи было признано ООН, обе сторона конфликта поддерживались разными странами. Россию связывали с помощью тобрукской администрации, в том числе — силами так называемой ЧВК Вагнера.
Войска, действующие от имени парламента, под руководством военачальника Халифы Хафтара, почти смогли взять Триполи, но были остановлены и отброшены назад после вмешательства Турции. После этого обе половины страны захлестнули протесты граждан, требующих окончания гражданской войны, борьбы с пандемией коронавируса нового типа и экономической стабильности.
Формирование нового правительства — часть плана ООН по прекращению этой войны. В нём будут заседать 33 министра, два вице-премьера и премьер — Абдель Хамид Мохаммед Дбейба. Полос США в Триполи Ричард Норланд назвал заседание парламента "историческим". Голосование приветствовали в ООН.
Пашинян предложил президенту назначить нового начальника Генштаба
Никол Пашинян представил президенту Армену Саркисяну ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба Вооруженных сил. Об этом «Радио Азатутюн» сообщили в аппарате премьер-министра Армении.
На днях приказом министра обороны Вагаршака Арутюняна Артак Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям. Он уже уже занимал должность начальника Генштаба ВС Армении с мая 2018 года по июнь 2020 года, его на этом посту сменил Оник Гаспарян. Летом 2020 года Давтян был назначен председателем Военно-промышленного комитета. С этой должности он был освобожден в ноябре 2020 года.
Сегодня же Пашинян провел совещание с руководством вооруженных сил. Во встрече принимали участие министр обороны Вагаршак Арутюнян, предложенный президенту премьером на пост начальника Генштаба Артак Давтян, замначальника Генштаба Степан Галстян и другие высокопоставленные офицеры.
Премьер-министр сегодня утром заявил, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян с 10 марта считается освобожденным от занимаемой должности силой закона.
Сам Гаспарян отметил, что «продолжит свою службу Родине и армянскому народу в ином статусе». Он вновь считает, что «благоприятное разрешение существующего кризиса можно обеспечить исключительно в результате отставки премьер-министра и внеочередных парламентских выборов». По словам Гаспаряна, он обратился в Административный суд «для обеспечения верховенства Конституции и права и реализации силы исключительно на основе права».
- Политический кризис в Армении углубился после того, как 25 февраля глава Генштаба вооруженных сил республики Оник Гаспарян и высший командный состав призвали к отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Премьер расценил это заявление как попытку военного переворота и уже дважды направлял президенту страны Армену Саркисяну ходатайство об увольнении главы Генштаба.
Глава Минюста Грузии принес присягу в Гаагском суде. ВИДЕО
В Гаагском международном уголовном суде состоялась церемония приведения к присяге новоизбранных судей. Вместе с шестью судьями присягу принял министр юстиции Грузии Гоча Лорткипанидзе.
По информации пресс-службы Минюста, судьи Гаагского суда официально приступят к исполнению обязанностей позднее.
«Гоча Лорткипанидзе – первый грузин, избранный судьей Международного уголовного суда. У нашей страны никогда не было представителя в Гааге. Выборы прошли 19 декабря прошлого года. За Гочу Лорткипанидзе проголосовали 76 делегатов. Он избран судьей сроком на девять лет», – говорится в заявлении министерства.
В ведомстве говорят, что Лорткипанидзе продолжит работать министром юстиции Грузии до тех пор, пока не приступит к исполнению обязанностей судьи в Гаагском суде.
Гоча Лорткипанидзе с 1991 по 2005 год занимал различные должности в министерстве иностранных дел Грузии. В 1999-2003 годах работал советником при Постпредстве Грузии в ООН. В 2005 году был назначен советником премьер-министра Грузии по международным отношениям и международному праву. С 2013 года был заместителем министра юстиции Грузии. В декабре 2020 года был назначен главой Минюста.
Абхазский МИД обвинил журналистов и общественных деятелей РФ в провокации
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали «появившиеся в различных российских средствах массовой информации комментарии и оценки», касающиеся задержания Ахры Авидзба. В ведомстве считают, что эти рассуждения – спланированная провокация.
«Озвучивая свои личные мнения по данному делу, отдельные российские журналисты и общественные деятели сознательно искажают сложившуюся ситуацию, пытаясь сместить акценты и делая абсурдные заявления о якобы смене внешнеполитического курса Абхазского государства в пользу Грузии и НАТО.
Расцениваем подобного рода заявления в качестве очевидной и спланированной провокации, которая направлена на дискредитацию имиджа Республики Абхазия. Судя по всему, авторы подобных «громких» заявлений рассчитывают внести некую неопределенность в абхазо-российское межгосударственное сотрудничество, которое носит стратегический характер», – говорится в заявлении.
В абхазском МИД считают, что журналисты и общественные деятели «пытаются создать надуманный информационный повод и таким образом привлечь дополнительное внимание к своим информационным и общественно-политическим проектам».
«Хотели бы особо подчеркнуть, что события, развернувшиеся вокруг гражданина Авидзба А.Р, носят исключительно внутренний характер и не имеют никакой внешнеполитической подоплеки.
Прозвучавшие призывы отдельных российских журналистов и общественных деятелей к официальным властям Российской Федерации о необходимости вмешательства в ситуацию, связанную с задержанием и арестом Авидзба А.Р. являются абсолютно необоснованными и недопустимыми», – сказано в заявлении.
