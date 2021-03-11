В 2020 году прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились вдвое

В 2018 году Австрия экстрадировала в Россию Аслана Гагиева, которого российские правоохранительные органы обвиняют в создании преступной группировки и организации убийств. Как считает следствие, "преступная организация, созданная и возглавляемая Гагиевым, начала свою деятельность в 2004 году и насчитывала более 50 участников. В результате преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия-Алания были убиты 60 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники республиканского и городского уровней, бизнесмены и другие лица".

"Из России меня вывез руководитель девятой службы ФСБ. Он сказал, что ничем не может мне помочь. Он сказал: "Есть решение". Он дал мне 10 тысяч долларов и решил, что это единственное, чем он может мне помочь", — говорил Гагиев австрийскому суду (копия протокола есть в распоряжении "Важных историй"). Под "девятой службой" ФСБ Гагиев, скорее всего, имел в виду Управление собственной безопасности, которое в то время возглавлял Сергей Королев.

Несколько источников подтвердили "Важным историям", что Королев и Гагиев хорошо знакомы. Как говорят собеседники издания, Королев якобы был чем-то обязан Гагиеву, который когда-то очень ему помог в критической ситуации. Что это была за ситуация, нам не известно, но Гагиев часто рисковал жизнью ради спасения других людей.

Как рассказали "Важным историям" несколько знакомых нового замдиректора ФСБ, Королев из военной семьи — его покойный отец был командиром воинской части. Кроме того, отец Королева дружил с Виктором Зубковым и охотился вместе с ним. Однако и бывшие коллеги Королева, и сотрудники других правоохранительных органов, которые пересекались с новым замдиректора ФСБ, утверждают, что, несмотря на хорошие связи, он сам сделал свою карьеру, потому что он "очень толковый опер".

4 марта стало известно, что генерал Сергей Королёв стал первым заместителем директора ФСБ Александра Бортникова. Королёв возглавлял службу экономической безопасности ФСБ с лета 2016 года. Его преемником на этой должности станет заместитель Сергей Алпатов, сейчас он в статусе временно исполняющего обязанности.

До того, как возглавить СЭБ ФСБ, Королёв с 2011 года руководил управлением собственной безопасности ФСБ. При Королёве наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба. Сотрудники этого подразделения осуществляли оперативное сопровождение дел губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и губернатора Коми Вячеслава Гайзера.

Про биографию Королёва известно немного. Родился в Бишкеке в 1962 году. В 1990-е годы ЧОП, где работал Королёв, охранял магазин "Мебель-Маркет", директором которого был Анатолий Сердюков, будущий министр обороны. В 2004 году, когда Сердюков возглавил Федеральную налоговую службу, Королёв перешёл в резерв ФНС, а затем вместе с Сердюковым пришёл в Минобороны и в качестве советника министра курировал работу Главного управления (ГРУ).

О связи Сердюкова и Королёва свидетельствуют материалы прослушек телефонных разговоров лидера Тамбовско-Малышевской ОПГ Геннадия Петрова, полученные испанским следствием в рамках уголовного дела об отмывании денег. Через Сергея Королёва лидер ОПГ лоббировал назначение Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. Сам Сердюков неоднократно упоминался в разговорах Петрова. По словам источника The Insider, Сердюков "входил в Малышевское движение, тренировался в малышевском зале".