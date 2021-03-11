«Аруаа» предлагает Аслану Бжания добровольно уйти в отставку

Председатель общественной организации ветеранов «Аруаа» Тимур Гулия заявил, что президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания должен уйти в отставку.

«Почему президент думает, что переворот 2020 года кто-то забудет? Нам надо прервать череду переворотов и для этого мы предлагаем Аслану Бжания добровольно уйти в отставку», – сказал Гулия. Его слова участники съезда встретили аплодисментами.

Гулия говорит, что парламент должен назначить досрочные выборы, а к власти должен прийти человек, который «не будет на себе нести всю это ответственность по насильственному смещению власти».

Председатель «Аруаа» также заявил, что необходимо расследовать отравление Аслана Бжания в 2019 году.

«Мы считаем: раз президент не хочет расследования по своему отравлению, значит никакого отравления не было. Он говорит: «простил». Но мы не можем этого понять, потому что завтра так могут отравить и других политиков. Хотим знать правду», – отметил Гулия.