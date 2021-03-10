Грузинский кризис погрузил Европарламент во мрак

В Грузии обсуждают заявления европарламентариев, которые подвергли жесткой критике грузинских политиков. Будто по чьему-то мрачному сценарию в ходе обсуждения вдобавок ко всему в зале еще и погас свет. И совсем печальными наблюдатели сочли комментарии к случившемуся со сторон власти и оппозиции. Теперь Тбилиси надеется на Брюссель и ожидаемый визит спецпредставителя председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Фото и видео погрузившегося во мрак зала пленарного заседания Европарламента в грузинских СМИ и соцсетях стали вирусными. Технический сбой, прервавший дебаты на двадцать минут, произошел в ходе обсуждения политического кризиса в Грузии.

И хотя в Европарламенте коллапс системы подачи электричества объяснили холодной погодой, в Грузии, конечно, не преминули отметить, что в стране настолько мрачная картина, что не выдерживает даже энергетика Брюсселя. Некоторые предположили, что свет погас от стыда, после жестких критических выступлений двенадцати европарламентариев.

Многие из тех, кто следил в Грузии за ходом дебатов, действительно могли испытать неловкость, сожаление – и при этом надежду. Ведь большинство европарламентариев выражали свою солидарность грузинскому народу, призывали грузинские власти и оппозицию к компромиссу, и отмечали, что ни в коем случае нельзя оставлять в такой ситуации страну и нужно ей помочь. О том, что для этого председатель Европейского Совета Шарль Мишель назначил своего спецпредставителя Кристиана Даниэльсона, сообщил в своем выступлении в начале дебатов глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Он же призвал грузинских политиков руководствоваться интересами своего народа и «воздерживаться от провокационных действий и риторики». Жозеп Боррель также напомнил, что в Брюсселе ждут от Грузии прогресса в очень скором времени и перечислил вопросы, от которых зависят дальнейшие отношения Тбилиси и Брюсселя:

«ЕС считает приоритетными консолидацию демократических процессов, включая избирательную реформу, политическую стабильность и инклюзивный парламентский процесс. Справедливая, независимая и подотчетная судебная система также имеет первостепенное значение. Это предпосылки для дальнейшего углубления партнерства с Европейским Союзом в соответствии с Соглашением об ассоциации. Мы сможем оценить прогресс в ближайшее время, когда встретимся в Совете ассоциации с премьер-министром Грузии 16 марта. Это важная дата, и я искренне надеюсь, что тогда мы сможем сообщить о достигнутом прогрессе».

Евродепутат из Польши Анна Фотига выразила сожаление, что с июня 2019 года из Грузии слышны в основном плохие новости, за исключением договора от 8 марта в 2020 между оппозицией и партией власти. Но последовавшие за ним парламентские выборы не улучшили ситуацию. Еще больше омрачили картину события 23 февраля, штурм офиса «Нацдвижения» и арест партийного лидера Ники Мелия. Анна Фотига приветствует усилия высшего руководства ЕС, вовлечение которого в разрешение политического кризиса в Грузии, как предположила Фотига, «возможно, приведет к новым инклюзивным выборам»

Соглашение 8 марта вспомнила еще один депутат Маркета Грегорова (Зеленые/Европейский свободный альянс, Чехия). Затронув тему политзаключенных, она призвала грузинские власти:

«Освободить политических заключенных, таких как господин Руруа, это обязательство было взято еще в рамках договора (от 8 марта), и господина Мелия. И пусть граждане сами, при справедливой избирательной системе, без влияния извне решат, кто будет их представлять»

Острее всех выступила Виола фон Крамон-Таубадель (Зеленые/Европейский свободный альянс, Германия). Она обвинила в сложившейся ситуации обе стороны, которые «поставили свое эго выше интересов страны и предпочли поляризацию сотрудничеству». Она же раскритиковала третьего президента Михаила Саакашвили и основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили:

«Народ Грузии должен стать краеугольным камнем решения – он должен решить судьбу и время следующих выборов. Эти выборы были бы лишь краткосрочным, а не долгосрочным решением. Без полной, новой избирательной системы мы увидим повторение кризиса. Реформа судебной системы и усиление роли оппозиции в парламенте должны стать политическим приоритетом. Оба вредоносных теневых деятеля, Саакашвили и г-н Иванишвили, должны прекратить любое дальнейшее вмешательство».

Представители власти и оппозиции по традиции истолковали заявления европарламентариев в свою пользу. В доказательство своей готовности к компромиссу в оппозиции приводят то, что они до 20 марта отказались проводить акции протеста, и готовы согласиться на плебисцит о досрочных выборах вместо их проведения.

Конструктивностью в оппозицию считают и тот факт, что после скандальной аудиозаписи с участием сына Иванишвили Беры и премьер-министра Ираклия Гарибашвили они не отказываются от диалога.

Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе считает, что в Европарламенте единогласно выступили за освобождение политзаключенных и основным выходом из кризиса считают досрочные выборы. Поэтому он предостерег власти:

«Сейчас все зависит от «Грузинской мечты», которая целенаправленно тянет время в переговорах, чтобы, потом сославшись на сжатые сроки, заявить, что осуществление реформ невозможно. Она всячески старается, чтобы процесс не привел к соглашению. Поэтому я от имени «Стратегии Агмашенебели» их предупреждаю – если они сорвут переговоры, и до конца марта не будет достигнуто соглашение, мы будем в авангарде движения тотального сопротивления, которое мы начнем в масштабе всей Грузии».

В «Грузинской Мечте» больше акцентировали внимание что в Брюсселе говорили об ответственности обеих сторон, что там оппозицию призвали к продолжению работы в парламенте, что на самом деле, по словам Николоза Самхарадзе, главы парламентского комитета по международным отношениям, именно оппозиция заинтересована в срыве соглашения. И как следует из слов депутата Самхарадзе, теперь вся надежда на специального представителя Шарля Мишеля из Брюсселя.

«Кристиан Даниельсон хорошо знает Грузию и весь регион. Я убежден, что он, ЕС и международное сообщество в целом очень хорошо увидят, кто за соглашение, а кто сторонник срыва переговоров. Очередной раунд переговоров обязательно состоится до следующего понедельника, и я надеюсь, что какой-то прогресс будет».

Точная дата приезда спецпосланника Кристиана Даниельсона в Тбилиси неизвестна. Но этот визит в Грузии многие называют последним шансом исправить имидж страны в глазах западных партнеров и вывести страну из затянувшегося политического кризиса.