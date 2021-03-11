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Экономика

Инвестиции в Грузию пошли на жесткую посадку

Объем иностранных инвестиций в 2020 году в Грузии оказался самым низким за последние 15 лет. В последнем же квартале зафиксирован отток капитала из на 100 миллионов долларов.

По данным Грузстата, объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020 году составил 616,9 миллиона долларов, что вдвое меньше, чем за 2019 год. Таких показателей в Грузии не было даже в послевоенный период в 2008-2009 годах.

Наибольшее сокращение иностранных инвестиций наблюдается в сфере туризма. Если в 2019 году в этот сектор было вложено 120 млн долларов, то к 2020 году, наоборот, произошел отток капитала на сумму в 221 миллион долларов. Прямые иностранные инвестиции в энергетику упали на 98%, в этот сектор было вложено всего 6 миллионов долларов.

В очевидном плюсе только финансовый сектор – рост на 400 миллионов долларов или 47%. Инвестиции в горнодобывающую промышленность составили 101 миллион долларов или рост на 94%.

Большая часть инвестиций в Грузию поступила из Великобритании, что, вероятно, связано с тем, что несколько крупных финансовых институтов, работающих в стране – Bank of Georgia и TBC Bank зарегистрированы в Великобритании и их инвестиции считаются прямыми. Далее идут Нидерланды – 172,1 миллиона долларов; Турция – 108,1 миллиона долларов; США – 93,3 миллиона долларов.

Леван Вепхвадзе, гендиректор Бизнес-ассоциации страны, считает, что показатели прямых иностранных инвестиций за 2020 год являются следствием пандемии:

«Инвесторы предпочитают придержать свободные средства во время кризиса – поэтому они избегают вложений. Из этих 620 миллионов только 9 миллионов составляют уставный капитал. Остальное – реинвестирование, и как мы видим, основная часть этого капитала пришлась на финансовый сектор. Это означает, что большая часть средств все же не ушла из Грузии, а инвесторы оставили их в стране для выполнения обязательств, которые стоят перед компаниями в период кризиса. Пандемия оказывает драматическое влияние на компании, бизнес и экономику в целом. Все это отражено в цифрах в виде статистики», – сказал Вепхвадзе.

Коронавирусом объясняет происходящее и бывший министр экономики Георгий Кобулия:

«У нас даже в условиях открытой экономики в прошлые годы наблюдался спад инвестиций, что же удивляться, когда страна закрыта на протяжении года? Я прогнозировал большее снижение. В конце концов, как инвестировать, если сюда невозможно было добраться? Вдобавок, в условиях остановленной экономики, инвестировать как-то совсем уж бесперспективно. Поэтому спад был вполне ожидаем», подытожил финансист.

Другая часть экспертов убеждена, что политическая нестабильность отпугнула инвесторов больше, чем пандемия. Руководитель Центра исследований экономической политики Нино Эвгенидзе напоминает, что что снижение инвестиций из-за рубежа стало тенденцией последних лет:

«Это прямое отражение неформального правления, и вытекающей из нее политической нестабильности, которая сказывается на инвестиционной привлекательности страны. После относительно успешного периода 206-17 годов количество инвестиций снизилось на 44% в 2018 году, и после известных передряг в 2019-году замерло на той же позиции. Образно говоря, инвестиция в десяток миллионов – это абсолютный ноль».

Власти никак не прокомментировали данные статистики. Однако на заседании правительства глава кабмина Ираклий Гарибашвили все же косвенно затронул этот вопрос, говоря о соглашении с австрийской компанией OMV Petrom:

«Как известно, вчера мы подписали контракт об разведке нефти и газа в Черноморской акватории Грузии. Я хотел бы с радостью отметить готовность крупнейшей европейской компании незамедлительно приступить к реализации первой фазы разведочных работ. Это является еще одним доказательством того, что в Грузии очень хороший бизнес-климат», – заявил Ираклий Гарибашвили.

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