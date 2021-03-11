В прокуратуре заявили, что не планируют врываться в ТВ «Пирвели», но надеются на сотрудничество

В прокуратуре Грузии заявили, что не планируют врываться в телекомпанию «Пирвели» для изъятия скандальных аудиоматериалов, связанных с Берой Иванишвили.

«Подчеркиваем, что никто не собирается врываться и вламываться в телевидение. Это подтверждается предварительной телефонной коммуникацией с ними по поводу передачи телевидению постановления об изъятии, а также фактом посылки им этого постановления по почте. Подобного рода информация однозначно неверна и служит целенаправленному введению общества в заблуждение», – заявила «Интерпрессньюс» руководитель службы по связям с общественностью Генпрокуратуры Байя Цанава.

Позднее в прокуратуре выразили надежду, что телекомпания будет сотрудничать со следствием. В ведомстве пояснили, что журналисты вправе не передавать следствию предметы, документы или другие объекты, содержащие важную для дела информацию.

«Еще раз поясняем, что целью является быстрое получение представленной в эфире телекомпании записи, чтобы своевременно назначить соответствующие экспертизы с целью установления их аутентичности, а также, чтобы были проведены другие необходимые следственные и процессуальные действия. В этом процессе значимо сотрудничество телекомпании со следствием», – говорится в заявлении.

Сегодня стало известно, что Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство Прокуратуры Грузии об изъятии из ТВ «Пирвели» аудиоматериалов, связанных с сыном миллиардера и экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили.

«Пирвели» 6 марта обнародовала записи нескольких разговоров с участием Беры, Ираклия Гарибашивили, который в настоящее время является премьер-министром Грузии, и Анзора Чубинидзе – бывшего начальника охраны миллиардера, который сейчас возглавляет Службу госохраны. Из записей следует, что Бера поручает Чубинидзе «разобраться» с оскорбившими его в социальных сетях подростками, а затем обсуждает это с Гарибашвили и смеется над тем, как напуганы подростки.

Публикация аудиофайлов вызвала в Грузии огромный резонанс. Общественность заинтересовалась вопросом аутентичности записей, а также пыталась определить, в каком ранге находились собеседники Беры, обсуждавшие наказание подростков. По факту распространения аудиофайлов Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовное дело по статье «нарушение тайны частной коммуникации».