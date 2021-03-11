Кристиан Даниельсон и три дня до Брюсселя

В Тбилиси с нетерпением ждут спецпосланника Евросовета Кристиана Даниельсона, которому Брссель поручил стать модератором в переговорах по разрешению политического кризиса между правящей «Грузинской Мечтой» и оппозицией. В Брюсселе четко дали понять: результат должен быть достигнут до 15 марта. Не прибегая к свойственной ему агрессивной риторике, премьер-министр Ираклий Гарибашвили пообещал сегодня, что прогресс будет.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня говорил красиво. Если бы не явная нарочитость слога и еще много других обстоятельств, он мог бы показаться оптимистичным, конструктивным и даже убедительным. Ведь глава правительства заверил, что 15-17 марта в Брюсселе он и его команда «представят значительный прогресс Грузии на пути евроинтеграции и продвижения вперед в деле осуществления реформ не в одном направлении». Не забыл при этом премьер-министр Гарибашвили поблагодарить председателя Евросовета Шарля Мишеля за его личные усилия в процессе налаживания политического диалога и позитивно оценить ближайший визит личного представителя Мишеля – Кристиана Даниельсона. Завтра шведский дипломат выступит в роли модератора в процессе переговоров между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией, бойкотирующей парламент вот уже более четырех месяцев.

«Мы уверены, что его (Кристиана Даниельсона) участие будет способствовать конструктивному ходу процесса. Здесь же хочу еще раз подчеркнуть – мы готовы продолжить диалог в конструктивном режиме, полностью разделяем рекомендации Европейского Совета найти всем вместе – оппозиции и власти – общий язык, и достичь соглашения. Для того, чтобы страна и наш парламент начали нормально работать, мы все вместе в первую очередь должны руководствоваться интересами грузинского народа и государства».

Но, по мнению его критиков, в этих словах премьер-министра было все не так. Прошедшие после визита в Тбилиси Шарля Мишеля Гарибашвили две недели уже показали, что конструктивным диалог становится только в присутствии высоких гостей из Брюсселя, а после того, как они покидают Тбилиси, власть возвращается к привычной, агрессивной риторике по отношению к оппозиции, и сразу проводит «красные линии» в вопросе освобождения из заключения лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и совладельца оппозиционного ТВ Мтавари Георгия Руруа.

К тому же, сегодня многие ждали от премьер-министра комментарии по поводу скандальной аудиозаписи. В ней он и сын основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили – Бера, – нелицеприятно обсуждают, как поглумились над подростком, обидевшим Беру своим комментарием в соцсетях. Скандал разрастается, и все больше приобретает характер дальнейшего преследования властью обидчиков семьи Иванишвили, но премьер-министр и сегодня не счел нужным поделиться с обществом своей позицией.

Спецпосланника Даниельсона с нетерпением ждут и в стане оппозиции. Подчеркивая большой опыт шведского дипломата из ЕС, один из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили, тем не менее, спешит добавить, что ждать от него волшебства – решения кризиса в одночасье, – не стоит.

«Насколько мне известно, медиатор приезжает в Грузию с заранее определенными вопросами, вокруг которых и состоятся обсуждения между сторонами. Но, разумеется, он не сможет без политической воли сторон достичь какого-либо успеха в переговорах. Если «Грузинская мечта» не пересмотрит свою позицию по вопросам освобождения политзаключенных и проведения новых выборов, несмотря на наше огромное желание вывести страну из политического кризиса, достичь соглашения будет очень сложно», – признается Саломе Самадашвили. Она и другие оппозиционеры все больше убеждаются в правильности решения бойкотировать парламент, законности своих требований, и даже почувствовали единогласную поддержку, как они говорят, со стороны представителей ЕС после недавних дебатов в Европарламенте.

На благоразумность властей, хотя бы в присутствии спецпосланника, надеется специалист по международным отношениям, соучредитель Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе:

«Властям придется не только сесть за стол переговоров, но и согласится на конкретные компромиссные шаги, будь то освобождение Мелия или проведение плебисцита по вопросу досрочных выборов. Грузия должна воспользоваться этим шансом, в процесс вовлечены очень высокопоставленные лица ЕС, что беспрецедентно. Если Грузия отмахнется от этого содействия, это повлечет за собой острую реакцию Брюсселя, вплоть до «карательных» мер. Кроме того, что это будет расценено как откат Грузии от демократии, европейских ценностей и сближение с Россией, там это будет воспринято и как личное оскорбление, проявление неуважения к одному из высокопоставленных должностных лиц ЕС (Шарль Мишель). Я очень надеюсь, что Грузия не проявит подобную глупость».

Переговоры представителей «Грузинской мечты» и оппозиции при участии спецпосланника Кристиана Даниельсона состоятся завтра. У сторон, есть три дня, включая выходные, для достижения прогресса в переговорах.

В Брюсселе неоднократно четко давали понять: 16 марта, на заседании Совета по ассоциации, премьер-министра Ираклия Гарибашвили ждут с конкретным результатом.