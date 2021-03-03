Оппозиция требует создания новой комиссии, которая начнет работу над вопросом поставок в Грузию вакцин от COVID-19 и иммунизации населения. В эту комиссию, по их мнению, должны войти независимые эксперты, представители частного сектора и самой оппозиции, поскольку власти не справляются с ситуацией, считают их оппоненты.

Власти Грузии все еще затрудняются точно ответить на главный вопрос общественности – когда государство получит вакцину от COVID-19?

Недовольство беспомощностью властей уже переместилось на улицы столицы. Сегодня представители нескольких политических объединений провели у здания правительственной канцелярии акцию с требованием объяснить населению, где вакцина? Член «Единого нацдвижения» Георгий Чаладзе сказал:

«Наше требование – в Грузию как можно скорее должна быть завезена высококачественная вакцина. Препарат уже получили 108 стран, но не Грузия. Мы не обязаны сидеть и строить догадки, где вакцина, мы хотим получить ответ на этот вопрос. Каждый человек, который погибает из-за отсутствия вакцины – на совести властей. Пусть вовремя завезут высококачественную вакцину в Грузию!»

В Минздраве вот уже третий день пытаются отбиваться от нападок оппонентов. Впрочем, назвать точные даты пока невозможно, сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния:

«На платформе COVAX была опубликована уточненная схема аллокации для вакцин Pfizer и AstraZeneca. В эту схему включены 140 стран, между которыми будут перераспределены препараты на первом этапе, и Грузия, в том числе, получит вакцину Pfizer. Количество остается прежним – 29 250 доз. Предположительно, к концу марта мы будем знать, когда их завезут. Что касается AstraZeneca, там указанно 129 600 доз, которые страна должна получить до конца мая».

Представители оппозиции между тем продолжают твердить – поставка вакцины в Грузию не была бы отложена, если бы процесс подготовки не проходил за закрытыми дверями. Говорит один из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе:

«Существует единственный выход из положения – в ближайшие дни мы должны собраться все вместе – представители власти, оппозиции, эксперты, представители частного сектора, и сделать – кто и что может. Перераспределить ответственность, составить новый план и график переговоров, поставки вакцины, администрирования и совместно выйти из этой ситуации».

Кроме того, представители оппозиции за последние дни неоднократно озвучивали мнение, что в сложившейся ситуации Грузия могла бы и не оказаться, если бы не сосредоточила свое внимание лишь на названных препаратах. На все эти обвинения сегодня постарался ответить директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Грузии Тенгиз Церцвадзе:

«Конечно, и я обеспокоен тем, что вакцина запаздывает. Но у нас сейчас очень хорошая ситуация, мы добились эпидемиологической стабильности перед весной и летом. Я хочу, чтобы как можно скорее она была усилена завозом вакцины и началом процесса вакцинации. Но ведь существует справедливость. Нельзя вести такие разговоры. Я не говорю о поставках российской вакцины, поскольку она не заслуживает доверия и, что самое главное, она политически неприемлема. Если даже она будет хорошей, Грузия, наверное, откажется от нее. Но ведь Китай – политически нейтральная страна, и мы давно были готовы к завозу китайской вакцины. Но вы же помните, какой скандал начался!? В итоге ее не завезли, и теперь мы ждем всемирно признанные американские и европейские вакцины».

Действительно, в оппозиции и слышать не хотят о китайской вакцине, называя ее некачественной, а разговоры о ней связывают с попыткой властей и ведущих инфекционистов страны заработать на препаратах.

На сегодняшний день в мире есть лишь четыре высококачественные вакцины, которые прошли все проверки, утверждает иммунолог и аллерголог Бидзина Кулумбегов. Однако они в таком дефиците, что начинать разговоры об их закупке сейчас поздно. Переговоры о поставках обычно ведутся еще на стадии разработки, и тут логика оппозиции заходит в тупик, ведь оппоненты властей требуют закупать только проверенные препараты:

«Всемирно признанные вакцины – это Pfizer, AstraZeneca, Moderna и сейчас еще появилась johnson & johnson. Мне не представляется возможным сегодня вести переговоры об их поставках, настолько они дефицитны. Наверное, подобные разговоры нужно было вести еще до их утверждения. Но наша страна сделала лишь одну ставку – на платформу COVAX. А она, к сожалению, поставила страны в неравные условия. Сейчас говорят, что если не возникнут проблемы, то передадут обещанное количество препаратов всем странам. Но ведь проблемы могут возникнуть! Поэтому уже сейчас необходимо начинать думать о контрактах с компаниями, которые работают над перспективными вакцинами. Так поступили прошлым летом страны, которые сейчас успешны (в борьбе с COVID-19)», – сказал Кулумбегов.

Кстати, несмотря на последние недоразумения с платформой COVAX, власти продолжают убеждать народ в том, что план вакцинации будет выполнен. Согласно ему, до конца года планируется вакцинировать 60% населения страны.