В Сухуми обращают внимание на комментарий российского посольства, в котором отмечается, что сложившаяся ситуация является «исключительно внутренним делом Республики Абхазия, относящимся к компетенции ее правоохранительных и судебных органов».
«Считаем категорически неприемлемым любое вмешательство во внутренние дела Республики Абхазия и расцениваем подобные попытки в качестве политически мотивированной провокации, нацеленной на искусственное создание негативного информационного фона вокруг абхазо-российского межгосударственного стратегического партнерства», – указано в заявлении.
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
Президент Чехии потребовал отставки министра здравоохранения из-за «Спутника V»
Президент Чехии Милош Земан потребовал от главы правительства отставки министра здравоохранения Яна Блатны из-за российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа "Спутник V". Министр хочет дождаться регистрации препарата контролирующими органами Европейского союза, Земан считает, что вакцину должны допустить на рынок национальные власти.
В интервью изданию Parlamentní listy Земан заявил, что считает, что на рынок страны должны быть как можно скорее допущены российская и китайская вакцины. По его словам, не допуская препараты на рынок, Блатны и подчинённая ему директор Государственного института по контролю за лекарствами Ирена Сторова несут ответственность за смерти граждан.
Блатны и Сторова требуют, чтобы одобрение препаратам дали власти Евросоюза. До недавнего времени президент сам поддерживал такую позицию, отмечает Чешское информационное агентство. Теперь Земан настаивает на том, что разрешение на использование должен дать национальный регулятор - как это произошло ранее в Венгрии и Словакии.
В конце февраля Земан в интервью каналу CNN заявил, что попросил вакцину “Спутник V” в разговоре с Владимиром Путиным. В интервью Parlamentní listy он подчеркнул, что Чехия получила предложение производить препарат совместно с Германией.
Чехия — одна из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса нового типа стран ЕС. В стране зафиксированы 1 миллион 340 тысяч случаев заражения болезнью, 22 147 человек умерли, система здравоохранения работает на пределе. Отставка министра возможна, если её предложит президенту глава правительства Андрей Бабиш. Земан собирается встретиться с ним 22 марта.
- 9 марта председатель Европейского совета Шарль Мишель обвинил власти РФ и Китая в использовании вакцин в пропаганде. По его словам, страны поставляют препараты "в ограниченном объеме", но широко рассказывают об этом миру. "Мы не будем использовать вакцины для пропаганды. Мы продвигаем наши ценности", — заявил Мишель.
- Европейское медицинское агентство сейчас рассматривает заявку на регистрацию российской вакцины, что может занять некоторое время. В Венгрии вакцинация "Спутником" уже идёт, в Словакию российский препарат поставлен, однако вакцинация пока не началась.
- Статистика вакцинации показывает, что реальные поставки препаратов из-за пределов ЕС остаются на уровне, близком к символическому. Кроме того, уровень вакцинации населения в России и Китае остаётся меньшим, чем в среднем в ЕС.
У офиса «Грузинской мечты» полиция задержала шестерых активистов
Полиция сегодня задержала шестерых протестующих возле центрального офиса «Грузинской мечты» в Тбилиси, где проходит заседание правящей партии. В акции протеста принимают участие представители молодежного крыла оппозиционной партии «Европейская Грузия» и «Движения за Грузию».
Как пишет «Новости-Грузия», среди задержанных – активисты «Движения за Грузию» Ника Нарсия, Каха Квеквесквири, Бека Папашвили и Рамаз Аивазашвили.
Представители оппозиции заявляют, что задержание произошло после того, как активисты попытались сесть на проезжую часть и перекрыть движение автомобилям, а полиция помешала этому. По их словам, полиция во время задержания превысила силу.
Активисты поясняют, что пришли к офису «Мечты», чтобы выразить протест из-за содержания распространенных оппозиционным телеканалом аудиозаписей с участием сына основателя партии Беры Иванишвили, а также нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Они заявляют, что по фактам, которые обсуждают участники записей, должно начаться расследование.
«Должно провести расследование, и этот обидчик должен предстать перед судом. Этот факт не должен оставаться безнаказанным. В этой стране закон рассчитан только на семью Иванишвили», – сказал активист Лаша Элиадзе.
Стрельба в центре Сухуми: ограбили офис «Амра-банка»
В Сухуми, в здании дополнительного офиса «Амра-Банка» произошло ограбление. Нападавшие скрылись с места происшествия.
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что телефонное сообщение от службы охраны о нападении поступило к ним в 12:24 по местному времени.
«Оперативно-следственная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что четыре человека в масках совершили вооруженное нападение на отделение «Амра-Банка» и завладели денежными средствами. Между сотрудником охраны и нападавшими произошла перестрелка. Нападавшие скрылись на автомобиле Ford Galaxy с госномерным знаком А685ОО. Пострадавших в перестрелке нет», – говорится в сообщении.
Telegram-канал D-news Абхазия пишет, что злоумышленники забрали около 700 тысяч рублей. Этот же ресурс сообщил, что машина, на которой скрылись грабители, загорелась. Это подтвердили и в МВД.
«Сотрудники милиции обнаружили автомобиль злоумышленников горящим по ул. 4-й Армейский проезд, возле дома №11. Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, продолжаются», – говорится в заявлении.
По информации МЧС, на место пожара выехали одно пожарное и одно спасательное отделение столичного ПСО. «В результате пожара машина выгорела полностью, пострадавших нет», – заявили в ведомстве.
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