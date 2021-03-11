Инвестиции в Грузию пошли на жесткую посадку

Объем иностранных инвестиций в 2020 году в Грузии оказался самым низким за последние 15 лет. В последнем же квартале зафиксирован отток капитала из на 100 миллионов долларов.

По данным Грузстата, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году составил 616,9 миллиона долларов, что вдвое меньше, чем за 2019 год. Таких показателей в Грузии не было даже в послевоенный период в 2008-2009 годах.

Наибольшее сокращение иностранных инвестиций наблюдается в сфере туризма. Если в 2019 году в этот сектор было вложено 120 млн долларов, то к 2020 году, наоборот, произошел отток капитала на сумму в 221 миллион долларов. Прямые иностранные инвестиции в энергетику упали на 98%, в этот сектор было вложено всего 6 миллионов долларов.

В очевидном плюсе только финансовый сектор – рост на 400 миллионов долларов или 47%. Инвестиции в горнодобывающую промышленность составили 101 миллион долларов или рост на 94%.

Большая часть инвестиций в Грузию поступила из Великобритании, что, вероятно, связано с тем, что несколько крупных финансовых институтов, работающих в стране – Bank of Georgia и TBC Bank зарегистрированы в Великобритании и их инвестиции считаются прямыми. Далее идут Нидерланды – 172,1 миллиона долларов; Турция – 108,1 миллиона долларов; США – 93,3 миллиона долларов.

Леван Вепхвадзе, гендиректор Бизнес-ассоциации страны, считает, что показатели прямых иностранных инвестиций за 2020 год являются следствием пандемии:

«Инвесторы предпочитают придержать свободные средства во время кризиса – поэтому они избегают вложений. Из этих 620 миллионов только 9 миллионов составляют уставный капитал. Остальное – реинвестирование, и как мы видим, основная часть этого капитала пришлась на финансовый сектор. Это означает, что большая часть средств все же не ушла из Грузии, а инвесторы оставили их в стране для выполнения обязательств, которые стоят перед компаниями в период кризиса. Пандемия оказывает драматическое влияние на компании, бизнес и экономику в целом. Все это отражено в цифрах в виде статистики», – сказал Вепхвадзе.

Коронавирусом объясняет происходящее и бывший министр экономики Георгий Кобулия:

«У нас даже в условиях открытой экономики в прошлые годы наблюдался спад инвестиций, что же удивляться, когда страна закрыта на протяжении года? Я прогнозировал большее снижение. В конце концов, как инвестировать, если сюда невозможно было добраться? Вдобавок, в условиях остановленной экономики, инвестировать как-то совсем уж бесперспективно. Поэтому спад был вполне ожидаем», – подытожил финансист.

Другая часть экспертов убеждена, что политическая нестабильность отпугнула инвесторов больше, чем пандемия. Руководитель Центра исследований экономической политики Нино Эвгенидзе напоминает, что что снижение инвестиций из-за рубежа стало тенденцией последних лет:

«Это прямое отражение неформального правления, и вытекающей из нее политической нестабильности, которая сказывается на инвестиционной привлекательности страны. После относительно успешного периода 206-17 годов количество инвестиций снизилось на 44% в 2018 году, и после известных передряг в 2019-году замерло на той же позиции. Образно говоря, инвестиция в десяток миллионов – это абсолютный ноль».

Власти никак не прокомментировали данные статистики. Однако на заседании правительства глава кабмина Ираклий Гарибашвили все же косвенно затронул этот вопрос, говоря о соглашении с австрийской компанией OMV Petrom:

«Как известно, вчера мы подписали контракт об разведке нефти и газа в Черноморской акватории Грузии. Я хотел бы с радостью отметить готовность крупнейшей европейской компании незамедлительно приступить к реализации первой фазы разведочных работ. Это является еще одним доказательством того, что в Грузии очень хороший бизнес-климат», – заявил Ираклий Гарибашвили.